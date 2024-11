स्किनकेयर सिर्फ एक रोज़ाना करने वाला कमभर नहीं है; यह हेल्‍दी और शाइनी स्किन का राज है. बदलते ब्यूटी रूटीन में एक प्रोडक्ट जो सबसे अलग नजर आता है, वह है फेस सीरम. ये लाइट और पोषक तत्वों से भरे फॉर्मूलेशन वाकई में स्किन केयर में बड़ा बदलाव लाते हैं. लेकिन बाजार में इतने सारे ऑप्‍शन होने के बीच अपने स्किन टाइप के लिए सही सीरम चुनना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. Myntra जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर क्यूरेटेड सीरम का कलेक्शन है, जो इसे आसान बनाता है. चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, या सेंसिटिव हो, सही सीरम आपकी स्किन में बड़ा बदलाव ला सकता है. आइए फेस सीरम के इस जादू को समझें और Myntra पर मौजूद बेस्‍ट प्रोडक्‍ट को ऑर्डर कर दें.

1. Quench Botanics Glass Skin Serum With Cherry Blossom Radiance - 30 ml

Discount: 0% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह सीरम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मिरर जैसी शाइनी स्किन पाना चाहते हैं. चेरी ब्लॉसम एक्सट्रैक्ट्स और हायल्यूरोनिक एसिड से भरपूर, यह ड्राई स्किन के लिए बेस्‍ट है और एंटी-पॉल्यूशन फायदे भी देता है, खासकर शहरी वातावरण में रहने वालों के लिए.



2. Minimalist 5% Niacinamide Serum With Hyaluronic Acid - 30 ml

Discount: 5% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अनईवन स्किन टोन से निपटने के लिए यह सीरम बेस्‍ट कहा जा सकता है. 5% Niacinamide और Hyaluronic Acid का कॉम्बिनेशन, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेहतरीन है. यह स्किन की नेचुरल शाइन को बनाए रखता है.



3. Pilgrim 10% Vitamin C Face Serum With Niacinamide And Kakadu Plum - 30 ml

Discount: 10% | Price: ₹490 | M.R.P.: ₹545 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Vitamin C एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जो स्किन को ब्राइट और यंग बनाए रखने में मदद करता है. Pilgrim का यह सीरम, जिसमें 10% विटामिन C और ककाडु प्लम एक्सट्रैक्ट शामिल है, पिग्मेंटेशन और डलनेस को टार्गेट करता है और एंटीऑक्सिडेंट प्रोटेक्शन भी देता है. इसका हल्का फॉर्मूला ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह जल्दी अवशोषित हो जाता है और चिपचिपा महसूस नहीं होता.



4. deconstruct Vitamin C And Ferulic Acid Serum For Brighten Skin - 20 ml

Discount: 12% | Price: ₹457 | M.R.P.: ₹520 | Rating: 4.3 out of 5 stars

विटामिन C और Ferulic Acid का कॉम्बिनेशन इस सीरम को इंटेंस ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है. ड्राई स्किन के लिए बना ये प्रोडक्‍ट कोलेजन प्रोडक्‍शन बढ़ाने और स्किन डैमेज को ठीक करने में मदद करता है.



5. KEYA SETH Tetra Skin Whitening Serum - 30 ml

Discount: 20% | Price: ₹759 | M.R.P.: ₹949 | Rating: 4 out of 5 stars

यह सीरम स्किन की सूजन को कम करने और इवन स्किन टोन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है. Niacinamide से भरपूर इस सीरम में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट हैं. इसका लाइट फॉर्मूला जल्दी अवशोषित हो जाता है और रेगुलर यूज से यह स्किन को चमकदार बनाता है.





6. Pilgrim Glycolic Acid-AHA, Salicylic Acid-BHA, PHA Face Exfoliator-Peeling Solution Serum - 30 ml

Discount: 10% | Price: ₹580 | M.R.P.: ₹645 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अगर आप एक्ने के दाग या हाइपरपिग्मेंटेशन से जूझ रहे हैं, तो यह पावरफुल एक्सफोलिएटिंग सीरम आपकी स्किनकेयर में एक बेहतरीन है. इसमें AHA, BHA और PHA का कॉम्बिनेशन होता है जो स्किन के डेड सेल्‍स को हटाकर स्किन को साफ और चिकनी बनाता है. यह ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, पोर्स को साफ रखता है और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है.





7. PLIX THE PLANT FIX Pineapple De-Pigmentation Dewy Serum With Alpha Arbutin - 30 ml

Discount: 25% | Price: ₹429 | M.R.P.: ₹575 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह डी-पिग्मेंटेशन सीरम अनानास एक्सट्रैक्ट और अल्फा अर्बुटिन के नेचुरल गुणों के साथ आता है, जो स्किन को उज्ज्वल बनाकर काले धब्बों को हल्का करता है. सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट, इसका हल्का फॉर्मूला स्किन को नमी और चमक देता है, बिना किसी जलन के पिग्मेंटेशन को कम करता है. प्लांट-बेस्ड और डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड यह प्रोडक्ट नेचुरल शाइन के लिए बेहतरीन ऑप्‍शन है.



8. The Derma Co. 2% Kojic Acid Face Serum With 1% Alpha Arbutin And Niacinamide - 30 ml

Discount: 12% | Price: ₹439 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

कोजिक एसिड, अल्फा अर्बुटिन और नायसिनमाइड से भरपूर, यह सीरम पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए बेहतरीन कहा जा सकता है. कोजिक एसिड मेलानिन प्रोडक्‍शन को कम करता है, जिससे हाइपरपिग्मेंटेशन समय के साथ हल्का होता है. यह ड्राई स्किन के लिए भी अनुकूल है और स्किन को रिपेयर कर, एक हेल्‍दी और शाइन लुक देता है.

फेस सीरम स्किन की विभिन्न समस्याओं के लिए एक प्रभावी समाधान है. अपनी स्किन टाइप और जरूरतों के अनुसार सीरम चुनना ज़रूरी है. चाहे आपको हाइड्रेशन, ऑयल कंट्रोल, या प्रदूषण से सुरक्षा चाहिए हो, हर जरूरत के लिए एक सीरम मौजूद है. Myntra पर उपलब्ध बेहतरीन रेंज के साथ अपनी स्किन की अनोखी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज ही शॉपिंग करें.