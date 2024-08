इन टॉप वैनिटी बैग के साथ अपनी चीज़ों को रखें ऑर्गनाइज्ड, काफी अफोर्डेबल है इनका प्राइस

Myntra शुभ शॉपिंग फेस्टिवल आ गया है, जो अपने साथ बढ़िया कीमतों पर ट्रैवल वैनिटी बैग का शानदार कलेक्शन लेकर आया है. DKNY और Victoria's Secret जैसे टॉप ब्रांड्स से लेकर Nestasia जैसे उभरते पसंदीदा ब्रांडों तक, इस सेल में वह सब कुछ है जो आपको ट्रेवल के दौरान अपनी सुंदरता को ऑर्गनाइज्ड रखने के लिए चाहिए. चाहे आप किसी बिज़नेस ट्रिप, फैमिली हॉलिडे की तैयारी कर रहे हों, या बस अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मैनेज करना चाह रहे हो, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये टॉप वैनिटी बैग आपके लिए लिस्ट किए गए हैं.

1. Nestasia Textured Foldable Vanity Bag Travel Accessory

Discount: 30% | Price: ₹1750 | M.R.P.: ₹2500 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Nestasia Textured Foldable Vanity Bag सुविधा और स्टाइल का प्रतीक है. हाई क्वालिटी वाले PU लेदर और पॉलिएस्टर से तैयार, यह फोल्डेबल वैनिटी बैग उन ट्रवेलर के लिए बिल्कुल सही है जो कॉम्पैक्ट लेकिन विशाल स्टोरेज ऑप्शन पसंद करते हैं. इसका टेक्सचरड डिज़ाइन सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है, जो इसे फैशन के प्रति जागरूक ट्रवेलर के लिए एक आदर्श ऑप्शन बनाता है.

खासियतें:

आसान स्टोरेज के लिए फ़ोल्ड करने योग्य डिज़ाइन

विशाल कम्पार्टमेंट

ड्यूरेबल पु लेदर और पॉलिएस्टर निर्माण

सॉफ्ट लिंट-फ्री कपड़े से साफ करना आसान है

2. RONCATO BUTTERFLY NERO Polypropylene Medium Hard Case Vanity Bag

Discount: 50% | Price: ₹4600 | M.R.P.: ₹9200 | Rating: 4.8 out of 5 stars

इटली में डिज़ाइन किया गया, RONCATO Butterfly Nero Vanity Bag उन लोगों के लिए एकदम सही है जो स्टाइल और फंक्शनलिटी के साथ ट्रेवल करना पसंद करते हैं. ड्यूरेबल पॉलीप्रोपाइलीन से बना, यह हार्ड केस बैग आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कास्मेटिक के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है. इनर लाइन 210T पॉलिएस्टर से बनी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके आइटम सुरक्षित और ऑर्गनाइज्ड हैं. इसका स्लीक डिज़ाइन और एकीकृत यूएसबी चार्जिंग सिस्टम इसे मॉडर्न यात्रा के लिए आवश्यक बनाता है.

खासियतें:

ड्यूरेबिलिटी के लिए पॉलीप्रोपाइलीन बॉडी

210T पॉलिएस्टर इनर लाइन

टीएसए-एप्रूव्ड ट्रिपल संयोजन लॉक

यूएसबी चार्जिंग सिस्टम एकीकरण

स्थिरता के लिए डबल व्हील

3. ESBEDA Textured Makeup Vanity Bag

Discount: 25% | Price: ₹1260 | M.R.P.: ₹1680 | Rating: 4.8 out of 5 stars

ESBEDA टेक्सचर्ड मेकअप वैनिटी बैग किसी भी ऐसे ट्रवेलर के लिए जरूरी है जो स्टाइल और संगठन को महत्व देता है. एक मॉडर्न पिंक गोल्ड-टोन और ब्लैक टेक्सचरड पैटर्न के साथ, यह वैनिटी बैग आपके आवश्यक सामानों तक आसान पहुंच के लिए दो मुख्य कम्पार्टमेंट और एक जालीदार जेब प्रदान करता है. मजबूत एबीएस मटेरियल यह सुनिश्चित करती है कि आपका सामान सुरक्षित रहे, जबकि कॉम्पैक्ट साइज इसे ले जाना आसान बनाता है.

खासियतें:

पिंक गोल्ड-टोन और ब्लैक टेक्सचरड डिज़ाइन

ज़िप बंद होने के साथ दो मुख्य कम्पार्टमेंट

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए जालीदार जेब

ड्यूरेबिलिटी के लिए एबीएस मटेरियल

कॉम्पैक्ट और हल्का

4. GUESS Women Brand Logo Printed Vanity Bag

Discount: 20% | Price: ₹7999 | M.R.P.: ₹9999 | Rating: 4 out of 5 stars

जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए GUESS ब्रांड लोगो प्रिंटेड वैनिटी बैग एक आदर्श ऑप्शन है. इस पिंक और व्हाइट बैग में प्रतिष्ठित GUESS लोगो है, जो इसे किसी भी ट्रवेलर के लिए एक स्टाइलिश एक्सेसरी बनाता है. एक मुख्य कम्पार्टमेंट, एक इनर जालीदार ज़िप पॉकेट और एक स्लिप पॉकेट के साथ, यह आपकी सुंदरता के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है. हाई क्वालिटी वाली पीयू मटेरियल ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करती है, जबकि अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपके ट्रेवल स्टाइल को बेहतर बनाता है.

