एक्सक्लूसिव डील अलर्ट: Lulu & Sky, StyleCast और SASSAFRAS की ड्रेसेस पर 90% तक की बचत करें

इस पार्टी सीज़न में अपने स्टाइलिश अंदाज़ से लोगों को दीवाना बनाने के लिए रेडी हैं? Myntra आपको Lulu & Sky, StyleCast और SASSAFRAS की शानदार पार्टी ड्रेसों पर एक स्पेशल सेल दे रहा है. पार्टी सीज़न नजदीक होने के साथ, यह आपके वॉर्डरोब को कुछ शानदार नई ड्रेसों से अपडेट करने का सही समय है. Myntra की लेटेस्ट सेल Lulu & Sky, StyleCast और SASSAFRAS जैसे टॉप ब्रांड्स पर अद्भुत छूट प्रदान करती है, जिससे किसी भी कार्यक्रम के लिए सही आउटफिट ढूंढना आसान हो जाता है. चाहे आप एक स्लीक ब्लेज़र ड्रेस, एक फ़्लर्टी मिनी, या एक फ्लोइंग मैक्सी की तलाश में हों, इस सेल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. इन स्टाइलिश आउटफिट्स को न चूकें जो क्वालिटी और कम से कम प्राइस में आपके हो सकते हैं.

1. SASSAFRAS V-Neck Mini Blazer Dress

Discount: 59% | Price: ₹901 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.5 out of 5 stars (286 Ratings)

SASSAFRAS वी-नेक मिनी ब्लेज़र ड्रेस एलिगेंस और स्टाइल का संयोजन है, जो इसे किसी भी पार्टी के लिए एकदम सही बनाता है. कम्फर्टेबल पॉलिएस्टर-लाइक्रा मिश्रण से तैयार की गई, इस ड्रेस में एक क्लासिक वी-नैक और लॉन्ग स्लीव्स है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आप पूरी नाईट अट्रैक्टिव और कम्फर्टेबल रहें.

खासियतें:

अट्रैक्टिव नेकलाइन के लिए वी-नैक डिज़ाइन

लॉन्ग स्लीव्स

एक फ्लेयर्ड हेम के साथ शॉर्ट लेंथ

वूवन फैब्रिक जो आरामदायक फिट प्रदान करता है

आसानी से पहनने के लिए बटन क्लोज़र

2. Lulu & Sky V-Neck A-Line Mini Dress

Discount: 90% | Price: ₹644 | M.R.P.: ₹6449

Lulu & Sky V-Neck A-Line Mini Dress से पार्टीज में लोगों का ध्यान अपनी और खीचें. इस पिंक-सॉलिड ए-लाइन ड्रेस में बिना स्लीव्स का डिज़ाइन और एक अट्रैक्टिव वी-नैक पैटर्न है, जो पार्टीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. शॉर्ट लेंथ और फैला हुआ हेम इस स्टाइलिश आउटफिट में एक मॉडर्न टच ऐड करता है.

खासियतें:

स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक के लिए वी-नेक

बिना स्लीव्स का, नाईट पार्टीज के लिए बिल्कुल सही

फ्लेयर्ड हेम के साथ छोटी लंबाई

आराम के लिए कॉटन-पॉलिएस्टर मिश्रण से तैयार किया गया

आसान देखभाल के लिए हाथ से धोएं

3. StyleCast Checked Blazer Dress

Discount: ₹1850 Off | Price: ₹949 | M.R.P.: ₹2799 | Rating: 3.8 out of 5 stars (13 Ratings)

ट्रेंडी लुक के लिए, स्टाइलकास्ट चेक्ड ब्लेज़र ड्रेस जरूरी है. व्हाइट और ब्लैक कलर का चेक्ड पैटर्न, क्यूबन कॉलर और कफ वाली स्लीव्स के साथ मिलकर, इसे आपकी अलमारी में एक बढ़िया जोड़ बनाता है. यह कॉटन ड्रेस कैज़ुअल और सेमी-कैज़ुअल दोनों आयोजनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

खासियतें:

