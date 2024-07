Myntra Super Sale शुरू होते ही फैशन लवर्स एक्‍साइटेड हो गए हैं. यहां AND और Forever 21 जैसे बड़े ब्रांड पर बेहतरीन डील्स दी जा रही हैं. इस सेल में आपको वॉर्डरोब को बेहतरीन क्वालिटी के ट्रेंडी वेस्टर्न वियर वो भी कम दामों में मिल जाएंगे. 60% की छूट से शुरू होने वाली ये सेल हर फैशन लवर को पसंद आने वाली है.

1. AND Keyhole Neck Puff Sleeves Pleated Top

Discount: 70% | Price: ₹539 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.2 out of 5 stars

AND का ये खूबसूरत पिंक रेगुलर टॉप डेली यूज के लिए बेस्‍ है. इसमें एक अट्रेक्टिव कीहोल गला और फैशनेबल थ्री-फोर्थ पफ स्लीव्स हैं. प्लीटेड डिज़ाइन इस टॉप को और भी खास बनाता है.

खासियतें:

कीहोल गला

थ्री-फोर्थपफ स्लीव्स

प्लीटेड डिज़ाइन

बटन कॉलर

100% पॉलिएस्टर, मशीन में धो सकते हैं

2. Forever 21 Women Red Solid Crop Pullover Sweater

Discount: 65% | Price: ₹594 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपने विंटर कलेक्‍शन को कलरफुल करने के लिए शाइनी रेड क्रॉप पुलओवर स्वेटर बेस्‍ट है. Forever 21 का ये पुलओवर स्वेटर राउंड नेक में आता है और इसमें लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ आराम और स्टाइल दोनों देता है.

खासियतें:

राउंड नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

स्‍ट्रेट हेम

100% विस्कोस, मशीन में धो सकते हैं

3. Forever 21 Women Maroon And White Crop Pullover Sweater

Discount: 65% | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Forever 21 का यह मैरून कलर का स्वेटर आपको स्टाइलिश रहते हुए गर्म रखता है. राउंड नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ, यह स्वेटर कैजुअल आउटिंग और कोजी इविंनग के लिए परफेक्‍ट है.

खासियतें:

राउंड नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

रिब्ड हेम

100% ऐक्रेलिक, मशीन में धो सकते हैं

4. AND Women Skinny Fit Trousers

Discount: 60% | Price: ₹919 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.7 out of 5 stars

इन स्टाइलिश नेवी ब्लू कलर की स्किनी फिट ट्राउज़र घर ले आएं. AND का ये ट्राउजर मिड-राइज़ वेस्‍ट और पांच पॉकेट्स के साथ, ये ट्राउज़र डेली यूज बेस्‍ट है.

खासियतें:

स्किन फिट

मिड-राइज़ वेस्‍ट

सॉलिड पैटर्न

फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन

5. Forever 21 Women White Ribbed Pure Cotton Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.4 out of 5 stars

लेयरिंग के लिए यह व्‍हाइट कलर का रिब्ड प्‍योर कॉटन कार्डिगन, जिसे Forever 21 द्वारा तैयार किया गया है. राउंड नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे किसी भी वॉर्डरोब के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं.

खासियतें:

राउंड नेक

थ्री-फोर्थ स्लीव्स

बटन क्लोजर

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

6. AND Women Skinny Fit Mid-Rise Trousers

Discount: 60% | Price: ₹919 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.7 out of 5 stars

अपने वॉर्डरोब को इन स्टाइलिश ब्‍लैक कलर की स्किनी फिट ट्राउज़र के साथ और भी बेहतर बनाएं, AND की ये ट्राउजर ऑफिस और कैजुअल आउटिंग दोनों के लिए बेस्‍ट है. ये ट्राउज़र मिड-राइज़ वेस्‍ट और फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन के साथ अट्रेक्टिव लुक देती है.

खासियतें:

स्किन फिट

मिड-राइज़ वेस्‍ट

सॉलिड पैटर्न

फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन

7. Forever 21 Women Chevron Printed Pullover Sweater

Discount: 65% | Price: ₹594 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Forever 21 के इस जिगज़ैग पैटर्न वाले स्वेटर के साथ एलिगेंस पाएं. राउंड नेक और बिना स्‍लीव्‍स का यह स्वेटर शर्ट के ऊपर लेयरिंग करने के लिए परफेक्‍ट है.

खासियतें:

राउंड नेक

स्‍लीव्‍सलैस

रिब्ड हेम

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

8. Forever 21 Women White And Yellow Colourblocked Pure Cotton Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Forever 21 के इस येलो और व्‍हाइट कलर ब्लॉक कार्डिगन के साथ अपने लुक को निखारें. इसकी वी-नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स किसी भी आउटफिट में स्‍टाइल लाते हैं.

