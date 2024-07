जानिए घर के लिए कैसे चुनें सही लाइट

आपके घर के वातावरण और फंक्‍शनैलिटी को परिभाषित करने में रोशनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सही लाइटिंग फिक्स्चर एक डेड प्‍लेस को वार्म और अट्रेक्टिव होम में बदल सकते हैं. इतने सारे ऑप्‍शन के साथ, हर कमरे के लिए सही लाइट चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ये गाइड आपको ऐसे लाइटिंग फिक्स्चर चुनने में मदद करेगी, जो आपके घर की स्टाइल और जरूरतों के अनुकूल हों. झूमर से लेकर फ्लोर लैंप तक, विभिन्न ऑप्‍शन को देखें और अपनी जगह के लिए एकदम सही फिट खोजने के लिए Amazon पर खरीदारी करें. अमेज़न पर खरीदारी करके कई तरह के ऑप्‍शन खोजें जो आपकी स्टाइल और ज़रूरतों को पूरा करते हैं.

Best Deals On Lights From Amazon; Photo Credit: Pexels

1. लाइटिंग जरूरत को पहचानें

लाइट चुनने से पहले, हर कमरे के उद्देश्य पर विचार करें. बेडरूम में मंद, शांत रोशनी की आवश्यकता होती है, जबकि किचन में उज्ज्वल, टास्‍क ओरिएंटेड रोशनी की आवश्यकता होती है. उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें कलाकृति या आर्किटेक्‍चर को उजागर करने के लिए एक्सेंट लाइटिंग की जरूरत होती है. अपनी आवश्यकताओं को समझने से आपको ऐसी लाइट चुनने में मदद मिलेगी, जो फंक्‍शनैलिटी और ब्‍यूटीफिकेशन को बैलेंस करते हैं.

2. हर कमरे के लिए सही लाइट चुनें

अलग-अलग कमरों में अलग-अलग तरह की रोशनी की जरूरत होती है. लिविंग रूम में, ऐम्बीअन्ट, जरूरत और एक्सेंट लाइटिंग का कॉम्बिनेशन एक लेयर इफेक्‍ट बनाता है. पेंडेंट लाइट्स डाइनिंग टेबल के ऊपर अच्छी तरह से काम करती हैं, जबकि अंडर-कैबिनेट लाइट्स किचन काउंटरों के लिए परफेक्‍ट हैं.

3. अपने घर के स्टाइल पर विचार करें

लाइटिंग फिक्स्चर आपके घर की सजावट के पूरक होने चाहिए. मॉर्डन लुक के लिए, मिनिमम डिज़ाइन का ऑप्‍शन चुनें. ट्रेडिशनल घरों को ओरनेट झूमर और क्लासिक स्कोनस से लाभ होता है. इंडस्ट्रियल प्‍लेस उजागर करने वाले बल्बों और मेटल की फिनिश वाली लाइटिंग शामिल कर सकते हैं.

Best Deals On Lights From Amazon; Photo Credit: Pexels

4. कमरे के स्‍केल और प्रोपोर्शन पर ध्यान दें

आपके लाइटिंग फिक्स्चर का साइज कमरे के डायमेंशन के अनुपात में होना चाहिए. एक छोटे से कमरे में एक बड़ा झूमर जगह पर हावी हो सकता है, जबकि एक विशाल लिविंग रूम में एक छोटी-सी पेंडेंट लाइट बेकार लग सकती है. अपने कमरों को मापें और ऐसी लाइट चुनें, जो जगह को बढ़ाए बिना उसे और बड़ा दिखाएं.

5. अपनी रोशनी को लेयर में लगाएं

लेयरिंग में बैलेंस और फंक्‍शनल एनवायरमेंट बनाने के लिए कई तरह की रोशनी को मिलाना शामिल है. पढ़ने या खाना पकाने जैसी विशिष्ट गतिविधियों के लिए टास्क लाइटिंग लगाएं. लेयरिंग घर में गहराई लाने का काम करती है.

6. डिमर यूज करें

डिमर आपको अपनी लाइट्स की चमक को अडजस्‍ट करने की अनुमति देते हैं, जिससे वर्सेटाइल एटमोस्‍ट‍फेयर बनता है. डाइनिंग रूम में, एक डिमर रोमांटिक डिनर के लिए बेस्‍ट कहा जा सकता है

Best Deals On Lights From Amazon; Photo Credit: Pexels

7. एनर्जी इफिशन्सी पर ध्यान दें

अपने बिजली के बिलों और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एनर्जी इफिशन्सी लाइट ऑप्‍शन चुनें. एलईडी बल्ब अपनी लंबी उम्र और कम एनर्जी लगने के कारण एक फेमस ऑप्‍शन हैं. अमेज़न से विभिन्न प्रकार के ऊर्जा-बचत लाइटिंग ऑप्‍शनके लिए खरीददारी करें.

8. प्राकृतिक प्रकाश को शामिल करें

अपने घर के वातावरण को बढ़ाने के लिए नेचुरल लाइट यूज करें. बड़ी खिड़कियां, रोशनदान, और कांच के दरवाजे सूर्य के प्रकाश को आपके कमरों में भरने देते हैं, जिससे दिन के समय बाहर की लाइट की आवश्यकता कम हो जाती है.

