इन प्रीमियम क्वालिटी टिफिन पर मिल रहा है 50% तक का डिस्काउंट, Flipkart से तुरंत कर लें ऑर्डर

प्रीमियम टिफ़िन की ओर बढ़ते रुझान के साथ, दोपहर का भोजन अब केवल जल्दी से खाना खा लेना भर नहीं रह गया है. एक अच्छी तरह से पैक किया गया, सोच-समझकर तैयार किया गया भोजन आपके दिन के बीच में खाने का आनंद ला सकता है, जो आपके दोपहर के भोजन के ब्रेक को स्वाद और नुट्रिशन दोनों से भर देता है. चाहे काम के लिए हो या किसी विशेष पिकनिक के लिए, ये विचार आपके दोपहर के भोजन को एक टेस्टी एक्सपीरियंस में बदलने में मदद करेंगे. हाल ही में, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हाई क्वालिटी वाले टिफ़िन की एक सीरीज पेश करते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका भोजन ताज़ा और टेस्टी बना रहे. तो क्यों न टेस्टी लंच पैक करके इन पाक कंटेनरों का अधिकतम लाभ उठाया जाए? टेस्टी व्यंजनों से लेकर प्रोफेशनल टिप्स तक, यहां बताया गया है कि एक साधारण दोपहर के भोजन को प्रीमियम भोजन एक्सपीरियंस में कैसे बदला जाए.

प्रीमियम भोजन एक्सपीरियंस के लिए टेस्टी लंच कैसे पैक करें

1. अपने भोजन के प्रकार के लिए सही टिफ़िन चुनें

जब टेस्टी लंच पैक करने की बात आती है, तो सही टिफिन बॉक्स का सिलेक्शन करना आवश्यक है. एक प्रीमियम टिफ़िन को अपनी ताज़गी बरकरार रखते हुए आपके भोजन की विभिन्न बनावट और स्वाद को पूरा करना चाहिए. इंसुलेटेड टिफ़िन गर्म व्यंजनों को गर्म रखने के लिए आदर्श होते हैं, जबकि स्टैकेबल डिब्बे आपको सॉस, सलाद और मुख्य व्यंजनों को अलग करने की अनुमति देते हैं. किसी भी तरह के गंदे बिखराव से बचने के लिए ऐसे टिफ़िन की तलाश करें जो लीक-प्रूफ़ हों.

2. स्वाद और टेक्सचर को बैलेंस करें

टेस्टी भोजन की एक पहचान स्वाद और बनावट का हॉर्मोनियस मिश्रण है. अपना दोपहर का भोजन पैक करते समय, ऐसे मिश्रण का लक्ष्य रखें जो हर भोजन को रोमांचक बनाए. कुरकुरे सलाद को क्रीमी डिप्स के साथ जोड़ने या मसालेदार करी को सुगंधित चावल के साथ संतुलित करने के बारे में सोचें. उदाहरण के लिए, आनंददायक कंट्रास्ट के लिए कुछ ह्यूमस के साथ भुनी हुई सब्जियां, मुट्ठी भर ताज़ी सब्जियां, या कारीगर ब्रेड का एक टुकड़ा परोसें.

प्रीमियम भोजन एक्सपीरियंस के लिए टेस्टी लंच कैसे पैक करें

3. ताजी, मौसमी मटेरियल चुनें

भोजन को ताज़ी, मौसमी मटेरियल से बेहतर कोई नहीं बना सकता. वे न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि अधिक पौष्टिक और ड्यूरेबल भी होते हैं. अपना टिफ़िन तैयार करते समय, ऐसी सब्जियां, फल और प्रोटीन चुनें जो वर्तमान मौसम में हों. उदाहरण के लिए, शरद ऋतु में, भुनी हुई जड़ वाली सब्जियाँ या कद्दू आधारित सूप का सेवन करें. गर्मियों में, टमाटर, खीरे और तीखी ड्रेसिंग के साथ कुरकुरा सलाद अधिक उपयुक्त हो सकता है.

4. रोजमर्रा के स्टेपल में एक टेस्टी ट्विस्ट जोड़ें

कौन कहता है कि दोपहर का भोजन सामान्य होना चाहिए? क्लासिक स्टेपल में एक ट्विस्ट जोड़कर, आप अपने दोपहर के भोजन में थोड़ा टेस्टी स्वाद ला सकते हैं. रेगुलर सैंडविच के बजाय, भुनी हुई सब्जियों, ग्रिल्ड चिकन और फेटा चीज़ के छिड़काव से भरा साबुत अनाज का रैप आज़माएं. या सादे चावल के स्थान पर टेस्टी रिसोट्टो या जंगली चावल का सलाद लें.

प्रीमियम भोजन एक्सपीरियंस के लिए टेस्टी लंच कैसे पैक करें

1. Classic Essentials Set of 5 | Microwave Safe with 1 Steel Bottle

Discount: 5% off | Price: ₹1,469 | M.R.P.: ₹1,550 | Rating: 4.3 out of 5 stars (17,560 Ratings & 631 Reviews)

यह सेट ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श है जो बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता को महत्व देता है. इसमें विभिन्न साइज में चार कंटेनर शामिल हैं, जो बैलेंस भोजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, जिसमें आपके पेय के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतल के साथ-साथ मुख्य, साइड और मसाले भी शामिल हैं. माइक्रोवेव-सुरक्षित कंटेनर दोबारा गर्म करना आसान बनाते हैं, जबकि स्टेनलेस-स्टील की बोतल आपके पेय को ताज़ा रखती है. इसके अतिरिक्त, लंच सेट अतिरिक्त सुविधा के लिए एक ड्यूरेबल बैग और कटलरी के साथ आता है. लीक-प्रूफ और इंसुलेटेड, यह लंच सेट एक बढ़िया कार्यालय या स्कूल साथी बनता है.

2. BOROSIL Teal Universal Bag, 4 Pc Tiffin (320ml x 2 + 240ml x 2)

Discount: 54% off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1,745 | Rating: 4.4 out of 5 stars (6,222 Ratings & 249 Reviews)

उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सुंदरता और यूजर की सराहना करते हैं, BOROSIL का लंच सेट 100% बोरोसिलिकेट ग्लास से तैयार किया गया है, जो इसे मजबूत, दाग रेजिस्टेंस और गंध मुक्त बनाता है. इसके वायुरोधी और स्पिल-प्रूफ कंटेनर भोजन को ताज़ा रखते हैं और सॉस या करी को ले जाने में गंदगी-मुक्त बनाते हैं. टील कलर का बैग स्टाइलिश है, और कंटेनर माइक्रोवेव के अनुकूल हैं, जो इसकी फंक्शनल को बढ़ाते हैं. भाग कंट्रोल और भोजन की विविधता के लिए बिल्कुल सही, यह सेट आपको पूरे दिन आनंद लेने के लिए स्वादों की एक सीरीज लाने की अनुमति देता है.

4. MILTON Futron Tiffin 4 Containers Lunch Box (1440 ml)

Discount: 20% off | Price: ₹1,460 | M.R.P.: ₹1,825 | Rating: 4.1 out of 5 stars (2,179 Ratings & 173 Reviews)

अपनी थर्मोवेयर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाने वाला मिल्टन फ़्यूट्रॉन टिफ़िन भोजन को घंटों तक गर्म रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. चार-कंटेनर सेटअप आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन पैक करने की अनुमति देता है, और रिसाव को रोकने के लिए प्रत्येक कंटेनर के ढक्कन को कसकर सील कर दिया जाता है. इसकी इलेक्ट्रिक हीटिंग सुविधा के साथ, आपका भोजन केवल 30 मिनट में गर्म हो सकता है, जिससे यह व्यस्त पेशेवरों के लिए एक फेमस ऑप्शन बन जाता है. कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे ले जाने में भी आसान बनाता है, और इसका ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है कि यह दैनिक उपयोग का सामना कर सके.

5. Trueware Steelex Insulated Steel Lunch Box with 3 Containers (300 ml Each)

Discount: 23% off | Price: ₹854 | M.R.P.: ₹1,118 | Rating: 4 out of 5 stars (189 Ratings & 10 Reviews)

Trueware का स्टीलेक्स लंच बॉक्स डबल-वॉल इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो आपके भोजन को गर्म रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. तीनों कंटेनरों में से प्रत्येक स्पिल-प्रूफ है और भाप छोड़ने में मदद करने के लिए एक एयर वेंट बटन से सुसज्जित है, जिससे गर्म होने के बाद उन्हें खोलना आसान हो जाता है. यह कॉम्पैक्ट लंच बॉक्स उन ऑफिस जाने वालों के लिए आदर्श है जो करी, चावल या चपाती जैसे घर का बना खाना लाना चाहते हैं. एकीकृत हैंडल और कैरी बेल्ट इसे अत्यधिक पोर्टेबल बनाते हैं, और एयरटाइट सील आपके भोजन को दोपहर के भोजन तक ताज़ा रखती है.

6. Vaya Tyffyn 600 ml Graphite Copper-Finished Stainless Steel Tiffin Box

Discount: 25% off | Price: ₹1,850 | M.R.P.: ₹2,490 | Rating: 4.1 out of 5 stars (890 Ratings & 89 Reviews)

Vaya का Tyffyn lunch box पूरी तरह से सुंदरता और फंक्शनेलिटी पर आधारित है. तांबे से तैयार, वैक्यूम-इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील के कंटेनर भोजन को 5 घंटे तक गर्म रखते हैं. विभाजन कई खाद्य पदार्थों को बिना मिलाए रखने की अनुमति देता है, जिससे यह बैलेंस भोजन ले जाने के लिए एकदम सही हो जाता है. अपने स्टाइलिश बाहरी आवरण और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल के साथ, यह लंच बॉक्स काम और कैज़ुअल सैर दोनों के लिए उपयुक्त है. प्रत्येक कंटेनर में BPA-मुक्त ढक्कन होता है, जो इसे सुरक्षित बनाता है, और कंटेनर आसान सफाई के लिए डिशवॉशर-अनुकूल हैं.

7. TUPPERWARE MY LUNCH NEW 4 Containers Lunch Box (590 ml)

Discount: 21% off | Price: ₹849 | M.R.P.: ₹1,080 | Rating: 4.5 out of 5 stars (469 Ratings & 37 Reviews)

Tupperware एक विश्वसनीय नाम है, और उनका माई लंच सेट कोई अपवाद नहीं है. सेट में चार कॉम्पैक्ट कंटेनर शामिल हैं, प्रत्येक को विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे हल्के भोजन या नाश्ते के लिए आदर्श बनाता है. ये कंटेनर माइक्रोवेव और फ्रीजर दोनों-सुरक्षित हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के भोजन तैयार और संग्रहीत कर सकते हैं. स्पिल-प्रूफ डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि आपका बैग साफ रहे, और टपरवेयर की आजीवन एक्सचेंज वारंटी के साथ, यह दैनिक उपयोग के लिए एक ड्यूरेबल ऑप्शन है.

प्रीमियम टिफ़िन में टेस्टी दोपहर का भोजन पैक करना आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या को बेहतर बनाने का एक आनंददायक तरीका है. सही प्रोडक्ट्स और मटेरियल के साथ, आपका मध्याह्न भोजन आगे बढ़ने का समय बन सकता है - एक साथ भोग और नुट्रिशन का क्षण. Flipkart के प्रीमियम टिफ़िन ऑप्शन की सीरीज यह सुनिश्चित करती है कि जब तक आप खाने के लिए तैयार न हों तब तक आपका टेस्टी दोपहर का भोजन ताज़ा, टेस्टी और पूरी तरह से पैक किया हुआ रहे. तो, एक मॉडर्न दोपहर के भोजन को पैक करने की कला को अपनाएं, और प्रत्येक भोजन को अपने दिन को थोड़ा उज्ज्वल बनाने दें. अभी Flipkart पर खरीदारी करें.