खासियतें:

वी-नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

बटन क्लोजर

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

9. Forever 21 Women Black And Pink Embroidered Pullover

Discount: 60% | Price: ₹1119 | M.R.P.: ₹2799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अपने वॉर्डरोब को इस स्टाइलिश ब्‍लैक और पिंक कलर के कढ़ाईदार स्वेटर के साथ और भी निखारें, जिसे Forever 21 ने तैयार किया है. राउंड नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ, यह स्वेटर कैजुअल आउटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

राउंड नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

एंब्रॉयडरी पैटर्न

ऐक्रेलिक से बना, मशीन में धो सकते हैं

10. Forever 21 Women White Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹559 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.1 out of 5 stars

सिंपल और अट्रेक्टिव दिखने के लिए Forever 21 के इस व्‍हाइट कलर के क्लासिक कार्डिगन के साथ. यह वी-नेक, लॉन्‍ग स्लीव्स और बटन क्लोजर के साथ आता है, जो इसे आपके वॉर्डरोब के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन बनाता है.

खासियतें:

वी-नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

बटन क्लोजर

50% कॉटन, 50% ऐक्रेलिक, मशीन में धो सकते हैं

11. AND Women Light Blue V-Neck Gathered Cuffed Sleeves Top

Discount: 70% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 3.6 out of 5 stars

इस लाइट ब्‍लू कलर के AND टॉप के साथ अपने स्टाइल को और निखारें. यह वी-नेक और लॉन्‍ग कफ वाली स्लीव्स के साथ आता है.

खासियतें:

वी-नेक

लॉन्‍ग कफ स्लीव्स

100% पॉलिएस्टर, मशीन में धो सकते हैं

12. AND Women's Teal Green Pullover

Discount: 75% | Price: ₹674 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

स्टाइल के साथ आरामदायक रहें इस ग्रीन कलर के सॉलिड पुलओवर के साथ, जिसे AND ने तैयार किया है. यह बोट नेक और लॉन्‍ग ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स के साथ आता है, और कैजुअल डे आउट के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

बोट नेक

लॉन्‍ग ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स

80% विस्कोस रेयॉन, 20% पॉलिएस्टर, मशीन में धो सकते हैं

13. AND Women Mid-Rise Skinny Fit Heavy Fade Jeans

Discount: 60% | Price: ₹919 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.8 out of 5 stars

अपने डेनिम कलेक्शन को AND की इन मिड-राइज़ स्किनी फिट हैवी फेड जींस के साथ अपडेट करें. ये जींस एक क्लियर फिनिश देती है.

खासियतें:

मिड-राइज़

स्किन फिट

हैवी फेड

75.5% कॉटन, 23% पॉलिएस्टर, 1.5% इलास्टेन से बना

14. Forever 21 Women Navy Blue Crop Pullover

Discount: 65% | Price: ₹594 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपने कैजुअल पहनावे में एलिगेंस लाने के लिए इस नेवी ब्लू कलर के सॉलिड क्रॉप पुलओवर को ट्राई करें. Forever 21 के इस स्‍वेटर में स्कूप नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स दी गई हैं.

खासियतें:

स्कूप नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

100% विस्कोस, मशीन में धो सकते हैं

15. Forever 21 Women Green Solid Regular Long Sleeves Top

Discount: 65% | Price: ₹489 | M.R.P.: ₹1399 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Forever 21 के इस ग्रीन कलर के सॉलिड रेगुलर टॉप के साथ ट्रेंड में रहें. यह राउंड नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ आता है, जो कैजुअल आउटिंग के लिए परफेक्‍ट है.

खासियतें:

राउंड नेक

लॉन्‍ग स्लीव्स

60% कॉटन, 40% पॉलिएस्टर से बना

मशीन में धो सकते हैं

16. Forever 21 Women Burgundy Ruffles Top

Discount: 60% | Price: ₹439 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Forever 21 के इस बरगंडी कलर के टॉप के साथ अपने वॉर्डरोब को अट्रेक्टिव बनाएं. अट्रेक्टिव लुक के लिए ये शोल्डर स्ट्रैप्स और रफल डिज़ाइन के साथ आता है.

खासियतें:

शोल्डर स्ट्रैप्स

स्‍लीव्‍सलेस

रफल डिज़ाइन

95% कॉटन, 5% इलास्टेन से बना

मशीन में धो सकते हैं

17. Forever 21 Women Black Hooded Crop Sweatshirt

Discount: 60% | Price: ₹679 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Forever 21 के इस ब्‍लैक कलर के हुड वाले क्रॉप स्वेटशर्ट के साथ अपने कैजुअल आउटफिर को और निखारें. यह कॉटन और पॉलिएस्टर के काम्बिनेशन से बना है, जो रिब्ड हेम और सॉलिड पैटर्न के साथ कर्म्‍फट और स्टाइल देता है.

