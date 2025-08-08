विज्ञापन

पति को 'छपरी' बुलाने पर भड़कीं स्वरा भास्कर, यूजर को जमकर लगाई लताड़, पोस्ट कर बोलीं- यह मूर्ख नहीं जानते हैं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में हैं. अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस ने इस बार अपने पति को अनाप-शनाप बोलने वालों को सबक सिखाया है.

Read Time: 3 mins
Share
पति को 'छपरी' बुलाने पर भड़कीं स्वरा भास्कर, यूजर को जमकर लगाई लताड़, पोस्ट कर बोलीं- यह मूर्ख नहीं जानते हैं...
पति को 'छपरी' बुलाने पर भड़कीं सोशल मीडिया यूजर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में हैं. अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस ने इस बार अपने पति को अनाप-शनाप बोलने वालों को सबक सिखाया है. स्वरा इन दिनों टीवी रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में अपने पति फहाद अहमद संग दिख रही हैं. यहां कपल एक-दूजे को खुलकर टाइम दे पा रहा है और कई बातें भी शेयर कर रहा है. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों के साथ-साथ जज भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर पर तो प्यार लुटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस के पति पर अभद्र टिप्पणी का शिकार होना पड़ रहा है. फहाद को कोई डोंगरी का रेहड़ी-पटरी वाला तो कोई उन्हें छपरी बुला रहा है. लेकिन एक्ट्रेस चुप नहीं बैठी और अपने करारे जवाब से ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है.

स्वरा भास्कर के पति को बताया छपरी

पति-पत्नी और पंगा से फहाद और स्वरा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस के पति को खूब गलत-गलत बोला है. इसमें एक ने लिखा है, 'यह एक्ट्रेस अपने छपरी पति को शो में लेकर गई है, पीआर तो छोड़ो, उनका पति डोंगरी के एक स्ट्रीट वेंडर की तरह दिख रहा था'. सोशल मीडिया ट्रोलर्स के कमेंट्स से भर चुका है. जब एक्ट्रेस की नजर पति के बुराइयों वाले कमेंट्स पर गई तो वह आगबबूला हो गईं. इस पर स्वरा ने सोशल मीडिया पर आकर अपने बेबाक अंदाज में इन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.
 

'ये एक  जातिवादी गाली है'

स्वरा ने लिखा है, 'यह मूर्ख जो खुद को हिंदू बताता है, वो शायद यह नहीं जानता कि छपरी एक जातिवादी गाली है, एक अपमानजनक शब्द जिसका इस्तेमाल 'छप्पर' या फूस की झोपड़ियां बनाने वाले समुदाय के लिए किया जाता है'. एक्ट्रेस यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने आगे लिखा है, 'डोंगरी का या फिर एक रेहड़ी-पटरी वाला होना गलत नहीं है, अरे जातिवादी/वर्गवादी, बेवकूफ! कास्टिस्ट अलर्ट'. स्वरा ने अपने एक्स पोस्ट में ट्रोलर्स को यह करारा जवाब दिया है.

आपको बता दें, शो पति-पत्नी और पंगा को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं. इसमें हिना खान-रॉकी जायसवाल, सुदेश लहरी-ममता लहरी, गुरमीत चौधरी-देबिनी बनर्जी, पवन कुमार-गीता फोगाट, अविका गौर- मिलिंद चंदवानी और रुबीना दिलैक- अभिनव शुक्ला जैसे कपल नजर आ रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swara Bhasker, Swara Bhasker News, Fahad Ahmad, Pati Patni Aur Panga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com