स्टाइलिश और क्लासिक लुक के लिए क्यूबन कॉलर

अतिरिक्त सुंदरता के लिए लंबी, कफ वाली स्लीव्स

कर्वेड हेम के साथ घुटने से ऊपर की लंबाई

आरामदायक कॉटन फैब्रिक

आसानी से पहनने के लिए बटन क्लोज़र

4. Lulu & Sky Floral Printed Fit And Flare Midi Dress

Discount: 58% | Price: ₹1316 | M.R.P.: ₹3135

Lulu & Sky Floral Printed Fit And Flare Midi Dress के साथ अपने वार्डरॉब को और भी स्टाइलिश बनाए. इस ग्रीन कलर की फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में एक वी-नैक और शॉर्ट, फ्लेयर्ड स्लीव्स है, जो इसे गार्डन पार्टियों और डे टाइम पार्टियों के लिए एकदम सही बनाती है. मिडी लंबाई और फ्लेयर्ड हेम इसमें अट्रैक्टिव टच ऐड करते हैं.

खासियतें:

आकर्षक नेकलाइन के लिए वी-नैक

रोमांटिक लुक के लिए शॉर्ट, वाइड स्लीव्स

फ्लेयर्ड हेम के साथ मिडी लंबाई

आराम के लिए पॉलिएस्टर-कपास मिश्रण

हैंड-वॉशेबल

5. StyleCast Green Solid Wrap Dress

Discount: ₹2200 Off | Price: ₹1449 | M.R.P.: ₹3649 | Rating: 4.1 out of 5 stars (11 Ratings)

StyleCast Green Solid Wrap Dress में अलग दिखने का मौका हाथ से न जाने दें. इस फिट और फ्लेयर ड्रेस में वी-नेक, लॉन्ग फ्लेयर्ड स्लीव्स और हाई-लो हेम है, जो किसी भी इवेंट में स्टेटमेंट बनाने के लिए परफेक्ट है. टाई-अप विवरण इस वाइब्रेंट ड्रेस में एक यूनीक स्पर्श जोड़ता है.

खासियतें:

अट्रैक्टिव लुक के लिए वी-नेक

लॉन्ग फ्लेयर्ड स्लीव्स

कस्टम फिट के लिए टाई-अप पैटर्न

हाई-लौ हेम के साथ नी-लेंथ

ड्यूरेबिलिटी के लिए 100% पॉलिएस्टर से बना है

मशीन-वॉशेबल

6. StyleCast White Solid Gathered And Pleated 100% Cotton Fit And Flare Dress

Discount: ₹2600 Off | Price: ₹1449 | M.R.P.: ₹4049 | Rating: 4.2 out of 5 stars (6 Ratings)

फ्रेश और एलिगेंट लुक के लिए स्टाइलकास्ट व्हाइट सॉलिड गेदर और प्लीटेड ड्रेस एक बेहतरीन विकल्प है. घुटने तक की इस ड्रेस में शोल्डर स्ट्राप और एक फिट-एंड-फ्लेयर सिल्हूट है, जो इसे गर्मियों की पार्टियों और कैज़ुअल आउटिंग के लिए एकदम सही बनाता है.

खासियतें:

नाज़ुक लुक के लिए शोल्डर स्ट्राप

गर्म मौसम के लिए स्लीवलेस डिज़ाइन

एक फ्लेयर्ड हेम के साथ घुटने तक की लंबाई

सांस लेने की क्षमता के लिए 100% कॉटन

आसान देखभाल के लिए सामान्य धुलाई

7. SASSAFRAS Red And Beige Floral Waist Cut-Out Maxi Dress

Discount: 64% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹2498 | Rating: 4.4 out of 5 stars (14.3k Ratings)

SASSAFRAS रेड और बेज फ्लोरल वेस्ट कट-आउट मैक्सी ड्रेस के साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाएं. इस ड्रेस में एक वी-नैक, लॉन्ग बिशप स्लीव्स और कमर पर एक कट-आउट पैटर्न है, जो आपको एक अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक देती है. मैक्सी की लंबाई और फैला हुआ हेम इसको और भी स्टाइलिश बनाता है.

