क्या कर रहे हैं फिल्मी पर्दे के इन खूंखार विलेन के बच्चे? तीसरे नंबर वाले मोबैम्बो के बेटे ने तो पहनी वर्दी

बॉलीवुड में मशहूर हुए सभी विलेन एक्टरों के बच्चे बॉलीवुड में नहीं आए. किसी ने हॉलीवुड का दामन थामा तो तो कोई मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया.

क्या करते हैं इन सब विलेन के बच्चे ?
बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो और हीरोइन के अलावा सबसे अहम रोल विलेन का होता है. विलेन की बात करें तो बॉलीवुड में कई मशहूर विलेन हुए हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे. लेकिन असल जिंदगी में ये एक्टर बहुत ही प्यारे और सिंपल इंसान थे. ऐसे कई मशहूर विलेन हैं जिनके नक्शे कदम पर चलकर उनके बेटे भी बॉलीवुड में आए. कुछ हिट हो गए और कुछ गुमनामी में खो गए. कुछ बेटों ने एक्टिंग की बजाय बॉलीवुड में नई राह बनाने में कामयाबी हासिल की. चलिए ऐसे ही कुछ मशहूर विलेन और उनके बेटों के बारे में जानते हैं.

गब्बर का बेटा बना हीरो

शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल निभाने वाले अमजद खान के बेटे शादाब खान ने बॉलीवुड में हीरो बनकर कदम रखा. शादाब की पहली फिल्म थी 'राजा की आएगी बारात'. इसमें उनके साथ रानी मुखर्जी भी थीं. शादाब ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की.

कुछ ने की एक्टिंग, तो कुछ ने बनाई नई राह

तेजाब फिल्म में गोटिया खान का रोल निभाने वाले किरण कुमार के बेटे शौर्य कुमार ने भी बॉलीवुड का रुख किया. वहीं, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर तो बॉलीवुड में बड़ी स्टार बन चुकी हैं, जबकि उनके बेटे सिद्धांत कपूर ने असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर दोनों की भूमिकाएं निभाई हैं. सिद्धांत ने फिल्मों 'भूल भुलैया पार्ट वन' और 'चुप चुप के' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और 'शूट आउट एट वडाला' में एक्टिंग भी की.

अमरीश पुरी के बेटे ने चुनी अलग दुनिया

मशहूर विलेन अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बॉलीवुड की जगह मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाया. अमरीश पुरी ने अपने बेटे को जानबूझकर बॉलीवुड में एंट्री नहीं दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बेटे को इस इंडस्ट्री के संघर्षों का सामना करना पड़े.

गुलशन ग्रोवर के बेटे ने हॉलीवुड चुना

मशहूर विलेन डैनी डेंजोंगप्पा के बेटे रिनजिंग डेंजोंगप्पा ने 2021 में ओटीटी फिल्म 'स्क्वाड' से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन फिर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. वहीं गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर ने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में अपना करियर बनाया और आज वे एमजीएम स्टूडियो में प्रोड्यूसर हैं. संजय अमेरिका में रहते हैं और वहीं अपनी सफलता हासिल कर रहे हैं.

बॉलीवुड के विलेन और उनके बेटे 

बॉलीवुड के ये विलेन असल जिंदगी में बहुत अलग थे और उनके बेटे भी अपने-अपने तरीके से बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं. कोई हीरो बनता है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, तो कोई प्रोड्यूसर बनकर नई राह पर चलता है. हर किसी की अपनी कहानी होती है.

