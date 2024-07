Myntra से ottomans पर सर्वोत्तम डील; फोटो क्रेडिट: Pexels

वेलवेट ottomans आपके लिविंग रूम में एलिगेंस और लग्‍जरी लाने का काम करते हैं. वेलवेट की सॉफ्टनेस, आलीशान बनावट और आराम इसे हर कमरे के लिए जरूरी बनाती है. Myntra के वेलवेट ottomans के कलेक्शन में कई तरह के साइज और कलर्स आपको मिल जाएंगे.

बोहीमीअन ब्‍यूटी पसंद करने वालों के लिए ये ottomans परफेक्‍ट हैं. इनमें अक्सर सोलिड पैटर्न, वाइब्रेंट कलर और अनूठा टेक्‍स्‍चर होता है, जो आपके लिविंग रूम में एक इक्लेक्टिक टच लाते हैं. Myntra बोहेमियन ottomans की एक सीरीज लेकर आया है, जिन्हें स्टेटमेंट पीस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

9. आधुनिक न्यूनतम ऑटोमन

यदि आप एक क्‍लीन और कंटेम्‍परेरी लुक पसंद करते हैं, तो एक मॉर्डन मिनिमम ऑटोमन एक बेस्‍ट ऑप्‍शन साबित हो सकते है. इन ottomans में सीधी रेखाएं, न्यूट्रल कलर्स और ईजी डिजाइन होते हैं, जो किसी भी मॉर्डन लिविंग रूम से आसानी से मैच हो सकते हैं.

10. पैटर्न वाला ऑटोमन

अपने लिविंग रूम में पर्सनल टच लाने के लिए ये ottomans बिल्कुल सही हैं. चाहे आप बोल्ड जियोमेट्रिक डिज़ाइन चुनें या मिनमम फ्लावर पैटर्न, ये ottomans आपके स्‍पेश में नयापन लाते हैं.



1. Nestroots Set Of 2 Yellow Woven Design Ottomans

Discount: ₹5791 Off | Price: ₹5899 | MRP: ₹11690 | Rating: 4.5 out of 5 stars

नेस्टरोट्स आपके लिए अपने येलो वुवन डिजाइन ottomans के साथ एक कंटेम्परेरी टच लाते हैं. मेटल बेस और कुशन की विशेषता, ये ottomans मॉर्डन और ट्रेडिशनल दोनों तरह के रूम से मैच हो जाते हैं.

2. Nestroots Yellow Set Of 2 Round Foam Cushioned Cotton Pouffy Storage Ottoman

Discount: ₹5191 Off | Price: ₹3999 | MRP: ₹9190 | Rating: 4 out of 5 stars

कलर्स के शौकीन लोगों के लिए बेस्‍ट, Nestroots के ये राउंड पाउफन केवल आराम देते हैं बल्कि स्‍टोरेज स्‍पेस भी देते हैं. टिकाऊ कॉटन से बने और एक वाइब्रेंट प्रिंट की विशेषता वाले ये पाउफ आपके लिविंग रूम में एक स्‍टाइल लाते हैं.

3. The Home Co. Blue Sitting Pouffe Ottoman

Discount: ₹501 Off | Price: ₹4999 | MRP: ₹5500 | Rating: 4.2 out of 5 stars

The Home Co. का यह सॉलिड ब्लू Ottoman प्रैक्टिकल है. अपने मजबूत लकड़ी के पैरों और पॉलिएस्टर सीट के साथ, यह एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है, जो एक फुटरेस्ट या बैठने के ऑप्‍शन के रूप में काम में लाया जा सकता है.

4. Home Centre Polaris Teal Blue Ottoman

Price: ₹5383 | MRP: ₹5383

Home Centre का पोलारिस टील ब्लू Ottoman अपने मेटल बेस और पॉलिएस्टर सीट के साथ स्‍टाइलिश, मॉर्डन डिज़ाइन देता है. इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे छोटे स्थानों के लिए आदर्श बनाता है.

5. Nestroots Pink Bunny Rabbit Ottomans

Discount: ₹1300 Off | Price: ₹6499 | MRP: ₹7799 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Nestroots के पिंक बनी रैबिट ottomans के साथ अपने लिविंग रूम में थोड़ा फन लाएं. एक प्यारा खरगोश के साइज और सिंथेटिक फाइबर सीट की विशेषता वाले, ये ottomans न केवल आकर्षक लगते हैं बल्कि आरामदायक भी होते हैं.

6. HABERE INDIA Beige Jute Pouff Ottoman

Discount: 70% | Price: ₹1998 | M.R.P.: ₹6663

HABERE INDIA का यह गोल Ottoman, जो 100% जूट से तैयार किया गया है, किसी भी कमरे में नेचुरल एलिगेंस लाता है. इसकी सतह और सोलिड बेस कई तरह के रूम में सूट हो सकता है.

7. SASHAA WORLD Cream-Coloured Cotton Pouffe Ottomans

Discount: 36% | Price: ₹2559 | M.R.P.: ₹3999

आराम और स्टाइल के कॉम्बिनेशन को पसंद करने वालों के लिए आदर्श, SASHAA WORLD के ये कॉटन पाउफ वुवन पैटर्न और मजबूत लकड़ी के आधार की सुविधा देते हैं. ये थके हुए पैरों को आराम देने या अतिरिक्त बैठने के रूप में काम करने के लिए एक आदर्श होते हैं.

8. GLOBALLY INDIAN Printed Round-Shaped Puff Ottoman

Discount: 45% | Price: ₹2084 | M.R.P.: ₹3790

GLOBALLY INDIAN के इस वेलवेट Ottoman के साथ अपने डेकोर में गार्डन फील लाएं. वाइब्रेंट फ्लावर पैटर्न और लकड़ी के पैरों की विशेषता वाला, यह Ottoman न केवल एक फुटरेस्ट के रूप में काम करता है बल्कि आपके लिविंग रूम की रियल भी बनाता है.

9. RIANCE CREATIONS White And Blue Geometric Printed Round Shaped Ottomans

Discount: ₹1100 Off | Price: ₹1899 | M.R.P.: ₹2999

RIANCE CREATIONS के इस Ottoman को मॉर्डन लुक देने के लिए जियोमेट्रिक प्रिंट को वेलवेट सीट और बांस के बेस से तैयार किया गया है.

Myntra के इन स्टाइलिश और वर्सेटाइल Ottoman के साथ अपने लिविंग रूम की सजावट में नयापन लाएं. चाहे आप क्लासिक लेदर, आलीशान वेलवेट, या बोहेमियन पैटर्न पसंद करते हैं, हर टेस्‍ट और स्टाइल के अनुरूप एक Ottoman है. Myntra के इन ऑप्‍शन के साथ आज ही अपने कमरे को नया रूप देने के लिए तैयार हो जाएं. आज ही Myntra से खरीदारी करें.

अस्वीकरण: इस लेख में इस्तेमाल की गई तस्वीरें केवल चित्रण के उद्देश्य से हैं. हो सकता है कि वे इस लेख में सूचीबद्ध प्रोडक्‍ट, कैटेगरी और ब्रांड का सटीक प्रतिनिधित्व न करें.