खासियतें:

स्टाइलिश नेकलाइन के लिए वी-नेक

लॉन्ग बिशप स्लीव्स

कमर पर एक कट-आउट पैटर्न

फ्लेयर्ड हेम के साथ मैक्सी लंबाई

100% पॉलिएस्टर से बना है

मशीन-वॉशेबल

8. StyleCast Floral Printed V-Neck Flared Sleeves Fit And Flare Dress

Discount: ₹2150 Off | Price: ₹1449 | M.R.P.: ₹3599

StyleCast Floral Printed वी-नेक फ्लेयर्ड स्लीव्स फिट और फ्लेयर ड्रेस उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो फूलों की सुंदरता का स्पर्श पसंद करते हैं. इस ब्लू मैक्सी ड्रेस में एक वी-नैक और शॉर्ट वाइड स्लीव्स है, जो इसे गर्मियों की पार्टियों और फॉर्मल ओकेजन के लिए आदर्श बनाती है.

खासियतें:

अट्रैक्टिव नेकलाइन के लिए वी-गर्दन

शॉर्ट वाइड स्लीव्स

सुंदरता के स्पर्श के लिए मैक्सी लंबाई

फ्लोरल प्रिंट ड्रेस

ड्यूरेबिलिटी के लिए बुने हुए पॉलिएस्टर से निर्मित

हैंड-वॉशेबल

9. Lulu & Sky Striped Shoulder Straps Cut-Outs Detail Fit And Flare Dress

Discount: 90% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹5999 | Rating: 4.7 out of 5 stars (63 Ratings)

Lulu & Sky की इस अट्रैक्टिव फिट और फ्लेयर्ड ड्रेस में ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिपड, शोल्डर स्ट्राप और एक अट्रैक्टिव कट-आउट पैटर्न है. पार्टियों के लिए आदर्श, यह अपने बुने हुए पॉलिएस्टर कपड़े के साथ सुंदरता और आराम का मिश्रण प्रदान करता है.

खासियतें:

स्टाइलिश लुक के लिए शोल्डर स्ट्राप

कट-आउट विवरण के साथ बिना स्लीव्स का डिज़ाइन

घुटने तक लंबाई वाला फ्लेयर हेम

100% पॉलिएस्टर, ड्यूरेबल और आसान रखरखाव सुनिश्चित करता है

10. StyleCast Floral Printed Round Neck Puff Sleeves Fit And Flare Dresses

Discount: ₹1550 Off | Price: ₹1849 | M.R.P.: ₹3399

StyleCast की इस खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस में एक स्टेटमेंट बनाएं. राउंड नैक और पफ स्लीव्स की विशेषता, यह वूवन पॉलिएस्टर ड्रेस कैज़ुअल आउटिंग या दिन के इवेंट्स के लिए एकदम सही है.

खासियतें:

राउंड नैक

तीन-चौथाई पफ स्लीव्स

ट्रेंडी लुक के लिए घुटने तक की लंबाई से ऊपर

पॉलिएस्टर कपड़ा, आराम और स्टाइल प्रदान करता है

11. SASSAFRAS Floral Print Flared Sleeve Tie-Up Fit And Flare Midi Dress

Discount: 42% | Price: ₹1391 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4.3 out of 5 stars (49 Ratings)

SASSAFRAS फ्लोरल प्रिंट मिडी ड्रेस के साथ अपने दिन को ख़ास बनाएं और सभी से तारीफे लूटें. इस ड्रेस में एक वी-नैक, शॉर्ट लेंथ स्लीव्स और एक अट्रैक्टिव टाई-अप पैटर्न है, जो एक हवादार अनुभव के लिए जॉर्जेट कपड़े से तैयार किया गया है.

खासियतें:

आकर्षक फिट के लिए वी-नेकलाइन

फ्लेयर्ड हेम के साथ मिडी लंबाई

100% पॉलिएस्टर, ड्यूरेबल और आसान देखभाल सुनिश्चित करता है

अपने फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइन के साथ कैज़ुअल अवसरों के लिए आदर्श

12. StyleCast Pink Shoulder Straps Mini Bodycon Dress

Discount: ₹1850 Off | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹2599 | Rating: 4 out of 5 stars (72 Ratings)

नाइट आउट के लिए बिल्कुल उपयुक्त, स्टाइलकास्ट पिंक बॉडीकॉन ड्रेस में शोल्डर स्ट्राप और एक स्लीवलेस डिज़ाइन है, जो इसकी शॉर्ट लेंथ और स्ट्रैट हेम के साथ आपके कर्व्स को निखारता है.

