Smart Accessories अब पाएं Budget में, Selfie Stick से लेकर Mobile Stand पर धमाकेदार डील

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. चाहे वो इंस्टाग्राम पर परफेक्ट सेल्फी हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाना हो या वर्क फ्रॉम होम के दौरान वीडियो कॉल्स, हर मोमेंट को बेहतर बनाने के लिए सही मोबाइल एक्सेसरीज़ की ज़रूरत होती है. अब आपको Selfie Stick से लेकर Mobile Stand तक सब कुछ मिलेगा बेहद बजट-फ्रेंडली प्राइस में.

अगर आप लंबे समय से सही एक्सेसरी की तलाश में थे लेकिन प्राइस देखकर रुक जाते थे, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं. ये धमाकेदार डील्स आपको न सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती हैं, बल्कि आपके स्मार्टफोन यूज़ को और भी स्मार्ट बना देती हैं.

भारी छूट में पाएं ये स्मार्ट एक्सेसरीज़



1. Portronics Bridge Y USB 3.0 to Type C OTG Adaptor

Portronics Bridge Y USB 3.0 से टाइप C OTG अडैप्टर आपके सभी टाइप C डिवाइस के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है. 10Gbps की हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के साथ, यह अडैप्टर स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, चार्जर और मैकबुक तक सबके साथ अच्छे से काम करता है.

2. Kratos K2 Selfie Stick with Tripod Stand

Kratos K2 Selfie Stick एक 3-इन-1 मल्टीफंक्शनल डिज़ाइन के साथ आता है, जो मेकअप, व्लॉगिंग, फोटोशूट और सेल्फी के लिए परफेक्ट है. इसमें है रिचार्जेबल LED लाइट के दो ब्राइटनेस मोड और एक स्मार्ट ब्लूटूथ रिमोट, जिससे हर क्लिक बने प्रोफेशनल. ट्राइपॉड स्टैंड के साथ इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए आसान बनाता है.

3. SanDisk Ultra 128GB microSDXC UHS-I, 140MB/s R, Memory Card

SanDisk Ultra 128GB माइक्रोएसडी कार्ड आपके स्मार्टफ़ोन के लिए है एक दमदार स्टोरेज सॉल्यूशन. 140MB/s की हाई स्पीड रीडिंग से डेटा ट्रांसफ़र हो बेहद फास्ट और स्मूद. UHS-I टेक्नोलॉजी के साथ यह कार्ड वीडियो, फोटो और ऐप्स को स्टोर करने के लिए परफेक्ट है. ये आपको 10 साल की वारंटी के साथ मिल जाएगा.



4. Amzon Basics 10000mAh 20W Fast Charging Power Bank

Amzon Basics 10000mAh पावर बैंक आपके स्मार्ट डिवाइस के लिए है एक दमदार साथी. इसमें है 20W फ़ास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस आउटपुट, जिससे चार्जिंग हो सुपरफास्ट और बिना किसी झंझट के. टाइप C पावर डिलीवरी और टू-वे क्विक चार्जिंग इसे बनाते हैं बेहद स्मार्ट और यूज़र-फ्रेंडली.

5. STRIFF Multi Angle Tablet Tabletop Stand

STRIFF Multi Angle Tablet Tabletop Stand है एक स्टाइलिश और स्मार्ट होल्डर, जो iPhone, Android, Samsung, OnePlus और Xiaomi जैसे सभी डिवाइस के लिए परफेक्ट है. इसका पोर्टेबल और फोल्डेबल डिज़ाइन इसे बिस्तर, ऑफिस, घर या डेस्कटॉप पर इस्तेमाल करने के लिए बेहद आसान बनाता है.

अब समय है स्मार्ट शॉपिंग का, जहां आपको स्टाइलिश डिज़ाइन, ड्यूरेबल क्वालिटी और कमाल की कीमत, सब कुछ एक साथ मिलेगा. Selfie Stick से लेकर Mobile Stand तक, हर प्रोडक्ट आपके रोज़मर्रा के यूज़ को आसान और मज़ेदार बना देगा. तो देर किस बात की? इन बजट-फ्रेंडली एक्सेसरीज़ के साथ अपने स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को एक नया लेवल दें, वो भी बिना जेब पर ज़्यादा भार डाले.