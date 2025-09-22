Flipkart Big Billion Days Early Access हुआ लाइव, मौका हाथ से जाने न दें, टाइम रहते कर लें ऑर्डर

Flipkart कस्‍टमर्स के लिए आज का दिन बेहद खास है, आज से Big Billion Days Early Access प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए आधिकारिक तौर पर Live कर दिया गया है, और डील्स अभी से ही ग्रेब करनी शुरू हो गई हैं. अगर आप भी इस क्लब का हिस्सा हैं, तो कल भारत के बाकी हिस्सों के शामिल होने से पहले ही आपको सबसे ज़्यादा डिस्‍काउंट पाने के लिए पूरे 24 घंटे का समय मिल गया है. आईफ़ोन से लेकर फ़ैशन आर्टिंकल तक पर, ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए यह अर्ली एक्सेस अभी लाइव है. यह समय स्मार्ट, फास्‍ट और सबसे पहले शॉपिंग करने का सुनहरा मौका है.

चाहे आप टेक लवर हों या अपने वार्डरोब में बदलाव या घर का मेकओवर कराना चाहते हों, आज की अर्ली एक्सेस आपके लिए भीड़ से आगे निकलने का मौका है. Flipkart ने स्‍पेशल मेंम्‍बर्स के लिए एक्सक्लूसिव डील्स, सेल पास और बैंक ऑफर्स की शुरुआत कर दी है और यकीन मानिए, जल्दी लॉग इन करने का आपको बंपर फायदा होने वाला है. लीमिटेड स्टॉक और टाइम लीमिटस के अनुसार छूट के साथ, प्लस और ब्लैक मेंम्‍बर पहले से ही अपनी कार्ट भर रहे हैं, जबकि बाकी सभी अभी भी इस सेल के लाइव होने का इंतज़ार कर रहे हैं. आइए देखें कि अभी क्या चल रहा है और आपको आज ही खरीदारी क्यों करनी चाहिए.

Feature Flipkart Plus/Black Members Everyone Else (Tomorrow) Access Date 22 September 23 September SuperCoin Value ₹2 per coin ₹1 per coin Sale Pass Availability Unlocked now Limited tomorrow Stock Availability Full range May face sell-outs Exclusive Deals Yes Limited or delayed access

Flagship Black Deal

Flagship Black Deal के तहत आप Apple MacBook M2 खरीदने पर 7000 रुपये का एक्‍स्‍ट्रा डिस्‍काउंट पा सकते हैं. यानी 85,900 वाला मैकबुक एडिशनल डिस्‍काउंट के साथ आप ₹55,790 रुपये में खरीद सकते हैं. है न दमदार डील.

BLACK Deals on Laptops, TV

वहीं अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो Del,HP, Lenovo जैसे टॉप ब्रांड आपका इंतजार कर रहे हैं. इतना ही नहीं इस डील में लैपटॉप पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. इसी तरह अगर आप टीवी लेने पर विचार कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि कम दाम

घर की ज़रूरी चीज़ें

क्या आप अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं? Flipkart के घर और फर्नीचर के ऑफर सदस्यों के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनमें सोफा, कुर्सियां और नलों पर 83% तक की छूट मिल रही है. इसके अलावा, आप 5% की एक्‍स्‍ट्रा छूट के लिए फेस्टिव पास का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बैंक ऑफर्स जो जल्दी ही आ जाते हैं

सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सिस और ICICI Bank कार्डधारक आज ही 15% की इंस्‍टेंट छूट का लाभ उठा सकते हैं. चेकआउट में कोई देरी नहीं, भुगतान में कोई गलती नहीं, बस आसान बचत.. फ्लिपकार्ट ब्लैक सदस्यों को डबल सुपरकॉइन वैल्यू भी मिलती है, जिससे लॉयल्टी असली पैसे में बदल जाती है. तो अगर आप ऑफर्स की तलाश में हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है.

फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज़ अर्ली एक्सेस आज से लाइव हो गया है, और इसमें वो सब कुछ है जो एक समझदार खरीदार चाह सकता है. टेक लवर से लेकर फ़ैशन डील्स और घर के रेनोवेशन तक, प्लस और ब्लैक सदस्यों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं. तो अगर आपके पास एक्सेस है, तो इसका इस्तेमाल करें. अपना कार्ट भरें, अपने ऑफ़र चुनें, और सबसे पहले खरीदारी का मजा लें.