खासियतें:

आकर्षक लुक के लिए शोल्डर स्ट्राप

बिना स्लीव्स का डिज़ाइन

आराम और खिंचाव के लिए बुना हुआ पॉलिएस्टर कपड़ा

शॉर्ट लेंथ, एक बोल्ड और स्टाइलिश उपस्थिति को बढ़ाती है

13. LULU & SKY Shoulder Straps Ruched Bodycon Midi Dress

Discount: 58% | Price: ₹898 | M.R.P.: ₹2140 | Rating: 4 out of 5 stars (31 Ratings)

क्लासिक और स्टाइलिश लुक के लिए, LULU और SKY रुच्ड बॉडीकॉन मिडी ड्रेस अपनी शॉपिंग लिस्ट में शामिल करें. शोल्डर स्ट्राप और मिडी लंबाई की विशेषता वाली यह ड्रेस कैज़ुअल और सेमी-कैज़ुअल दोनों अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इस ड्रेस को कैरी कर आपका लुक और भी अट्रैक्टिव लगेगा.

खासियतें:

टाइमलेस सिल्हूट के लिए शोल्डर स्ट्राप

स्ट्रैट हेमलाइन के साथ मिडी लंबाई

70% कॉटन और 30% पॉलिएस्टर मिश्रण, आराम और स्टाइल सुनिश्चित करता है

अपने बहुमुखी डिज़ाइन के साथ दिन-से-रात के बदलाव के लिए आदर्श

14. StyleCast Off White Colourblocked Cotton A-Line Dress

Discount: ₹1850 Off | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹3049

StyleCast ऑफ व्हाइट ए-लाइन ड्रेस के साथ सुंदरता अपनाएं. राउंड नैक, शॉर्ट डिटेल स्लीव्स और घुटने तक सीधे हेम की विशेषता वाली यह ड्रेस एक शांत और आरामदायक फिट के लिए कॉटन फैब्रिक से तैयार की गई है.

खासियतें:

आकर्षक अपील के साथ राउंड नैक

आधुनिक स्पर्श के लिए शॉर्ट डिटेल स्लीव्स

कलरफुल डिज़ाइन, एक मॉडर्न टच ऐड करता है

कॉटन फैब्रिक, सांस लेने की क्षमता और पहनने में आसानी प्रदान करता है

15. SASSAFRAS Pure Cotton Self Design Square Neck Flared Sleeve Schiffli Fit And Flare Dress

Discount: 52% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹2498 | Rating: 4.1 out of 5 stars (351 Ratings)

SASSAFRAS प्योर कॉटन फिट और फ्लेयर ड्रेस के साथ मॉडर्न दिखने का मौका हाथ से न जाने दें. स्क्वायर नेक, शॉर्ट लेंथ स्लीव्स और शिफली फैब्रिक में मिडी-लेंथ फ्लेयर्ड हेम की विशेषता वाली यह ड्रेस कैज़ुअल आउटिंग के लिए एकदम सही है.

खासियतें:

स्क्वायर नेकलाइन

शॉर्ट फ्लेयर्ड स्लीव्स

प्योर कॉटन, आराम और सांस लेने की क्षमता सुनिश्चित करता है

अपने सेल्फ-डिज़ाइन पैटर्न के साथ डे इवेंट के लिए आदर्श

Myntra पर इन स्टाइलिश आउटफिट्स को अपनी वार्डरॉब में ऐड करना न भूलें. Lulu & Sky, StyleCast और SASSAFRAS की शानदार पार्टी ड्रेस पर 30% तक की छूट के साथ, आपको निश्चित रूप से किसी भी अवसर के लिए सही ड्रेस मिल जाएगी. चाहे आप एक मॉडर्न ब्लेज़र ड्रेस की तलाश में हों या मज़ेदार और फ़्लर्टी मिनी की, ये कलेक्शन ध्यान आकर्षित करने की गारंटी है. अभी खरीदारी करें और इन बढ़िया कीमतों पर बेस्ट फैशन डील का आनंद लें. इन शानदार छूटों के ख़त्म होने से पहले उनका लाभ उठाएं. इन स्टाइलिश पिक्स को अपने वॉर्डरोब में शामिल करके आप किसी भी पार्टी या इवेंट के लिए कॉन्फिडेंस और जोश के साथ तैयार हो सकते हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें.