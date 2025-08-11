आमना शरीफ के साथ अपने रिश्ते पर बोले राजीव खंडेलवाल, वो किसी और की तलाश में थी...

टीवी के शाहरुख खान कहे जाने वाले हैंडसम एक्टर राजीव खंडेलवाल ने भी कई गर्ल फैंस के लिए दिलों पर राज किया है. आज भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है. राजीव को एकता कपूर के शो 'कहीं तो होगा' में सूजल के किरदार से घर-घर पॉपुलैरिटी मिली थी और इस शो में एक्टर के चार्मिंग लुक पर लड़कियां मर-मिटी थीं. इस शो से ना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ भी बदल चुकी थी. शो में उनके साथ आमना शरीफ लीड रोल में थी, जिन्होंने कशिश का रोल प्ले किया था और इस शो के दौरान दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा था, लेकिन क्या इस बॉलीवुड एक्टर के चलते आमना ने राजीव को धोखा दिया था? आइए जानते हैं.



क्या आमना शरीफ ने दिया राजीव को धोखा?

एक इंटरव्यू में राजीव ने आमना संग रिलेशनशिप के सवाल पर जवाब दिया था, 'मेरा अब आमना से कोई संपर्क नहीं है, हमने तीन साल तक एक-दूजे से बात की, मुझे लगता है कि अब यह रिश्ता खुद ही खत्म हो गया है, मेरा किसी से संपर्क नहीं है, दरअसल, मैंने पढ़ा कि आमना किसी ओर की तलाश में है, आप जानते ही है, लेकिन मैं इस मुहर नहीं लगा रहा हूं'. आपको बता दें, राजीव और आमना शो सेट पर साल 2002 में मिले थे. इसके बाद साल 2008 में फिल्म आमिर से राजीव ने बॉलीवुड डेब्यू किया और वहीं आमना को आफताब के साथ दो फिल्में आओ विश करें और आलू चाट (2009) मिल गईं.



राजीव ने किससे रचाई शादी?

इसी इंटरव्यू में जब राजीव से आमना-आफताब के कथित रिश्ते पर पूछा गया तो एक्टर ने कहा, 'क्या आपको लगता है कि दोनों एक-दूजे से मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे उनसे मिले तीन महीने हो गए हैं, वो अपनी फिल्म में बिजी थी, मुझे उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं, अगर वो किसी को डेट कर रही होती, तो मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान होता, जब तक वो खुश है, मैं खुश हूं, मैं उसके बहुत करीब था और अब भी हूं'. बता दें, 2011 में, राजीव खंडेलवाल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मंजरी कामटिकर से शादी कर ली. 2009 में जब उन्होंने शो 'सच का सामना' होस्ट किया था, तो राजीव ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि वह सिंगल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मंजरी का नाम नहीं बताया.

राजीव एक आर्मी फैमिली से आते हैं और उनके घर में दूर-दूर तक कोई अभिनय में नहीं है. लेकिन एक्टर ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की और फिर टीवी शो 'क्या हादसा क्या हकीकत' में नेगेटिव किरदार से अभिनय की दुनिया में उतरे.