खासियतें:

लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ हुडेड डिज़ाइन

रिब्ड हेम

सॉलिड पैटर्न

आसान देखभाल के लिए मशीन में धो सकते हैं

18. Forever 21 Women Blue Heavy Fade Jeans

Discount: 60% | Price: ₹1119 | M.R.P.: ₹2799 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Forever 21 की इस स्टाइलिश फेडेड ब्‍लू जींस के साथ आउटिंग परफेक्‍ट रहेगी. ये मिड-राइज़, रेगुलर फिट जींस एक नॉन-स्‍ट्रेचेबल, क्रॉप्ड लंबाई डिज़ाइन की विशेषता रखती हैं, जो ट्रेंडी, कैजुअल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

हैवी फेड

बेल्ट लूप्स के साथ मिड-राइज़ वेस्‍ट

फाइव-पॉकेट डिज़ाइन

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

19. Forever 21 Women Pink And Blue Colourblocked Pure Cotton Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Forever 21 के इस पिंक और ब्‍लू कलर के कलर ब्लॉक कार्डिगन के साथ अपने वॉर्डरोब को निखारें. प्‍योर कॉटन से बना, यह कार्डिगन वी-नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ आता है, जो आपके कैजुअल आउटफिट को कलरफुल बनाता है.

खासियतें:

कलर ब्लॉक पैटर्न

बटन क्लोजर के साथ वी-नेक

रिब्ड हेम और कफ

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

20. AND Shirt Collar Puff Sleeve Cotton Shirt Style Top

Discount: 70% | Price: ₹539 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

AND के इस शर्ट कॉलर और पफ स्लीव्स वाले टॉप के साथ स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं. 100% कॉटन से बना, यह कोरल कलर का टॉप एक सॉलिड पैटर्न और बटन क्लोजर की विशेषता रखता है, जो आराम और एलिगेंस देते हैं.

खासियतें:

ट्रेंडी लुक के लिए पफ स्लीव्स

शर्ट कॉलर डिज़ाइन

बटन क्लोजर

हाथ से धोएं

21. AND Floral Printed Puff Sleeves Linen Top

Discount: 70% | Price: ₹809 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 4.0 out of 5 stars

इस पफ स्लीव्स वाले लिनन टॉप के साथ फ्लावर प्रिंट का आंनद लें. व्‍हाइट और पिंक कलर के फ्लोरल प्रिंट और राउंड नेक के साथ, यह वुवन टॉप कैजुअल डे आउट के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

फ्रेश लुक के लिए फ्लोरल प्रिंट

थ्री-फोर्थ पफ स्लीव्स के साथ राउंड नेक

लिनन से बना

मशीन में धो सकते हैं

22. Forever 21 Women Colourblocked Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Forever 21 के इस कलर ब्लॉक कार्डिगन के साथ आरामदायक और स्टाइलिश रहें. वी-नेक और लॉन्‍ग स्लीव्स की विशेषता वाला यह कार्डिगन प्‍योर कॉटन से बना है और लेयरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

कलर ब्लॉक डिज़ाइन

बटन क्लोजर के साथ वी-नेक

रिब्ड हेम और कफ

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

23. Forever 21 Women Navy Blue Ribbed Pure Cotton Cardigan

Discount: 65% | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Forever 21 के इस नेवी ब्लू कलर के रिब्ड कार्डिगन के साथ अपने वॉर्डरोब में एलिगेंस लाएं. प्‍योर कॉटन से बना, यह कार्डिगन राउंड नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स के साथ आता है, जो इसे एक वर्सेटाइल बनाता है.

खासियतें:

टेक्सचर के लिए रिब्ड पैटर्न

बटन क्लोजर

मॉर्डन लुक के लिए थ्री-फोर्थ स्लीव्स

100% कॉटन, मशीन में धो सकते हैं

24. AND Yellow Self-Design Tie-Up Neck Fit And Flare Dress

Discount: 70% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

AND की इस येलो कलर की फिट और फ्लेयर ड्रेस में खास दिखें. टाई-अप नेक और फ्लेयर्ड स्लीव्स के साथ, घुटने के ऊपर की लंबाई वाली यह ड्रेस आकर्षक लुक पाने के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

खासियतें:

सेल्फ-डिजाइन पैटर्न

एडजस्टेबल फिट के लिए टाई-अप नेक

फ्लेयर्ड स्लीव्स

पॉलिएस्टर, मशीन में धो सकते हैं



Myntra Super Sale की सुपर सेल फैशन के दीवाने लोगों के लिए एक खजाना है, जो अपने वॉर्डरोब को स्टाइलिश और किफायती वेस्टर्न वियर के साथ अपडेट करना चाहते हैं. यहां AND और Forever 21 जैसे ब्रांड्स शानदार छूट दे रहे हैं, यह सेल फैशन के मामले में आगे रहने के लिए खरीदारी करने का एक शानदार मौका है. चिक टॉप और स्वेटर से लेकर वर्सेटाइल ट्राउज़र तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है.