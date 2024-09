Carlton London, Zouk के Handbag आपके बोरिंग लुक में लगा सकते हैं चार-चांद

Myntra Fashion Carnival आपके हैंडबैग कलेक्‍शन को लेटेस्‍ट बैग्स से अपडेट करने का मौका आपके लिए लेकर आया है. ये डील्‍स फेमस ब्रांड जैसे Carlton London और Zouk से कई तरह के बैग आपके लिए लेकर आया है, जिनकी कीमतें ₹999 से शुरू हो रही हैं. चाहे आप चिक शोल्डर बैग, मल्‍टी स्लिंग बैग या हैंडबैग तलाश रहे हों, यहां आपको अपनी पसंद के हर तरह के बैग कम कीमत पर मिल जाएंगे. स्‍टाइल, फंग्‍शनैलिटी और कम दाम में मिल रहे ये बैग वाकई हर लिहाज से आपके काम आने वाले हैं.

1. Carlton London Textured Structured Shoulder Bag

Discount: 65% | Price: ₹1293 | M.R.P.: ₹3695 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह ग्रीन टेक्सचर्ड शोल्डर बैग डेली यूज के लिए बेहतरीन है. इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट है, जिसमें ज़िप क्लोजर दिया गया है, जिससे आपकी चीजें सुरक्षित रहती हैं. बैग में एक आउटर पॉकेट और दो इंटरनल पॉकेट्स भी दिए गए हैं, जिससे आपका सामान इस बैग में आसानी से आ जाता है.

विशेषताएं:

मटेरियल: PU

साइज: ऊंचाई 29 सेमी, चौड़ाई 12.5 सेमी, लंबाई 39 सेमी

एक मेन कम्‍पार्टमेंट

ज़िप क्लोजर

एक आउटर पॉकेट और दो इंटरनल पॉकेट्स

2. ZOUK Multicoloured Ethnic Motifs Printed Half Moon Sling Bag

Discount: ₹2738 Off | Price: ₹1010 | M.R.P.: ₹3748 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Zouk का यह स्लिंग बैग ए‍थनिक ब्‍यूटी और मॉर्डन डिज़ाइन का मिलाजुला रूप है. हाफ मून के आकार और कलर्ड एथनिक मोटिफ्स के साथ, यह बैग अपनी वाइब्रेंट प्रिंट के साथ आपके लुक में निखार लाता है. यह बैग स्टाइलिश होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है, इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट, तीन आउटर पॉकेट्स और दो इंटरनल पॉकेट्स हैं.

विशेषताए:

मटेरियल: जूट, 100% PeTA अनुमोदित वेगन

डाइमेंशन: हाईट 22.86 सेमी, चौड़ाई 31.75 सेमी, गहराई 7.62 सेमी

नॉन मूवेबल स्लिंग स्ट्रैप

वाटर-रेसिस्टेंट

3. Carlton London Textured Swagger Shoulder Bag

Discount: 50% | Price: ₹1497 | M.R.P.: ₹2995 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Carlton London का यह ब्‍लैक टेक्सचर्ड स्वैगर शोल्डर बैग स्टेटमेंट पीस है. क्विल्टेड सरफेस और वर्सेटाइल डिज़ाइन के साथ, यह बैग कैज़ुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों इवेंट के लिए परफेक्‍ट है. इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट, ज़िप क्लोजर, एक आउटर पॉकेट, और दो इंटरनल पॉकेट्स हैं. स्लिंग स्ट्रैप इसकी फंग्‍शनैलिटी को बढ़ाता है, जिससे आप इसे शोल्डर बैग या क्रॉसबॉडी बैग के रूप में यूज कर सकते हैं.

विशेषताएं:

मटेरियल : फॉक्स लेदर

डाइमेंशन: ऊंचाई 28 सेमी, चौड़ाई 14 सेमी, लंबाई 29 सेमी

क्विल्टेड टेक्सचर

एक आउटर पॉकेट, दो इंटरनल पॉकेट्स

स्लिंग स्ट्रैप

4. Carlton London Structured Handheld Bag

Discount: 20% | Price: ₹1836 | M.R.P.: ₹2295 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Carlton London का यह रोज़ गोल्ड स्ट्रक्चर्ड हैंडहेल्ड बैग शाइनी डिज़ाइन के साथ आता है. इस बैग का शानदार डिज़ाइन, जिसमें एम्बेलिश्ड डिटेल्स और गोल्ड चेन स्ट्रैप शामिल हैं, इसे इवनिंग आउटिंग के लिए परफेक्‍ट कहा जा सकता है.

