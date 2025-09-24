गर्म पानी के मुकाबले, ठंडे पानी से तुरंत क्यों बुझ जाती है प्यास? ये रही वजह

गर्मी के मौसम में अक्सर लोग घर पहुंचते ही सबसे पहले फ्रिज खोलते हैं और पानी की ठंडी बोतल निकालकर पानी पीने लगते हैं. अगर लोगों को कहीं से आने के बाद ठंडे की बजाय गर्म या फिर नॉर्मल पानी दिया जाए तो उनकी प्यास नहीं बुझती है, या फिर यूं कहें कि राहत नहीं मिलती है. अक्सर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा. आज हम आपको बताएंगे कि गर्म पानी के मुकाबले ठंडे पानी से तुरंत राहत कैसे मिलती है और इसके पीछे की वजह क्या है.

तुरंत कैसे बुझ जाती है प्यास?

साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मल या फिर गुनगुना पानी ही शरीर के लिए अच्छा होता है. ठंडे पानी की तुलना में ये ज्यादा फायदेमंद है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है. अब सवाल है कि जब गर्म पानी बेहतर है तो ठंडे पानी से ही मन क्यों भरता है. दरअसल ये पूरा दिमाग का खेल है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे दिमाग को ताजगी का एहसास होता है और कुछ देर के लिए प्यास शांत हो जाती है. ज्यादा ठंडा पानी पीने से तुरंत ही कुछ देर के लिए इंसान तृप्त महसूस करने लगता है.

शरीर में क्या होता है?

ठंडा पानी पीने से भले ही कुछ देर के लिए प्यास शांत हो जाती है, लेकिन ये शरीर में पानी की कमी को और बढ़ाने का काम करता है. ये सिर्फ आपके मन को शांत करने का काम करता है. ठंडा पानी पीने से हमारे पेट के अंदर का तापमान तेजी से कम होता है, जिसे वापस नॉर्मल करने के लिए एनर्जी लगती है. इससे डिहाइड्रेशन और प्यास और ज्यादा बढ़ सकती है. वहीं जब हम नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी पूरी होने लगती है और वो हाइड्रेट होने लगता है. यानी भले ही गर्म पानी आपको तुरंत राहत का एहसास न देता हो, लेकिन असली प्यास बुझाने का काम यही करता है.

क्या है सही तरीका?

कई लोगों को ये बात पता होती है कि ठंडा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन प्यास बुझाने और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पानी ही पीते हैं. इसके लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि फ्रिज से सीधे बोतल निकालकर पानी न पिएं, इसे एक गिलास में आधा डालें और फिर आधा नॉर्मल पानी उसमें डालकर पिएं. इससे आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाएगा.