Myntra की ओर से हर मौसम के लिए ड्यूरेबल और स्टाइलिश किड्स शूज पर हैवी डिस्काउंट

अपने बच्चों के लिए शूज की सही पेअर ढूंढना एक कठिन काम हो सकता है. बच्चे लगातार चलते रहते हैं, और उनके शूज-चप्पल चलते रहने चाहिए. चाहे खेल के मैदान की स्लाइड पर दौड़ना हो, या फैमिली इवेंट में भाग लेना हो, बच्चों के शूज आराम, ड्यूरेबिलिटी और स्टाइल प्रदान करने चाहिए, चाहे मौसम कोई भी हो. Myntra पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो प्रक्टिकेलिटी और एस्थेटिक्स के बीच सही बैलेंस बनाते हैं. इस गाइड में, हम आपको बच्चों के कुछ बेहतरीन शूज के बारे में बताएंगे, जो आपके नन्हे-मुन्नों को पूरे साल खेलने के लिए तैयार रखेंगे. आरामदायक ट्रेनर्स से लेकर मौसम रेजिस्टेंस शूज तक, किड्स-एप्रूव्ड शूज का ये बेहतरीन कलेक्शन आपके लिए है, जो स्टाइलिश के साथ प्रैक्टिकल भी हैं.

1. समर स्नीकर्स: स्टाइल को कूल रखते हुए

समर ऋतु पूरी तरह से बाहरी रोमांच का मौसम है और आपके बच्चे को ऐसे शूज चाहिए जो हल्के, सांस लेने योग्य और मजबूत हों. एक्टिव बच्चों के लिए आवश्यक क्लासिक स्नीकर दर्ज करें. जालीदार ऊपरी हिस्से वाले स्नीकर्स वेंटिलेशन की सुविधा देते हैं, छोटे पैरों को ठंडा रखते हैं और गर्म दिनों के दौरान असुविधा से बचाते हैं. अतिरिक्त समर्थन के लिए पैडेड तलवों वाले विकल्पों की तलाश करें, जो उन्हें खेल के मैदान पर दौड़ने से लेकर पार्क में सामान्य टहलने तक हर चीज के लिए आदर्श बनाते हैं. समर स्नीकर्स विभिन्न प्रकार के चंचल कलर्स और मज़ेदार डिज़ाइनों में आते हैं, जिससे आपके बच्चे के लिए अपनी अनूठी स्टाइल को व्यक्त करना आसान हो जाता है.

2. बरसात के दिन के शूज: वेदरप्रूफ और प्लेप्रूफ

बरसात का मौसम आपके बच्चे को मौज-मस्ती करने से नहीं रोक सकता, और शूज की सही पेअर के साथ ऐसा नहीं होगा. वॉटर रेजिस्टेंस शूज पोखर-कूदने और बरसात के दिन के रोमांच के लिए जरूरी हैं. रबर या उपचारित लेदर जैसी वॉटर प्रूफ मटेरियल से बने, ये शूज भारी बारिश के दौरान भी पैरों को सूखा और आरामदायक रखेंगे. गीली सतहों पर फिसलन को रोकने के लिए, खेल के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नॉन-स्लिप तलवों वाली स्टाइल्स की तलाश करें. ब्राइट, हैप्पी कलर्स या चंचल पैटर्न अन्यथा उदास मौसम में भी मौज-मस्ती का तड़का लगा सकते हैं.

3. विंटर बूट्स: ठंड के दिनों में वार्म और कम्फर्ट

जब तापमान गिरता है, तो ऐसे शूज पहनने का समय आ जाता है जो गर्मी प्रदान करते हैं और ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं. कृत्रिम फर या ऊन से बने विंटर शूज छोटे पैरों को आरामदायक रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. ऐसे शूज चुनना सुनिश्चित करें जो न केवल गर्म हों बल्कि बर्फ और कीचड़ जैसी सर्दियों की स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त ड्यूरेबल भी हों. वॉटर रेजिस्टेंस बाहरी भाग और मजबूत तलवों वाले इंसुलेटेड शूज गर्मी और स्थिरता दोनों प्रदान करते हैं. प्रैक्टिकल फीचर्स के अलावा, विंटर शूज विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं - स्लीक लेदर के लुक से लेकर कलरफुल लहजे के साथ अधिक चंचल शैलियों तक.