विशेषताएं:

मटेरियल : फॉक्स लेदर

डाइमेंशन: 18 सेमी x 11 सेमी x 4 सेमी

एम्बेलिश्ड डिटेल्स और गोल्ड चेन स्ट्रैप

5. ZOUK Floral Printed Structured Jute Shoulder Bag

Discount: ₹2738 Off | Price: ₹1010 | M.R.P.: ₹3748 | Rating: 4.3 out of 5 stars

जो लोग फ्लोरल प्रिंट्स को पसंद करते हैं, उनके लिए Zouk का यह शोल्डर बैग एक ज़रूरी ऑप्‍शन है. जूट से बना यह बैग न केवल इको-फ्रेंडली है बल्कि स्टाइलिश भी है. इसमें सुंदर फ्लोरल प्रिंट, एक मेन कम्‍पार्टमेंट, दो आउटर पॉकेट्स और तीन इंटरनल पॉकेट्स हैं.

विशेषताएं:

मटेरियल : जूट

डाइमेंशन: ऊँचाई 22.86 सेमी, चौड़ाई 31.75 सेमी, गहराई 7.62 सेमी

नॉन-मूवेबलस्लिंग स्ट्रैप

वाटर-रेसिस्टेंट

6. Carlton London Shopper Handheld Bag

Discount: 50% | Price: ₹1747 | M.R.P.: ₹3495 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Carlton London का शॉपपर हैंडहेल्ड बैग उन लोगों के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है जिन्हें एक ऐसा बैग चाहिए, जो सब कुछ संभाल सके. इसका काला टेक्सचर्ड फिनिश और सोलिड बनावट इसे स्टाइलिश और फंग्‍शनल बनाते हैं.

विशेषताएं:

मटेरियल : फॉक्स लेदर

डाइमेंशन: ऊँचाई 21 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, गहराई 30 सेमी

वर्सेटाइल के लिए मूवेबलस्लिंग स्ट्रैप

क्लासिक डिज़ाइन के साथ एम्बेलिश्ड डिटेल

7. ZOUK Black Ethnic Motifs Printed Half Moon Hobo Bag

Discount: ₹2738 Off | Price: ₹1010 | M.R.P.: ₹3748 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Zouk का यह ब्‍लैक हाफ मून का होबो बैग एथनिक लुक पसंद करने वालों के लिए बना है. इसमें एथनिक मोटिफ्स और आरामदायक स्लिंग स्ट्रैप है, जो इसे स्टाइल में अपने आवश्यक सामान ले जाने के लिए परफेक्‍ट बनाता है.

विशेषताएं::

मटेरियल : फैब्रिक

डाइमेंशन: लंबाई 12.5 इंच, ऊंचाई 9 इंच, चौड़ाई 3 इंच

एथनिक मोटिफ्स

नॉन-मूवेबलस्लिंग स्ट्रैप

कैज़ुअल यूज के लिए परफेक्‍ट

8. Zouk Ethnic Motifs Printed Structured Jute Shoulder Bag

Discount: 65% | Price: ₹1,472 | M.R.P.: ₹4,248 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Zouk का यह ब्राउन और ब्लू एथनिक मोटिफ्स प्रिंटेड शोल्डर बैग ट्रेडिशनल पैटर्न और मॉर्डन डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है. इको-फ्रेंडली जूट से बना यह बैग उन लोगों के लिए आदर्श है जो सस्टेनेबल फैशन को पसंद करते हैं.

विशेषताएं:

एथनिक मोटिफ्स प्रिंटेड ड्यूरेबल जूट फैब्रिक

16 इंच तक के लैपटॉप के लिए जगह

दो हैंडल्स और मूवेबलस्लिंग स्ट्रैप

वाटर-रेसिस्टेंट

9. Carlton London Women Animal Printed Shopper Tote Bag

Discount: 50% | Price: ₹1,747 | M.R.P.: ₹3,495 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Carlton London का यह पिंक एनिमल प्रिंटेड टोट बैग हर किसी के लिए शानदार ऑप्‍शन है. यह बड़ा बैग उन लोगों के लिए बना है जो अपने साथ सभी जरूरी चीजें ले जाना पसंद करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश एनिमल प्रिंट ड्यूरेबल फॉक्स लेदर

कई पॉकेट्स के साथ बड़ा इंटरनल हिस्‍सा

मूवेबल स्लिंग स्ट्रैप

वाटर-रेसिस्टेंट आउटर

10. Zouk Brown Printed Oversized Shopper Handheld Bag

Discount: 66% | Price: ₹1,655 | M.R.P.: ₹4,863 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Zouk का यह ओवरसाइज्ड शॉपपर हैंडहेल्ड बैग स्टाइल और फंग्‍शनैलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. यह ब्राउन ग्राफिक प्रिंटेड बैग एक मेन कम्‍पार्टमेंट और एक इंटरनल पॉकेट के साथ आता है.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ फैब्रिक के साथ वाटर-रेसिस्टेंट गुण

पाउच

ग्राफिक प्रिंट

11. MIRAGGIO Textured Structured Handheld Bag

Discount: 62% | Price: ₹1,899 | M.R.P.: ₹4,999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

एक Sophisticated लुक के लिए, MIRAGGIO का यह रेड टेक्सचर्ड स्ट्रक्चर्ड हैंडहेल्ड बैग एक बेहतरीन ऑप्‍शन है. यह बैग हाई क्‍वालिटी फॉक्स लेदर से बना है और इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट ज़िप क्लोजर के साथ और दो इंटरनल पॉकेट्स हैं.

