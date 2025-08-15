सनी-बॉबी की जोड़ी रह गई पीछे, देओल परिवार का ये सदस्य बना 400 करोड़ का मालिक!

बॉलीवुड में जब देओल परिवार का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले सनी देओल और बॉबी देओल का जिक्र होता है. एक वक्त था जब सनी देओल की फिल्मों में डायलॉग और एक्शन का बोलबाला था, और बॉबी देओल भी कई हिट फिल्में दे चुके थे. लेकिन इस परिवार का एक और सदस्य था, जिसने न तो जोरदार एक्शन किया और न ही मसाला फिल्मों में खुद को ढाला, वो थे अभय देओल. शुरुआत में उन्हें अक्सर ‘थर्ड देओल' कहकर नजरअंदाज किया जाता था. लेकिन आज अभय ने न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि संपत्ति के मामले में सनी और बॉबी से कहीं आगे निकल चुके हैं.

एक सोचने-समझने वाले कलाकार की पहचान

अभय देओल ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में इम्तियाज अली की फिल्म 'सोचा ना था' से की थी. इसके बाद उन्होंने देव डी, ओए लकी लकी ओए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रांझणा, और शंघाई जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने भले ही ज्यादा पैसे न कमाए हों, लेकिन उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अभय की सिर्फ 3 फिल्में ही बड़ी हिट रही हैं- देव डी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और रांझणा. लेकिन फिर भी अभय की अलग सोच और स्क्रिप्ट चॉइस ने उन्हें 'पैरेलल सिनेमा' का चेहरा बना दिया.

सबसे अमीर 'देओल' कैसे बने अभय?

जहां सनी देओल की नेट वर्थ करीब ₹120 करोड़ और बॉबी देओल की ₹70 करोड़ है. वहीं अभय देओल की कुल संपत्ति 2023-24 में ₹400 करोड़ आंकी गई है. यह जानकारी लाइफस्टाइल एशिया और मध्यम जैसी वेबसाइट्स से सामने आई है. अभय की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं है. वह बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी डील्स के जरिए भी करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह हर साल एक्टिंग और OTT प्रोजेक्ट्स से लगभग ₹10 करोड़ कमा लेते हैं. उनकी हालिया वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' (2023) को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से सराहना मिली. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी और उसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया.

शोहरत से दूर, सुकून के करीब

अभय देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं कभी शोहरत या पैसों से प्रभावित नहीं हुआ. असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप वो कर पाएं जो आप करना चाहते हैं. मेरे लिए छोटे बजट की फिल्में ज्यादा मायने रखती हैं क्योंकि वे मुझे असली रूप में पेश करती हैं". उनकी यह सोच बताती है कि उन्होंने क्यों कभी 'मेनस्ट्रीम हीरो' बनने की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज वह सबसे सफल और संपन्न देओल बन गए हैं.