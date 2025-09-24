बच्चे का बुखार चेक करने का सही तरीका क्या है?

Baccho ka bukhar kaise check kare: अक्सर घर पर बच्चे का बुखार चेक करते समय पैरेंट्स कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं. इसकी वजह से थर्मामीटर पर सही रीडिंग नहीं आती है और बच्चा बुखार से पीड़ित होते हुए भी पता नहीं चलता है. ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. हाल ही में पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने इस बारे में एक वीडियो शेयर कर माता-पिता को खास टिप्स दिए हैं. आइए डॉक्टर से जानते हैं बच्चे का बुखार चेक करने का सही तरीका-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में पीडियाट्रिशियन बताते हैं, सबसे पहले यह याद रखें कि कभी भी मरकरी वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल न करें. मरकरी थर्मामीटर टूटने पर नुकसानदायक हो सकते हैं. बच्चों के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल टिप वाला डिजिटल थर्मामीटर ही इस्तेमाल करें.

छोटे बच्चों में सबसे सुरक्षित और आसान तरीका बगल से तापमान लेना है. इसके लिए थर्मामीटर लगाने से पहले बच्चे की बगल पूरी तरह ड्राई होनी चाहिए. नहलाने या ज्यादा पसीना आने के तुरंत बाद तापमान न लें, वरना रीडिंग गलत आ सकती है. थर्मामीटर को धीरे से बगल के बीच में रखें और बच्चे की बाजू को छाती से सटा दें. थर्मामीटर को बिना हिलाए तब तक रखें, जब तक बीप की आवाज न सुनाई दे. अगर एक्सिलरी टेंपरेचर 99.5 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा है, तो बच्चे को बुखार है.

अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है, तो उसका तापमान मुंह से लिया जा सकता है. इसके लिए भी डिजिटल थर्मामीटर ही इस्तेमाल करें. थर्मामीटर को जीभ के नीचे साइड में रखें और बीप आने तक इंतजार करें. ओरल टेंपरेचर अगर 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर है, तो बच्चे को बुखार माना जाता है. ध्यान रखें कि तापमान लेने से पहले बच्चा कुछ खाए-पिए नहीं और न ही उसके मुंह में कोई ठंडी चीज हो.

इस तरह छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बच्चे का सही टेंपरेचर जान सकते हैं. सही तरीके से बुखार चेक करना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके और बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.