9. कलर टेम्‍प्रेचर के साथ प्रयोग करें

आपके बल्बों का कलर टेम्‍प्रेचर कमरे के मूड को प्रभावित करता है. व्‍हाइट (2700K-3000K) कमरे और बेडरूम के लिए एक कर्म्‍फटेबल लाइट मानी गई है. कूल व्हाइट (3500K-4100K) किचन और बाथरूम के लिए आदर्श है, जो काफी लाइट देती हैं.

Best Deals On Lights From Amazon; Photo Credit: Pexels

10. आर्किटेक्चरल की विशेषताओं को उजागर करें

एक्सेंट लाइटिंग का यूल फायरप्लेस, एलकोव और सीलिंग बीम जैसे आर्किटेक्चरल तत्वों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए करें. वॉल स्कोनस, ट्रैक लाइटिंग और रिसेस्ड लाइट्स इन विशेषताओं पर जोर दे सकती हैं, जिससे आपके कमरों में गहराई आती है.

11. स्टेटमेंट पीसेज में इन्वेस्ट करें

लाइटिंग फिक्स्चर के साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाएं, जो आपके कमरों में फोकल पॉइंट के रूप में काम करते हैं. फ़ोयर में एक आकर्षक झूमर या किचन आइलैंड के ऊपर एक अनूठी पेंडेंट लाइट पूरे डेकोर में नयापन ला सकती है.

12. उचित स्थापना सुनिश्चित करें

टफ फिक्स्चर जैसे झूमर और रिसेस्ड लाइट्स लगाने के लिए एक पेशेवर इलेक्ट्रीशियन को किराए पर लें. सुनिश्चित करें कि फिक्स्चर सुरक्षित रूप से लगे हुए हैं और वायरिंग कोड के अनुसार है. उचित स्थापना गारंटी देता है कि आपकी रोशनी सुरक्षित और कार्यात्मक है.

Best Deals On Lights From Amazon; Photo Credit: Pexels

1. S&A Home Decor HAND MADED CHITAI BRASS PICTURE LIGHT VINTAGE LOOK

Discount: 60% | Price: ₹2,799 | M.R.P.: ₹6,999 | Rating: 4.0 out of 5 stars

पीतल से बने, यह पिक्चर लाइट में चीताई से प्रेरित डिटेलिंग है. एडजस्टेबल आर्म से आप लाइट को अपने हिसाब से डायरेक्‍ट कर सकते हैं.

2. BECRAFT Pulley Wall Light Fixtures, Vintage Wall Lighting Lift Retro Iron Wall Lamp Sconces

Discount: 58% | Price: ₹1,249 | M.R.P.: ₹2,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह रेट्रो आयरन स्कोन्स मैट आयरन केज की सुविधा देता है, जो बल्ब की रक्षा करते हुए विंटेज लुक को बढ़ाता है. यह विभिन्न E27 बल्बों के साथ लगाने में आसान हैं

3. WOKE Antique Art 3-Light Black And Gold Wall Sconce - Industrial Exposed Bulb Wall Lamp Fixture

Discount: 54% | Price: ₹1,389 | M.R.P.: ₹3,000 | Rating: 4.7 out of 5 stars

मॉर्डन मिनिमम डेकोरेशन के लिए बेस्‍ट, यह काले और सुनहरे फिनिश वाला वॉल स्कोन्स रसोई, बाथरूम और कमरों के लिए आदर्श हैं.

4. Halonix Prime 12W Round Wall De-Light Slim Surface Polycarbonate Downlighter

Discount: 32% | Price: ₹238 | M.R.P.: ₹349 | Rating: 4.3 out of 5 stars

लगाने में आसान अनूठी यूनिफिट तकनीक वाला यह डाउनलाइट कमरे में ठंडक लाते हैं. और लाइट कम खर्च करते हैं.

5. Mahganya Wall Decor Light, Wall Lamp, Wall Mount Light, Home Decor Items

Discount: 68% | Price: ₹323 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.0 out of 5 stars

यह मॉर्डन लैंप पुराने डिजाइन के साथ आता है, जो आपके बेडरूम, कमरे या डाइनिंग एरिया में एलिगेंस लाते हैं.

6. Homesake Wall Light Antique Home Decor Wall Lamp, Lanterns Home Decor Items

Discount: 77% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹3,200 | Rating: 4 out of 5 stars

यह विंटेज स्टाइल की वॉल लाइट एक ऑयल फ्री कॉपर फिनिश के साथ आती है, जो सजावटी और फंक्‍शनल दोनों है. इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास शेड की लाइट काफी तेज है.

7. Murphy 6W 3-In-1 Colour Changing Black Rose Gold Finish LED Mirror Picture Wall Light

Discount: 58% | Price: ₹866 | M.R.P.: ₹2,065 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह LED मिरर लाइट तीन कलर में आती है - कूल व्हाइट, वार्म वाइट और नैचुरल वाइट. इसका स्लीक ब्लैक रोज़ गोल्ड फिनिश मॉर्डन टच देता है.

अपने घर के लिए सही लाइटिंग फिक्स्चर चुनना फंक्‍शनैलिटी, स्टाइल और एनर्जी कम लेने के लिए जाने जाते हैं. Shop now on Amazon.