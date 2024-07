बढ़िया कपड़ों का शौक है पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते? तो फिर एलन सोली का रूख करें. उनकी नई सेल में आपको 50% तक की छूट मिल रहा है. चाहे ऑफिस के लिए फॉर्मल आउटफिट हों या वीकएंड के लिए कैजुअल ऑप्‍शन, एलन सोली के पास सब कुछ है. स्टाइलिश कैजुअल से लेकर ऑफिस के लिए शानदार कपड़ों तक, एलन सोली हमेशा से अच्छी क्वालिटी और लेटेस्ट फैशन के लिए जाना जाता है. यही तो है फैशन के दीवाने लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह! आइए जानते हैं इस सेल के कुछ खास ऑफ़र्स के बारे है.

1. Allen Solly Men Slim Fit Chinos

Discount: 50% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ये लाइट ग्रे कलर की वोवन चिनोस आराम और स्टाइल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. इन्हें स्लिम फिट, मिड-राइज और रेगुलर लेंथ के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें कैजुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों अवसरों के लिए उपयुक्त बनाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

मिड-राइज वेस्‍ट

प्लेन, फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन

चार पॉकेट

98% कॉटन और 2% इलास्टेन

2. Allen Solly Pure Cotton Custom Floral Opaque Printed Casual Shirt

Discount: 55% | Price: ₹809 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.7 out of 5 stars

यह ब्‍लू कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली शर्ट सबका ध्यान खींचने वाली है. इसमें लंबी स्लीव्स, कटअवे कॉलर और कर्व्ड हेम के साथ कस्टम फिट दिया गया है, जो एक रिलैक्सड लेकिन स्टाइलिश वाइब देता है. कैजुअल आउटिंग या स्मार्ट-कैजुअल इवेंट्स के लिए से बिल्कुल सही ऑप्‍शन साबित हो सकती है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन से बनी

कस्टम, रेगुलर फिट

कटअवे कॉलर

बटन प्लेकेट के साथ लॉन्‍ग स्लीव्स

एक पैच पॉकेट





3. Allen Solly Striped Pure Cotton Slim Fit T-shirt

Discount: 50% | Price: ₹549 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह काली और ग्रेस कलर की स्‍ट्रैप टी-शर्ट रोजमर्रा पहनने के लिए आदर्श है. इसमें राउंड नेक और छोटी स्लीव्स हैं, जो एक क्लासिक और टाइमलेस लुक देती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% शुद्ध कॉटन का कपड़ा

स्लीक सिल्हूट के लिए स्लिम फिट

रेगुलर लेंथ

गोल गले का डिज़ाइन

छोटी, रेगुलर स्लीव्स

4. Allen Solly Men Smart Slim Fit Chinos

Discount: 50% | Price: ₹1249 | M.R.P.: ₹2499

ये ग्रे कलर की वोवन चिनोस मॉर्डन्‍ मेंस के लिए बनाई गई हैं. स्लिम फिट और मिड-राइज वेस्‍ट के साथ, ये आराम और स्टाइल दोनों देती हैं. प्लेन, फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन उन्हें विभिन्न अवसरों के लिए उपयोगी बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट, मिड-राइज डिज़ाइन

बिना प्लीट्स के फ्लैट-फ्रंट

98% कॉटन और 2% स्पैन्डेक्स

रेगुलर लेंथ

सॉलिड पैटर्न





5. Allen Cooper Men Mid-Rise Clean Look Stretchable Jeans

Discount: 68% | Price: ₹1055 | M.R.P.: ₹3299

ये स्ट्रैचेबल ब्राउन जींस एक साफ लुक और रेगुलर फिट देने के लिए बनी है. ये मिड-राइज हैं और इनमें क्लासिक फाइव-पॉकेट डिज़ाइन है, जो कैजुअल और स्मार्ट-कैजुअल सेटिंग्स के लिए बिल्कुल सही हैं.

मुख्य विशेषताएं:

रेगुलर फिट, मिड-राइज

आराम के लिए स्ट्रैचेबल

पांच पॉकेट

कॉटन और इलास्टेन से बनी

6. Allen Cooper Classic Spread Collar Curved Cotton Formal Shirt

Discount: 73% | Price: ₹809 | M.R.P.: ₹2999

यह येलो कलर की फॉर्मल शर्ट किसी भी अलमारी के लिए जरूरी है. क्लासिक स्प्रेड कॉलर और रेगुलर फिट के साथ, यह फॉर्मल इवेंट के लिए आदर्श है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन से बनी

क्लासिक, रेगुलर फिट

स्प्रेड कॉलर डिजाइन

बटन प्लेकेट के साथ लंबी स्लीव्स

एक पैच पॉकेट

7. Allen Solly Pure Cotton Paisley Printed Sport Fit Casual Shirt

Discount: 55% | Price: ₹764 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह हरे कलर की पैस्ली प्रिंटेड शर्ट स्पोर्टी लुक के साथ-साथ स्टाइलिश भी है. छोटी स्लीव्स और रेगुलर फिट के साथ, यह कैजुअल आउटिंग और रिलैक्सड मूड के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन का कपड़ा