मुख्य विशेषताएं:

चीक लुक के लिए एलिगेंट टेक्सचर्ड फिनिश

टिकाऊ फॉक्स लेदर

स्लिंग स्ट्रैप

लाइटवेट

12. Zouk Striped Oversized Structured Jute Shoulder Bag

Discount: 65% | Price: ₹1,472 | M.R.P.: ₹4,248 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यदि आप थोड़ी फ्लेयर पसंद करते हैं, तो Zouk का यह पीच और ब्लैक स्ट्राइप्ड शोल्डर बैग आपके लिए है. जूट से बना यह ओवरसाइज्ड बैग 16 इंच तक के लैपटॉप के लिए उपयुक्त है, जिससे यह काम या ट्रैवल के लिए एक बेहतरीन ऑप्‍शन है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश स्ट्राइप डिज़ाइन

इको-फ्रेंडली जूट मटेरियल

लैपटॉप के लिए पर्याप्त जगह

वाटर-रेसिस्टेंट और टिकाऊ

13. Zouk Black And Beige Printed Handicraft Fabric And Vegan Leather Sustainable Shoulder Bag

Discount: 69% | Price: ₹1,507 | M.R.P.: ₹4,863 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Zouk का यह ब्‍लैक और बेज शोल्डर बैग एथनिक आर्ट को मॉर्डन टच देता है. हैंडिक्राफ्ट फैब्रिक और वेगन लेदर से बना यह सस्टेनेबल बैग न केवल स्टाइलिश है बल्कि इको-फ्रेंडली भी है. इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट ज़िप क्लोजर के साथ और दो मजबूत हैंडल्स हैं, जो इसे व्यावहारिक और फैशनेबल बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

सस्टेनेबल मटेरियल: हैंडिक्राफ्ट फैब्रिक और वेगन लेदर

अनूठे लुक के लिए स्टाइलिश फ्लोरल प्रिंट

पर्याप्त स्टोरेज के लिए बड़ा कम्‍पार्टमेंट

वाटर-रेसिस्टेंट और साफ करने में आसान

14. MIRAGGIO Structured Handheld Bag

Discount: 35% | Price: ₹3,249 | M.R.P.: ₹4,999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

जो लोग एक मिनिमलिस्ट लेकिन स्टाइलिश बैग पसंद करते हैं, MIRAGGIO का यह मैरून सॉलिड स्ट्रक्चर्ड हैंडहेल्ड बैग उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्‍शन है. इसमें दो मुख्य डिब्बे और एक ज़िप क्लोजर है, जो आपके सामान को सुरक्षित रखता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लीक और एलिगेंट डिज़ाइन

दो बड़े कम्‍पार्टमेंट

प्रीमियम PU मटेरियल से बना

कैज़ुअल और फॉर्मल अवसरों के लिए उपयुक्त

15. MIRAGGIO Solid Oversized Shoulder Bag

Discount: 35% | Price: ₹3,249 | M.R.P.: ₹4,999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

MIRAGGIO का यह टैन सॉलिड ओवरसाइज्ड शोल्डर बैग उन लोगों के लिए आदर्श है जो एक विशाल और स्टाइलिश ऑप्‍शन चाहते हैं. इसमें एक मेन कम्‍पार्टमेंट, एक आउटरपॉकेट, और दो इंटरनल पॉकेट्स हैं, जो आपके सभी सामान के लिए पर्याप्त जगह देता है.

मुख्य विशेषताएं:

ओवरसाइज्ड डिज़ाइन

स्टाइलिश और टिकाऊ फॉक्स लेदर मटेरियल

कई पॉकेट्स

शोल्डर स्ट्रैप्स

इन शानदार डील्स के साथ, बिना अधिक खर्च किए Myntra फैशन कार्निवल आपका एक्सेसरी गेम बेहतर बनाने का एक मौका है. चाहे आप स्टाइलिश, डेली यूज का टोट बैग ढूंढ रहे हों या एक बोल्ड, स्टेटमेंट शोल्डर बैग, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. Carlton London, Zouk, और Miraggio जैसे ब्रांड्स स्टाइलिश और प्रैक्टिकल हैंडबैग्स पेश कर रहे हैं जो सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, और इसकी शुरुआत सिर्फ ₹999 से होती है. इस मौके को हाथ से न जाने दें और अपने कलेक्शन को इन फैशनेबल लेकिन किफायती विकल्पों के साथ अपडेट करें. अभी Myntra पर जाएं.