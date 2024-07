इलेक्ट्रिक कैटल्स ने हमारे किचन में हॉट बेवरेजेज और उबलता पानी तैयार करने के तरीके में क्रांति ला दी है. कम समय में तेज पानी गर्म करने की इनकी क्षमताओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ, ये आज किसी भी मॉर्डन किचन का जरूरी टूल बन चुका है. अमेज़न इन दिनों बड़े कैटल ब्रांड पर विशेष छूट दे रहा है. आइए अब अमेजन पर उपलब्ध कुछ बेहतरीन डील पर नज़र डालते हैं.

1. Havells Electric Kettle Aqua Plus 1250 Watts 1.2 Litres (Blue)

Discount: 59% | Price: ₹1,348.00 | M.R.P.: ₹3,295.00 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Havells Aqua Plus कैटल स्टाइल और फंक्शनैलिटी को मिलाता है. इसमें कूल टच आउटर बॉडी और स्टेनलेस स्टील इंटीरियर होता है. चौड़ा मुंह होने के चलते आप इसे आसानी से क्‍लीन कर सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

डबल लेयर्ड कूल टच आउटर बॉडी

304 जंग प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील इनर बॉडी

ऑटो शट-ऑफ फंक्शन

2. Pigeon Kessel Multipurpose Kettle 1.2 Liitres (Black And Silver)

Discount: 47% | Price: ₹899.00 | M.R.P.: ₹1,695.00 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Pigeon का यह मल्‍टीपरपस कैटल अपने स्टेनलेस स्टील बॉडी और 600W पावर के साथ आता है. यह पानी उबालने, चाय या कॉफी बनाने और नूडल्स या सूप जैसे जल्‍दी बनने वाले खाने के लिए बनाया गया है, साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक पावर कट-ऑफ सुविधा भी दी गई है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टेनलेस स्टील बॉडी

टेम्परेचर कंट्रोल

एर्गोनॉमिक डिज़ाइन

3. Butterfly EKN 1.5-Litre Electric Kettle (Silver With Black)

Discount: 42% | Price: ₹649.00 | M.R.P.: ₹1,111.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Butterfly का EKN कैटल 1.5 लीटर की क्षमता के साथ स्टाइलिश स्टेनलेस स्टील डिजाइन समेटे हुए है, जो परिवार के लिए बिल्कुल सही है. इसमें ऑटो कट ऑफ और कंसील्‍ड हीटिंग एलिमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट और कॉम्पैक्ट

बॉयल ड्राई प्रोटेक्‍शन

पुश बटन कवर

कंसील्‍ड हीटिंग एलिमेंट

4. Milton Euroline Go Electro 2.0 Stainless Steel Electric Kettle 2 Litres (Silver)

Discount: 50% | Price: ₹799.00 | M.R.P.: ₹1,599.00 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Milton Euroline Go Electro कैटल 2 लीटर की क्षमता और ऑटो कट और 360 डिग्री घूमने वाले बेस जैसी सुविधाएं देता है. इसे दक्षता और उपयोग करने में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टेनलेस स्टील बॉडी

पावर इंडिकेटर

ऑटोमेटिक कट

डिटैचेबल 360 डिग्री कनेक्टर

5. AGARO Esteem Multi Kettle 1.2 Litre, 600W (Silver)

Discount: 18% | Price: ₹1,397.00 | M.R.P.: ₹1,699.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

AGARO की Esteem Multi Kettle उबालने, गर्म करने और गर्म रखने जैसी तीन टेम्‍परेचर मोड के साथ आती है. यह एक ट्रांसपेरेंट मिरर के ढक्कन से सजी इस कैटल में स्टेनलेस स्टील ग्रिल और अंडे बॉयलर रैक जैसे सामान शामिल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

मल्‍टी फंक्‍शनल कैपेसिटी

ट्रांसपेरेंट मिरर कवर

तेजी से उबालने की तकनीक

360 डिग्री घूमने वाला डिटैचेबल बेस

6. Wipro Vesta 1.8 Litre Cool Touch Electric Kettle (Black)

Discount: 35% | Price: ₹1,298.00 | M.R.P.: ₹1,999.00 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Wipro Vesta कैटल में 1.8 लीटर कैपेसिटी है. इसकी आउटर बॉडी कूल टच सुविधा के साथ आती है. ड्राई बॉयल, स्‍टीम और अधिक गर्म होने से सुरक्षा के लिए इसमें ट्रिपल सेफ्टी ऑप्‍शन दिया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

डबल लेयर आउटर बॉडी

स्टेनलेस स्टील इंटरनल बॉडी

ऑटो कट फंक्‍शन

7. Pigeon by Stovekraft Crystal Glass Electric Kettle 1.8 Litre With LED Illumination

Discount: 35% | Price: ₹1,163.00 | M.R.P.: ₹1,795.00 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Pigeon Crystal Glass इलेक्ट्रिक कैटल फंक्‍शनैलिटी और एलिगेंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हीट रेजिस्टेंस पाइरेक्स ग्लास बॉडी और स्टेनलेस स्टील कैप है. इसका एलईडी से जगमगाता रिम इसे मॉर्डन टच देता है.

मुख्य विशेषताएं:

क्रिस्टल ग्लास से बना

एलईडी रिम

स्टेनलेस स्टील कैप

8. Havells Capture 1.2 Litre Multi Cook Kettle With Steamer Basket

Discount: 37% | Price: ₹1,750.00 | M.R.P.: ₹2,795.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Havells Capture मल्टी कुक कैटल आपके किचन के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है, जंग रेजिस्टेंस 304 स्टेनलेस स्टील बॉडी दी गई है. इसमें स्टीमर बास्केट भी आती है.