स्पोर्टी, रेगुलर फिट

कटअवे कॉलर

छोटी स्लीव्स

कर्व्ड हेम

8. Allen Cooper Men Urban Slim Fit Low Light Fade Cotton Jeans

Discount: 64% OFF | Price: ₹1259 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4 out of 5 stars

इन एलन कूपर लो लाइट फेड ब्‍लू जींस आराम और स्टाइल के लिए अपनाएं. इसमें स्लिम फिट और मिड-राइज डिज़ाइन है, जो इन्हें कैजुअल आउटिंग और रोजमर्रा पहनने के लिए बिल्कुल सही बनाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

अर्बन स्लिम फिट

बिना स्ट्रैचेबल कॉटन

मिड-राइज वेस्‍ट

लाइट फेडेड वॉश

मशीन से धो सकते हैं

9. Allen Cooper Brand Logo Embroidered Dry Fit Polo Collar T-shirt

Discount: 67% OFF | Price: ₹659 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस एलन कूपर पोलो कॉलर टी-शर्ट के साथ अपने कैजुअल लुक में नयापन लाएं. आराम और स्टाइल के लिए डिज़ाइन की गई ये शर्ट ड्राई फिट तकनीक है और यह वोवन पॉलिएस्टर कपड़े से बनी है.

मुख्य विशेषताएं:

ड्राई फिट तकनीक

बटन क्लोजर के साथ पोलो कॉलर

रेगुलर फिट

छोटी स्लीव्स

वोवन पॉलिएस्टर

10. Allen Solly Men Green Slim Fit Shorts

Discount: 50% OFF | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.6 out of 5 stars

ग्रीन कलर की स्लिम-फिट शॉर्ट्स के साथ कूल और स्टाइलिश रहें. कॉटन और पॉलिएस्टर के कॉम्बिनेशन से तैयार किए गए, ये शॉर्ट्स कर्म्‍फट देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

मिड-राइज वेस्‍ट

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर

कॉटन-पॉलिएस्टर कॉम्बिनेशन

मशीन से धो सकते हैं

11. Allen Cooper Men Mid-Rise Clean Look Stretchable Jeans

Discount: 74% OFF | Price: ₹1013 | M.R.P.: ₹3899 | Rating: 3.2 out of 5 stars

इन एलन कूपर स्ट्रैचेबल जींस के साथ टाइमलेस अपील पाएं. नॉन फेड ब्‍लैक कलर के डिज़ाइन के साथ, ये एक आरामदायक लेकिन पॉलिश लुक के लिए रेगुलर फिट और मिड-राइज वेस्‍ट के साथ आती है.

मुख्य विशेषताएं:

स्ट्रैचेबल कॉटन-इलास्टेन कॉम्बिनेशन

रेगुलर लेंथ

ब्‍लैक वॉश

मशीन से धो सकते हैं

12. Allen Cooper India Slim Tartan Checked Pure Cotton Casual Shirt

Discount: 72% OFF | Price: ₹979 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस एलन कूपर टार्टन चेक कैजुअल शर्ट के साथ स्टाइलिश स्टेटमेंट पाएं. कॉटन से तैयार की गई ये शर्ट स्लिम फिट और एक स्प्रेड कॉलर के साथ आती है, जो आराम और एलिगेंस देती है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट डिजाइन

टार्टन चेक पैटर्न

स्प्रेड कॉलर

लंबी स्लीव्स

शुद्ध कॉटन का कपड़ा

13. Allen Cooper Slim Fit Pure Cotton Casual Shirt

Discount: 71% OFF | Price: ₹869 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस एलन कूपर ग्रीन सॉलिड कैजुअल शर्ट के साथ एलिगेंस को अपनाएं. कॉटन से बने स्लिम फिट सिल्हूट में डिज़ाइन की गई ये शर्ट स्प्रेड कॉलर और बटन प्लेकेट के साथ आती है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट

सॉलिड कलर डिजाइन

स्प्रेड कॉलर

लंबी स्लीव्स

बटन प्लेकेट

14. Allen Cooper India Slim Fit Opaque Striped Cotton Casual Shirt

Discount: 72% OFF | Price: ₹923 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस एलन कूपर स्‍ट्रैप कैजुअल शर्ट के साथ अपने कैजुअल कलेक्शन को अपडेट करें. कॉटन से बने स्लिम फिट सिल्हूट में तैयार की गई ये शर्ट वर्टिकल स्ट्राइप पैटर्न और एक स्मार्ट लेकिन रिलैक्सड लुक के लिए स्प्रेड कॉलर के साथ आती है.

मुख्य विशेषताएं:

स्लिम फिट डिजाइन

वर्टिकल स्ट्राइप्स पैटर्न

स्प्रेड कॉलर

लंबी स्लीव्स

कॉटन से बनी

एलन सोली की मौजूदा सेल आपके वॉर्डरोब को नया रूप देने का एक सुनहरा अवसर है. चाहे आप इसकी मशहूर जीन्स, स्टाइलिश शॉर्ट्स, या शर्ट्स पसंद करते हैं, हर एक पीस बेहतरीन स्‍टाइल और मॉर्डन लुक देने के लिए बना है. स्लीक चिनो से लेकर शर्ट्स तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. इन अविश्वसनीय डील्स का लाभ उठाएं और अपने वॉर्डरोब को बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों के साथ अपडेट करें. अभी खरीदें Myntra पर.