4. एक्टिव ट्रेनर्स: खेल-कूद के लिए डिज़ाइन किए गए

खेल या दौड़, टेनिस या फुटबॉल जैसी एक्टिविटीज में शामिल बच्चों के लिए एक्टिव ट्रेनर्स आवश्यक हैं. ये शूज विशेष रूप से हाई-एनर्जी एक्टिविटीज के दौरान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें शॉक-अब्सॉर्बिंग तलवों और प्रबलित टो कैप जैसी विशेषताएं हैं. सांस लेने योग्य मटेरियल वाले ट्रेनर्स तापमान को कंट्रोल करने और पसीने को कम करने में मदद करते हैं, जबकि ड्यूरेबल आउटसोल यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सबसे क्विक खेल सेशन का भी सामना कर सकें. ऐसे ट्रेनर्स का कलेक्शन करना आवश्यक है जो उपयुक्त हों और आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सही स्तर की सहायता प्रदान करें.

5. रोजमर्रा के फ्लैट: बहुमुखी और आरामदायक

हर एक बच्चे को रोजमर्रा में पहनने के लिए एक पेअर शूज की आवश्यकता होती है, और फ्लैट्स एक बहुमुखी विकल्प है जो स्कूल से वीकेंड आउटिंग तक निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो सकता है. चाहे लड़कियों के लिए बैले फ्लैट हों या लड़कों के लिए स्लिप-ऑन लोफर्स, ये शूज एक पैकेज में आराम और स्टाइल प्रदान करते हैं. लेदर या सिंथेटिक लेदर जैसी ड्यूरेबल सामग्री से बने फ्लैट चुनें, जिन्हें साफ करना और रखरखाव करना आसान हो. विभिन्न प्रकार के आउटफिट से मेल खाने वाले सरल डिज़ाइन के साथ, फ्लैट्स कैज़ुअल और थोड़े फॉर्मल इवेंट्स दोनों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हैं.

6. सैंडल: छोटे पैरों के लिए आज़ादी

जब मौसम गर्म होता है, तो सैंडल बच्चों के शूज के लिए एक आरामदायक ऑप्शन प्रदान करते हैं. समुद्र तट के दिनों या गर्मी की छुट्टियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, सैंडल छोटे पैरों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हुए सांस लेने की अनुमति देते हैं. आरामदायक फिट सुनिश्चित करने के लिए पैडेड फुटबेड और एडजस्टेबल स्ट्राप वाले सैंडल देखें. रबर के सोल कर्षण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो पूल साइड टाइल्स जैसी स्लीक सतहों पर फिसलन को रोकते हैं. अधिक ड्यूरेबल विकल्प के लिए, बंद पैर के सैंडल पर विचार करें जो चलने-फिरने की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं.

7. पार्टी शूज: विशेष अवसरों के लिए बिल्कुल सही

स्पेशल अवसरों पर स्पेशल शूज की आवश्यकता होती है. चाहे वह फैमिली शादी हो, बर्थडे की पार्टी हो, या छुट्टी का जश्न हो, पार्टी शूज आपके बच्चे को स्टाइल से बाहर निकलने की अनुमति देते हैं. ऐसे ड्रेस शूज की तलाश करें जो फैशन को आराम के साथ जोड़ते हों - मुलायम अंदरूनी भाग और स्ट्रेचेबल सोल यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका बच्चा बिना किसी असुविधा के इवेंट का आनंद ले सके. स्पार्कली बैलेरिना से लेकर पॉलिश किए हुए लेदर के ब्रोग्स तक, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो किसी भी फॉर्मल आउटफिट के पूरक होंगे.

8. स्लिप-ऑन: सुविधा के साथ आराम भी मिलता है

स्लिप-ऑन शूज उन क्षणों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं जब आपको जल्दी से घर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है. चाहे वह दुकानों की क्विक यात्रा हो या घर पर एक आलसी दिन, स्लिप-ऑन आराम या स्टाइल से समझौता किए बिना आसान पहनने की सुविधा प्रदान करते हैं. ये शूज अक्सर इलास्टिक वाले किनारों या स्ट्रेचेबल स्ट्राप के साथ आते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए पहनने में आसान होने के साथ-साथ आराम से फिट होने की अनुमति देते हैं.

1. Sparx Boys Mesh Running Lace-Up Shoes

Discount: 25% | Price: ₹824 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.4 out of 5 stars (83 Ratings)

ये Sparx Boys Mesh Running Lace-Up Shoes एक्टिव लड़कों के लिए एकदम सही विकल्प हैं. ऊपरी हवा पार होने योग्य जाली और पैडेड फुटबेड से बने, वे उन लंबे खेल सेशन के दौरान आराम सुनिश्चित करते हैं. टेक्सचरड और पैटर्न वाला आउटसोल अच्छी पकड़ प्रदान करता है, जो उन्हें बाहरी एक्टिविटीज के लिए उपयुक्त बनाता है. साथ ही, क्लासिक लेस-अप डिज़ाइन आपके छोटे बच्चे की वार्डरॉब में वयस्क स्टाइल का स्पर्श जोड़ता है. ये शूज विभिन्न साइज में उपलब्ध हैं, जो 4 से 13 वर्ष तक के ऐज ग्रुप के लिए हैं.

