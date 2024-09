गर्भावस्था एक बदलाव का समय है, सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि वार्डरोब के लिए भी. जैसे-जैसे आपकी बॉडी में बदलाव आता है, आराम और स्टाइल का सही कॉम्बिनेशन खोजना ज़रूरी हो जाता है. खुशखबरी यह है कि अब आपको भारी छूट पर मैटरनिटी आउटफिट खरीदने का मौका मिल रहा है, जिससे आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान स्टाइलिश रह सकती हैं. सपोर्ट देने वाले स्ट्रेचेबल जीन्स से लेकर हर मौके के लिए हल्के-फुल्के ड्रेसेस तक, यहां आपकी पसंद के कई ऑप्‍शन आपको मिल जाएंगे. 40% की मिनिमम छूट के साथ, यह सही समय है कि आप अपने मैटरनिटी वार्डरोब को उन कपड़ों से अपडेट करें, जो आपको कम्फर्टेबल और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराएं.

1. Arrabi Floral Printed Satin Kaftan Nightdress

Discount: 70% | Price: ₹698 | M.R.P.: ₹2329 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Arrabi Floral Printed Satin Kaftan Nightdress अपने सॉफ्ट साटन मटेरियल और फ्लोरल डिज़ाइन के साथ एलिगेंस लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

क्रीम और पिंक फ्लोरल प्रिंट

वी-नेक, स्‍मॉल फ्लेयर्ड स्लीव्स

साटन मटेरियल, मैक्सी लेंथ

मशीन से धोने योग्य

2. Fabme Printed Maternity Nightdress

Discount: 53% | Price: ₹704 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Fabme Printed Maternity Nightdress ब्रीदेबल कॉटन से तैयार यह नाइटड्रेस स्‍टाइल और कर्म्‍फट का कॉम्बिनेशन है. इसका ट्रेंडी प्रिंट और समॉल स्लीव्स इसे आराम देने के लिए बना है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन स्‍टफ

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स के साथ राउंड नेक

नी लेंथ डिजाइन

3. AngloIndu Women Loose Fit Maternity Trousers

Discount: 56% | Price: ₹879 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

AngloIndu Loose Fit Maternity Trousers अपने कम्फर्टेबल फिट और मिड-राइज़ वेस्‍ट के साथ आराम और वर्सेटाइल है.

मुख्य विशेषताएं:

लूज फिट और मिड-राइज़ वेस्‍ट

स्लिप-ऑन क्लोजर

सोलिड पैटर्न, कोई प्लीट्स नहीं

मशीन से धो सकते हैं

4. Beebelle Green Conversational Printed Maternity Nightdress

Discount: 68% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Beebelle Green Conversational Printed Maternity Nightdress के साथ अपने वार्डरोब में नयापन लाएं. इसका कॉटन-ब्लेंड फैब्रिक आराम और ब्रीदेबल है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन-ब्लेंड फैब्रिक

नी लेंथ डिजाइन

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स, राउंड नेक

5. Secret Wish Geometric Printed V-Neck Pure Cotton Maternity Kaftan Nightdress

Discount: 58% | Price: ₹1049 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Secret Wish Geometric Printed Maternity Kaftan Nightdress उन माताओं के लिए बिल्कुल सही है, जो स्‍टाइल से समझौता किए बिना आराम की तलाश में हैं. प्‍योर कॉटन से बनी यह नाइटड्रेस ब्रीदेबल है और ट्रेंडी जियोमेट्रिक प्रिंट की सुविधा देता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीदेबल कॉटन स्‍टफ

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स के साथ वी-नेक

मैक्सी लेंथ

मशीन से धोने योग्य

6. AV2 Red Printed Maxi Pure Cotton Maternity Nursing Nightdress

Discount: 58% | Price: ₹649 | M.R.P.: ₹1399 | Rating: 4.2 out of 5 stars

AV2 Red Printed Maxi Pure Cotton Maternity Nursing Nightdress नई माताओं के लिए बिल्कुल सही है. इसका ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल आराम देता है, जबकि चौकोर नेक स्‍टाइल देता है. चाहे कम्फर्टेबली सोना होना या दिन के समय आराम के लिए आउटफिट यूज करना होगा, ये ड्रेस परफेक्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन स्‍टफ

