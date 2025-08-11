विज्ञापन

आपके पेट के लिए कौन से मसाले अच्छे हैं? डॉक्टर से जानिए किन 10 Spices से गट हेल्थ अच्छी रहती है

Best Spices For Gut Health: ऐसे कई मसाले हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. डॉक्टर भी इन मसालों के सेवन की सलाह देते हैं और आयुर्वेद में भी इन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
आपके पेट के लिए कौन से मसाले अच्छे हैं? डॉक्टर से जानिए किन 10 Spices से गट हेल्थ अच्छी रहती है
पेट के लिए बेहद फायदेमंद हैं डॉक्टर के बताए ये मसाले.

Healthy Spices: पेट को दूसरा दिमाग कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह दिमाग की सेहत पूरे शरीर की सेहत सुनिश्चित करती है बिल्कुल उसी तरह अगर पेट खराब हो तो पूरे शरीर की सेहत पर प्रभाव पड़ता है. इसीलिए पेट का सेहतमंद रहना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर जब मसालों की बात होती है तो कहा जाता है कि मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं या मसाले कम खाने चाहिए. लेकिन, ऐसे कई मसाले (Spices) हैं जिन्हें आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद कहा जाता है. ये कुछ ऐसे मसाले हैं जिन्हें खाने पर पेट की सेहत अच्छी रहती है और पाचन दुरुस्त रहता है. गट डॉक्टर सौरभ सेठी ने ऐसे 10 मसालों का जिक्र किया है जो गट हेल्थ के लिए बेहद अच्छे होते हैं. आप भी जानिए कौनसे हैं ये हेल्दी मसाले.

कब्ज के कारण मल हो गया है कड़ा? दूध में मिलाकर पी लें यह एक चीज, पेट हो जाएगा एकदम साफ

गट हेल्थ के लिए 10 मसाले | 10 Spices For Healthy Gut

हल्दी - औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी पेट के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसे खाने पर शरीर को एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, एंटीमाइक्रोबियल गुण और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं. हल्दी पाचन को अच्छा रखती है और पेट की बीमारियां दूर रखती है.

अदरक - गट हेल्थ के लिए अदरक भी बेहद अच्छा है. अदरक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. इससे पाचन तो अच्छा रहता ही है, साथ ही पेट दर्द में भी राहत मिलती है.

सौंफ - पेट फूलने (Bloating) की दिक्कत हो या पेट में गैस बनने की, सौंफ के सेवन से इन सभी गट प्रोब्लम्स से राहत मिल जाती है.

जीरा - पाचन की दिक्कतें, ब्लोटिंग और गट से जुड़ी अन्य दिक्कतों को दूर करने में जीरा असरदार होता है. जीरा (Cumin Seeds) हेल्दी गट माइक्रोम को सपोर्ट करता है.

धनिया - धनिया के दानों में एसेंशियल ऑयल और डाइटरी फाइबर होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर करते हैं. इससे पेच की दिक्कतें तो दूर होती ही हैं, साथ ही यह लिवर के लिए भी अच्छा है.

अजवाइन - ब्लोटिंग और एसिडिटी को दूर करने में अजवाइन का असर दिखता है. अजवाइन का पानी पीने पर या अजवाइन भूनकर खाने पर पेट दर्द भी दूर हो जाता है.

काली मिर्च - पेट को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को काली मिर्च के सेवन से फायदा मिलता है. काली मिर्च डाइजेशन को बेहतर करती है और इससे ब्लोटिंग और गैस से भी छुटकारा मिलता है.

इलायची - पेट के लिए इलायची को बेहद अच्छा माना जाता है. इससे शरीर को एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी मिलते हैं. जी मितलाने की दिक्कत हो तो भी इलायची का सेवन तुरंत फायदे दिखाता है.

दालचीनी - एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुणों के साथ ही दालचीनी (Cinnamon) में डाइजेस्टिव गुण भी होते हैं. इसे खाने पर इंफ्लेमेशन कम होती है और पेट के गंदे बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं.

मेथी - पीले मेथी के दाने फाइबर से भरपूर होते हैं और इसीलिए पेट के लिए बेहद अच्छे साबित होते हैं. इनसे गट हेल्थ अच्छी रहती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Spices, Stomach Health, Gut Health, Spices For Stomach Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com