2. YK Girls Black Textured Contrast Sole Comfort Insole Flyknit Slip-On Sneakers

Discount: 70% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.3 out of 5 stars (541 Ratings)

उन लड़कियों के लिए जो कुछ स्टाइलिश लेकिन आरामदायक पहनना पसंद करती हैं, ये YK Girls Flyknit Slip-On Sneakers बिल्कुल जरूरी हैं. ट्रेंडी ब्लैक टेक्सचरड ऊपरी हिस्से और कंट्रास्ट सोल की विशेषता वाले, ये शूज फैशन को फंक्शनल के साथ जोड़ते हैं. फ्लाईनिट सामग्री एक आरामदायक फिट सुनिश्चित करती है जबकि आरामदायक इनसोल उन्हें पूरे दिन पहनने के लिए आदर्श बनाता है. 18 महीने से 12 साल तक के ऐज ग्रुप के लिए उपलब्ध, ये स्नीकर्स खेलने की तारीखों से लेकर कैज़ुअल आउटिंग तक हर अवसर के लिए बिल्कुल सही हैं.

3. ABROS Boys Memory Foam Mesh Running Shoes

Discount: 15% | Price: ₹1274 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.6 out of 5 stars (12 Ratings)

ये ABROS बॉयज़ रनिंग शूज़ उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो दौड़ना पसंद करते हैं. ऊपरी हवा पार होने योग्य जाली और मेमोरी फोम कुशनिंग से बने, ये शूज बेजोड़ आराम और अफोर्डेबल प्रदान करते हैं. लेस-अप डिज़ाइन एक सुरक्षित फिट सुनिश्चित करता है, और टेक्सचरड वाला आउटसोल उत्कृष्ट पकड़ प्रदान करता है. दौड़ने या रोजमर्रा के रोमांच के लिए बिल्कुल उपयुक्त, ये शूज 3 से 7 साल की उम्र के लड़कों के लिए उपयुक्त हैं. ड्यूरेबल और स्टाइलिश, एक्टिव युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन निवेश हैं.

4. Decathlon Boys Running Non-Marking Shoes

Discount: ₹100 Off | Price: ₹1599 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.5 out of 5 stars (10 Ratings)

ये Decathlon Boys Running Shoes युवा एथलीटों के लिए बिल्कुल सही हैं. नॉन-मार्किंग आउटसोल के साथ, वे इनडोर और आउटडोर दोनों उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, जो उन्हें स्कूल के खेल और वीकेंड खेलों के लिए बहुमुखी बनाता है. वेल्क्रो क्लोजर आसानी से पहनना सुनिश्चित करता है, जबकि पैडेड फुटबेड लॉन्ग एक्टिविटीज के दौरान आराम प्रदान करता है. 5 से 15 साल की उम्र के लिए उपलब्ध, ये शूज स्पार्कल ऑरेंज कलर में आते हैं जो निश्चित रूप से अलग दिखेंगे.

5. Converse Kids Chuck Taylor All-Star Low Top Sneakers

Discount: 10% | Price: ₹2699 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 3.9 out of 5 stars (7 Ratings)

Converse's iconic Chuck Taylor All-Star Sneakers एक क्लासिक हैं जो कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जाते हैं. ये लो-टॉप स्नीकर्स उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही हैं जो कूल, कैज़ुअल लुक चाहते हैं. ड्यूरेबल कैनवास के ऊपरी हिस्से और पैडेड फुटबेड से बने, वे रोजमर्रा पहनने के लिए आरामदायक हैं. लेस-अप डिज़ाइन और राउंड टो की अंगुली समग्र क्लासिक अपील को बढ़ाती है. 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध, ये शूज किसी भी वार्डरॉब के लिए एक स्टाइलिश अतिरिक्त हैं.

6. BIRDE Boys Self-Design Clogs

Discount: ₹900 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.5 out of 5 stars (2 Ratings)

ये BIRDE Boys Self-Design Clogs छोटे बच्चों के लिए एक मज़ेदार और प्रैक्टिकल ऑप्शन हैं. सिंथेटिक सामग्री से बने, इन्हें साफ करना आसान है और आउटडोर खेल के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. पैडेड फुटबेड आराम सुनिश्चित करता है, जबकि टेक्सचरड वाला आउटसोल पकड़ प्रदान करता है. ये क्लॉग एक अद्वितीय स्व-डिज़ाइन के साथ ग्रीन रंग में उपलब्ध हैं, जो 15 महीने से 5.5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं. हल्के और सांस लेने योग्य, वे गर्मियों में पहनने के लिए आदर्श हैं.