मैक्सी लेंथ

चौकोर नेक

7. DeFacto Women High-Rise Stretchable Maternity Jeans

Discount: 45% | Price: ₹1374 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ये DeFacto High-Rise Stretchable Maternity Jeans किसी भी गर्भवती मां के वार्डरोब में ये आउटफिट जरूर होनी चाहिए. ये मीडियम शेड, लाइट फेड डेनिम कापी आरामदायक है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई-राइज़, स्ट्रेचबिलिटी फैब्रिक

स्लिम फिट

4 जेब

मशीन से धो सकते हैं

8. Nayo Floral Printed Flared Maternity Dress

Discount: 66% | Price: ₹849 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह Nayo Floral Printed Flared Maternity Dress उन गर्भवती माताओं के लिए परफेक्‍ट है, जो स्टाइलिश रहना चाहती हैं. लैवेंडर फ्लोरल डिज़ाइन इसे एक फ्रेश, वाइब्रेंट लुक देता है, जबकि सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा पूरे दिन आराम सुनिश्चित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीदेबल कॉटन

फ्लेयर्ड हेम के साथ मिडी-लेंथ

हुक-और-आई क्लोजर

9. Mystere Paris Kimono Sleeve Floral Print Maternity Kaftan Dress

Discount: 50% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Mystere Paris Maternity Kaftan Dress को स्‍टाइल और आराम दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. अपने सुंदर फूलों के प्रिंट के साथ, यह काफतान ड्रेस आराम करने या आउटिंग के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

कम्फर्टेबल फिट के लिए किमोनो स्‍लीव्‍स

फ्लेयर्ड हेम के साथ नी लेंथ

ज़िप क्लोजर

विस्कोस रेयॉन मटेरियल

10. MomToBe Navy Blue Printed Maxi Maternity Sustainable Nightdress

Discount: 73% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹3330 | Rating: 4.3 out of 5 stars

कॉटन कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया, MomToBe Navy Blue Printed Maxi Maternity Nightdress कम्फर्टेबल सोने या घर पर एक कम्फर्टेबल लुक पाने के लिए बनी है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन-ब्लेंड फैब्रिक

फुल कवरेज के लिए मैक्सी लेंथ

मशीन से धोने योग्य

11. Zeyo Women Navy Blue Printed Maternity And Feeding Nightdress

Discount: 59% | Price: ₹893 | M.R.P.: ₹2179 | Rating: 4.5 out of 5 stars

मैटरनिटी और पोस्ट-प्रेगनेंसी दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, Zeyo Women's Maternity and Feeding Nightdress स्टाइलिश और फंग्‍शनल दोनों है. स्‍मॉल स्‍लीव्‍स और नी लेंथ आराम देती है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स और नी लेंथ

हॉरिजॉन्टल ज़िप

12. Zeyo Navy Blue And White Printed Cotton Feeding Nightdress

Discount: 59% | Price: ₹893 | M.R.P.: ₹2179 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Zeyo Navy Blue and White Printed Cotton Feeding Nightdress मैटर्निटी और नर्सिंग दोनों के लिए एक और वर्सेटाइल ऑप्‍शन है. अपने सॉफ्ट कॉटन मटेरियल और वी-नेक डिजाइन के साथ, यह नाइटड्रेस गर्भवती और नई माताओं के लिए एक बेस्‍ट ऑप्‍शन है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन स्‍फट

वी-नेक डिजाइन

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स के साथ नी लेंथ

नई मांओं के आउटफिट पर ये स्‍पेशल डील अपने वार्डरोब को नया रूप देने का एक शानदार अवसर है. रियायती कीमतों पर स्टाइलिश और कम्फर्टेबल ऑपशन के साथ, हर टेस्‍ट और जरूरत के लिए यहां कुछ न कुछ जरूर है. जींस से लेकर नाइटवियर तक, ये किफायती ड्रेसेज आपको गर्भावस्था के दौरान आराम महसूस कराएंगी. अब Myntra पर खरीदारी करें.