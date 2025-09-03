फेस्टिव सीजन के बीच अकसर हम अपने ऑफिस कलेक्‍शन को भूल ही जाते हैं, अलग-अलग फेस्टिवल पर शाइन बिखेरने के लिए हम नई-नई कलेक्‍शन बनाने में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि बाद में ऑफिस के लिए एलिगेंट आउटफिट भी चाहिए होगा. ऐसे में Myntra की Brand Brigade Sale आपके लिए हाजिर हो चुकी है.

Brand Brigade Sale में BIBA और W के सूट, कुर्ती, प्‍लाजो, लैगिंग पर 40% तक डिस्‍काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अपने ऑफिस कलेक्‍शन को अपडेट करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है.

Brand Brigade Sale की ये है टॉप कलेक्‍शन

1. W, Women Black & White Printed Straight Kurta

अगर आप अपने ऑफिस कलेक्‍शन में स्‍टाइल का तड़का लगाना चाहते हैं, तो ये प्रिंटेड स्‍ट्रेट कुर्ता आपके लिए ही बना है.



2. Biba, Women Floral Print Kurta with Palazzos

पिंक कलर का ये फ्लोरल कुर्ता आपको प्‍लाजो के साथ मिलने वाला है. इसका सूदिंग कलर आपको समर वाइब देने का काम करेगा.

3. Biba, Ethnic Motifs Printed Thread Work Pure Cotton Kurta with Palazzos & With Dupatta

एथनिक मोटिफ प्रिंट वाला ये कॉटन से बना कुर्ता, प्‍लाजो और दुपट्टे के साथ आएगा. ऑफिस में पहनने से लेकर कैजुअली यूज करने तक के लिए ये कुर्ता सेट शानदार कहा जा सकता है.

4. Biba, Floral Printed Notched Neck Straight Kurti

व्‍हाइट पेंट के साथ एलिगेंट कुर्ती हर ऑफिस वार्डरोब का अहम हिस्‍सा होती है. ऐसे में पॉलिएस्टर से बनी ये कुर्ती आपके कलेक्‍शन में स्‍टाइल ला देगी.

5.W, Women Hem Design Straight Fit Palazzos

अगर आप ऐसी प्‍लाजो तलाश रही हैं जो शॉर्ट और लॉन्‍ग दोनों तरह की कुर्ती पर सूट करे, तो ये प्‍लाजो आपके लिए ही बना है. Viscose Rayon से बने होने के कारण ये काफी आरामदायक रहता है

ऑफिस में भले ही आपको सिंपल दिखना अधिक पसंद हो, लेकिन कम दाम में अगर स्‍टाइल और पर्पस दोनों पूरा हो, तो भला कौन इन्‍हें छोड़ना चाहेगा. ऐसे में Myntra Brand Brigade Sale आपके सपनों की चाबी बनकर आ गई है. ये आपकी जेब पर एक्‍स्‍ट्रा बोझ डाले बिना आपको स्‍टाइलिश रहने का मौका दे रही है.