7. BIRDE Boys Colourblocked High-Top LED Lightweight Sneakers

Discount: ₹800 Off | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.2 out of 5 stars (431 Ratings)

इन BIRDE Boys High-Top LED Sneakers के साथ अपने बच्चे के दिन को रोशन करें. व्हाइट, रेड और नेवी ब्लू कलर में कलर-ब्लॉक्ड डिज़ाइन, एलईडी लाइट्स के साथ मिलकर, इन शूज को युवा लड़कों के बीच हिट बनाता है. हाई-टॉप स्टाइल टखने के चारों ओर अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है, और वेल्क्रो बन्धन आसान पहनना सुनिश्चित करता है. ये स्नीकर्स 2 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बिल्कुल सही हैं. ये न केवल स्टाइलिश हैं बल्कि ड्यूरेबल भी हैं, जो इन्हें दैनिक पहनने के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं.

8. toothless Boys Hulk Rubber Clogs

Discount: 70% | Price: ₹209 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.5 out of 5 stars (13 Ratings)

आपके जीवन के छोटे सुपरहीरो के लिए, ये टूथलेस बॉयज़ हल्क रबर क्लॉग्स एक रोमांचक विकल्प हैं. हल्क-थीम वाले डिज़ाइन की विशेषता के साथ, ये क्लॉग्स निश्चित रूप से मार्वल प्रशंसकों के बीच हिट होंगे. रबर का ऊपरी भाग ड्यूरेबल होता है, जबकि पैडेड फुटबेड पहनने के दौरान आराम प्रदान करता है. ये क्लॉग 2.5 से 12 साल की उम्र के लिए उपलब्ध हैं, जो उन्हें युवा एवेंजर्स के एक कलेक्शन के लिए उपयुक्त बनाते हैं. कैज़ुअल वियर के लिए आदर्श, वे मज़ेदार और प्रैक्टिकल दोनों हैं.

9. FEETWELL SHOES Unisex Kids Everyday PU Sneakers

Discount: 45% | Price: ₹1100 | M.R.P.: ₹2000 | Rating: 4.7 out of 5 stars (3 Ratings)

ये FEETWELL SHOES Everyday PU Sneakers लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक बहुमुखी विकल्प हैं. चिकने गुलाबी डिज़ाइन के साथ, ये स्नीकर्स पूरे दिन पहनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. पीयू अपर और वेल्क्रो क्लोजर ड्यूरेबिलिटी और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करते हैं. आरामदायक इनसोल और टेक्सचरड वाला आउटसोल उन्हें किसी भी एक्टिविटी के लिए उपयुक्त बनाता है, चाहे वह स्कूल हो या खेल. ये स्नीकर्स 9 महीने से 5.5 साल की उम्र के बच्चों के लिए साइज में उपलब्ध हैं.

10. toothless Boys Marvel Avengers Slides

Discount: 65% | Price: ₹209 | M.R.P.: ₹599

उन गर्म दिनों के लिए जब आपको कुछ आसान और हवादार चीज़ चाहिए, ये Boys Marvel Avengers Slides एकदम सही विकल्प हैं. मज़ेदार मैरून और ग्रीन कलर के प्रिंट के साथ, ये स्लाइड हर रोज पहनने के लिए बहुत अच्छी हैं. सिंथेटिक ऊपरी हिस्से को साफ करना आसान है, और पैडेड फुटबेड आराम सुनिश्चित करता है. ये स्लाइड्स 5.5 से 11 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए उपलब्ध हैं, जो उन्हें कैज़ुअल आउटिंग या पूल किनारे मौज-मस्ती के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं.

समर के स्नीकर्स से लेकर विंटर के शूज तक, अपने बच्चे के लिए शूज की सही पेअर ढूंढना यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी भी मौसम में, किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार हैं. ड्यूरेबिलिटी और आराम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्टाइल का त्याग नहीं करना पड़ता है. Myntra पर उपलब्ध विभिन्न ऑप्शन के साथ, आप ऐसे शूज चुन सकते हैं जो आपके बच्चे के व्यक्तित्व से मेल खाते हों और साथ ही उन्हें आवश्यक प्रैक्टिकल सुविधाएं भी प्रदान करते हों. अभी Myntra पर खरीदारी करें.