मुख्य विशेषताएं:

जंग रेजिस्टेंस 304 स्टेनलेस स्टील बॉडी.

स्टीमर बास्केट

9. SOLARA Premium Electric Kettle Large | 1.2L Double Wall 100% Stainless Steel

Discount: 57% | Price: ₹999.00 | M.R.P.: ₹2,299.00 | Rating: 4.2 out of 5 stars

SOLARA प्रीमियम इलेक्ट्रिक कैटल अपने डबल-वॉल स्टेनलेस स्टील और BPA फ्री इंग्रेडिएंट के साथ ड्यूरेबिलिटी देती है. इसमें ब्रिटिश स्ट्रिक्स थर्मोस्टेट के साथ तेजी से उबालने की तकनीक और सटीक टेम्‍परेचर कंट्रोल की सुविधा है.

मुख्य विशेषताएं:

डबल-वॉल स्टेनलेस स्टील

टेम्‍परेचर कंट्रोल

कूल-टच हैंडल और ऑटो शट-ऑफ.

10. Prestige Electric Kettle Pkss (1350 Watts) 1.0Litre-Stainless Steel

Discount: 40% | Price: ₹1,170.00 | M.R.P.: ₹1,945.00 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Prestige इलेक्ट्रिक कैटल हीडल टेम्‍परेचर एलिमेंट और एक कर्व्‍ड पावर के बेस के साथ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देती है. इसमें ऑटोमेटिक कट और सिंगल-टच कवर लॉकिंग मैकेनिज्म जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्टेनलेस स्टील बॉडी

ऑटोमेटिक कट ऑप और 360° घूमने वाला पावर बेस.

पानी, चाय और सूप के लिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन.

11. Wipro Vesta Enhanced Cool Touch 1.8 Litre Designer Electric Kettle

Discount: 39% | Price: ₹1,998.00 | M.R.P.: ₹3,299.00 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Wipro Vesta इलेक्ट्रिक कैटल में डिज़ाइनर मेटैलिक रेड फिनिश और ट्रिपल-लेवल सुरक्षा है. इसमें तेजी से उबालने के लिए 1500-वाट हीटिंग एलिमेंट है और इसे SS304 स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

कूल-टच सेफ्टी के साथ डिज़ाइनर मेटैलिक रेड फिनिश

स्‍टीम, ड्राई बॉयल और अधिक गर्म होने से बचाने के लिए ट्रिपल-लेवल सुरक्षा.

12. Wonderchef Crimson Edge Electric Kettle 1500W

Discount: 23% | Price: ₹2,299.00 | M.R.P.: ₹3,000.00 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Wonderchef क्रिमसन एज इलेक्ट्रिक कैटल स्टाइल को फंक्शनैलिटी के साथ जोड़ता है, स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ ऑटो शट-ऑफ और 2-लेवल सुरक्षा सुविधाओं के साथ ये आपकी किचन का अहम हिस्‍सा साबित हो सकती है.

मुख्य विशेषताएं:

ऑटो-शट-ऑफ के साथ स्टेनलेस स्टील बॉडी

कूल-टच डिज़ाइन और 2-लेवल सुरक्षा





13. Havells Electric Kettle Aqua Plus 1250 Watts 1.2 Liters

Discount: 50% | Price: ₹1,498.00 | M.R.P.: ₹2,995.00 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Havells Aqua Plus इलेक्ट्रिक कैटल में डबल लेयर वाला कूल-टच आउटर और जंग प्रतिरोधी 304 स्टेनलेस स्टील की इंटरनल बॉडी है, जो सुरक्षा देती है. चौड़े मुंह वाले डिज़ाइन की इस कैटल को आसानी से भरा जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

डबल लेयर कूल टच आउटर

304 डस्‍ट जंग रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील इंटरनल बॉडी

ऑटोमेटिक बंद और बयॉल ड्राई प्रोटेक्‍शन

कॉर्डलेस कंट्रोल

14. Wipro Vesta Electric Kettle Stainless Steel 1500W 1.5 Litres

Discount: 39% | Price: ₹1,448.00 | M.R.P.: ₹2,390.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

विप्रो वेस्टा इलेक्ट्रिक कैटल स्टाइल और कार्यक्षमता को मिलाता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी है जो गर्मी को रोकती है. 1.5 लीटर की क्षमता और 1500W की पावर के साथ, यह चाय, कॉफी या सूप के लिए जल्दी से पानी उबाल लेता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्‍टेनलेस स्टील बॉडी

ऑटोमेटिक कट और बॉयल ड्राई स्‍टोरेज

360° घूमने वाला बेस

सिंगल टच ढक्कन लॉकिंग

अमेज़न पर इलेक्ट्रिक कैटल्स पर विशेष छूट का लाभ उठाएं और अपने किचन के अनुभव को बेहतर बनाएं. यह अपने किचन के आवश्यक सामानों को अपग्रेड करने या परफेक्‍ट गिफ्ट आइटम तलाशने का सही समय है. इन लीमिटेड ऑफ़र को न चूकें - चुनिंदा मॉडलों पर 59% तक की छूट भी दी जा रही है. अभी अमेज़न पर खरीदारी करें.