घड़ियां अब केवल आपको समय का पाबंद नहीं बनाती, बल्कि आपके लुक में स्‍टाइल और एलिगेंस लाने का काम भी करती हैं. यही कारण है कि कलाईयों से गायब हुई घड़ियां ने पिछले कुछ समय में तेजी से वापसी की है. घड़ी आज बच्‍चों से लेकर बड़ों तक के हाथों की शोभा बढ़ाती नजर आती है. लेकिन मार्केट में मौजूद ब्रांड की भारी भीड़ के बीच अपनी जरूरत और जेब का ध्‍यान रखते हुए वॉच खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यही समय होता है, जब हम कम्‍प्‍यूटर खोलकर ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं.

अब जैसा की हम सब जानते हैं कि Myntra Big Fashion Festival लाइव हो चुका है और फैशन से लेकर फुटवेयर तक पर बंपर डिस्‍काउंट ऑफर कर रहा है, तो हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं. आज हम आपको आपके वॉचेज कलेक्‍शन को अपडेट करने का मौका दे रहे हैं. Michael Kors की ये वॉचेज 50% डिस्‍काउंट में पेश की गई हैं. आइए इस सेल की Michael Kors की टॉप वॉचेज के बारे में आपको बताते हैं.

ये हैं Michael Kors की टॉप वॉचेज

1. Michael Kors, Women Rose Gold Pyper Analogue Watch MK3897

रोज गोल्‍ड कलर की ये क्‍लासिक घड़ी सटेनलेस स्‍टील से बनी है. इसपर न ही जंग लगाता है और न ही पानी से दाग लगाता है. इसका रोज गोल्‍ड कलर एलिगेंस देने का काम करता है और इसका मिनिमल डिज़ाइन इसकी मॉर्डन और आकर्षक अपील को और भी निखारता है.

2. Michael Kors, Men Stainless Steel Bracelet Style Straps Analogue Watch MK9153 Analogue

डिस्‍प्‍ले के साथ आने वाली पुरुषों की ये घड़ी ब्रेसलेट स्‍टाइल स्‍ट्रैप के साथ आती है. quartz Movement पर चलने वाली ये घड़ी काफी यूनिक और क्‍लासी लगती है. रिसेट टाइम फीचर के साथ आने वाली ये घड़ी ब्‍लू सोलिड राउंड डायल के साथ आती है.

3. Michael Kors, Men Stainless Steel Bracelet Style Straps Analogue Watch MK9111

घड़ी ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी का ध्‍यान अपनी और खींच सके. अगर आप ऐसी ही घड़ी की तलाश में हैं, तो ये आपका मौका है. ये मल्‍टी फंक्‍शनल घड़ी गनमेटल टोन्ड, ब्रेसलेट स्‍टाइल, फोल्डओवर के साथ स्टेनलेस स्टील स्‍ट्रैप के साथ आती है.

4. Michael Kors, Women Dial & Stainless Steel Straps Analogue Watch MK7492I

पार्टी में जाना है और एक एलिगेंट और स्‍टाइलिश घड़ी का कॉम्‍बो लेना है, तो ये वॉच आपकी इच्‍छा पूरी कर सकती है. एनालॉग डिस्प्ले वाली ये घड़ी रीसेट टाइम की सुविधा के साथ आती है. इसपर आपको 2 साल की वारंटी भी दी जा रही है.

5. Michael Kors, Women Embellished Dial & Stainless Steel Analogue Watch MK4804

इस यूनिक और खूबसूरत घड़ी को आज ही अपना बना लें. इसमें क्रिस्‍टल स्‍टड लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को चार गुना बढ़ा देते हैं. इसका स्‍ट्रैप स्‍टेनलेस टील से तैयार किया गया है. इतना ही नहीं ये घड़ी 50m तक वॉटरप्रूफ है और रिसेट फीचर के साथ आती है.

सवाल 1: एनालॉग या डिजिटल, कौन-सी घड़ी बेहतर होती है?

जवाब: क्लासिक और पारंपरिक लुक चाहते हैं, तो एनालॉग घड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी. वहीं अगर आपको समय और डेट, कॉलिंग, स्टॉपवॉच जैसे फीचर पसंद हैं, तो डिजिटल घड़ी लेना अच्‍छा ऑप्‍शन हो सकता है.



सवाल 3: अपनी घड़ी को पानी से कैसे बचाएं?

जवाब: घड़ी खरीदते समय उसकी वॉटर रेजिस्टेंस (water resistance) रेटिंग जरूर देखें. अगर आपकी घड़ी सिर्फ 'वॉटर रेसिस्टेंट' है, तो उसे सिर्फ हल्के छींटों से बचाएं. 'वॉटरप्रूफ' घड़ियां स्विमिंग या डाइविंग के लिए बेहतर मानी जाती हैं.

सवाल 4:घड़ी की बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है?

जवाब: घड़ी को बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड से बचाएं. अगर आपकी स्मार्टवॉच है, तो कम इस्तेमाल होने वाले फीचर्स को बंद करके रखें और स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें.

Myntra Big Fashion Festival ये साबित कर रहा है कि अब लग्‍जरी आइटम के लिए आपको अपनी जेब खाली करने की जरूरत नहीं है. कम प्राइज और बेहतर ब्रांड को अब आप अपने वार्डरोब का हिस्‍सा आराम से बना सकते हैं. यही कारण है कि Michael Kors की ये वॉचेज आपके लिए पेश की गई हैं, जो अपने स्‍टाइलिश लुक, एलिगेंट टच और ड्यूरेबल होने के लिए पसंद की जा रहा हैं. अब आप भी देर न करें, Myntra का रूख करें और शॉपिंग शुरू कर दें.