खासियतें:

आइकोनिक GUESS लोगो प्रिंट

ज़िप बंद करने वाला एक मुख्य कम्पार्टमेंट

भीतरी जालीदार ज़िप पॉकेट और स्लिप पॉकेट

ड्यूरेबल PU मटेरियल

स्टाइलिश और आकर्षक डिज़ाइन

5. Victoria's Secret Women Brand Logo Printed Vanity Bag

Discount: 35% | Price: ₹3119 | M.R.P.: ₹4799 | Rating: 5 out of 5 stars

Victoria's Secret Brand Logo Printed Vanity Bag के साथ लग्जरी में ट्रेवल करें. अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए मशहूर, इस बैग में विक्टोरिया सीक्रेट लोगो के साथ पिंक और व्हाइट डिज़ाइन है. इसमें दो मुख्य कम्पार्टमेंट, एक आंतरिक ज़िप पाउच और एक बाहरी स्लिप पॉकेट है, जो आपके ट्रेवल के लिए आवश्यक चीज़ों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है. PU मटेरियल हल्केपन का एहसास बनाए रखते हुए ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करती है.

खासियतें:

विक्टोरिया सीक्रेट लोगो प्रिंट

ज़िप बंद होने के साथ दो मुख्य कम्पार्टमेंट

आंतरिक ज़िप थैली और बाहरी स्लिप पॉकेट

हाई क्वालिटी वाली PU मटेरियल

हल्का और ड्यूरेबल

6. IT Luggage Pink Sparkle Vanity Bag

Discount: 52% | Price: ₹2687 | M.R.P.: ₹5599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

IT Luggage Pink Sparkle Vanity Bag आपके ट्रेवल में ग्लैमर का स्पर्श जोड़ता है. इस विशाल बैग में एक पिंक शाइनी डिज़ाइन है जो अलग दिखता है, जो इसे आपके कलेक्शन में एक स्टाइलिश अतिरिक्त बनाता है. यह ड्यूरेबल मैटेरियल्स से तैयार किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक अच्छी तरह से सुरक्षित हैं. अपने फंक्शनल डिज़ाइन और अट्रैक्टिव उपस्थिति के साथ, यह वैनिटी बैग उन लोगों के लिए एकदम सही है जो फ़ंक्शन और स्टाइल दोनों चाहते हैं.

खासियतें:

पिंक शाइन डिजाइन

स्टोरेज के लिए विशाल कम्पार्टमेंट

ड्यूरेबल निर्माण

हल्का और ले जाने में आसान

ग्लैमरस ट्रेवलर्स के लिए बिल्कुल सही

7. DKNY Allore Range Clay Hard Case Vanity Bag

Discount: 25% | Price: ₹11,925 | M.R.P.: ₹15,900 | Rating: 4.8 out of 5 stars

स्टाइल और फंक्शनलिटी का मिश्रण, डीकेएनवाई एलोर रेंज क्ले हार्ड केस वैनिटी बैग पूर्णता के लिए डिज़ाइन किया गया है. ड्यूरेबल एबीएस मटेरियल से तैयार, इस ग्रे सॉलिड मेकअप वैनिटी बैग में मुख्य ज़िप कम्पार्टमेंट, आयोजक स्लीव्स और ज़्यादा स्टोरेज के लिए इनर जेब के साथ एक कम से कम डिजाइन है. इसका स्लीक लुक एक आरामदायक हैंडल और एक अलग करने योग्य स्लिंग स्ट्रैप से पूरित होता है, जो इसे किसी भी ट्रेवल अवसर के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

ड्यूरेबल एबीएस निर्माण

आयोजक स्लीव्स और भीतरी जेबें

सुविधा के लिए एडजस्टेबल स्लिंग स्ट्राप

निर्माता द्वारा तीन साल की वारंटी प्रदान की जाती है

8. Nestasia Makeup Organiser Travel Pouch

Discount: ₹280 Off | Price: ₹645 | M.R.P.: ₹925 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Nestasia Makeup Organiser Travel Pouch आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चलते-फिरते स्टोर करने के लिए एक हल्का और पोर्टेबल समाधान है. प्रीमियम PU लेदर और पीवीसी से निर्मित, यह ग्रीन सॉलिड मेकअप पाउच एक साथ ड्यूरेबिलिटी और स्टाइल प्रदान करता है. इसमें ज़िपर बंद होने के साथ एक विशाल इंटीरियर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी यात्रा के दौरान आपकी सभी आवश्यक चीजें सुरक्षित रहें.

खासियतें:

हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन

PU लेदर और पीवीसी से बना है

सुरक्षित ज़िपर बंद

क्विक यात्राओं और डेली यूज़ के लिए आदर्श

9. Cerruti 1881 Bellezima Dk Hard One Size Beauty Case

Discount: 55% | Price: ₹7,605 | M.R.P.: ₹16,900 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Cerruti 1881 Bellezima Dk Hard Beauty Case एलिगेंस को प्रक्टिकेलिटी के साथ जोड़ता है. यह ग्रे टेक्सचरड मेकअप वैनिटी केस लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है, जिसमें एक मुख्य ज़िप कम्पार्टमेंट और आयोजक स्लीव्स के साथ एक मजबूत प्लास्टिक निर्माण शामिल है. अलग करने योग्य स्लिंग स्ट्रैप बहुमुखी प्रतिभा जोड़ता है, जिससे आप इसे आसानी से ले जा सकते हैं. इसका कॉम्पैक्ट साइज स्टाइल से समझौता किए बिना आपके मेकअप को ऑर्गनाइज्ड रखने के लिए बिल्कुल सही है.

खासियतें:

हाई क्वालिटी प्लास्टिक निर्माण

बेहतर स्टोरेज के लिए आयोजक स्लीव्स

वियोज्य स्लिंग पट्टा

निर्माता द्वारा तीन साल की वारंटी प्रदान की जाती है

10. GUESS Brand Logo Printed Vanity Bag

Discount: 20% | Price: ₹4,799 | M.R.P.: ₹5,999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

GUESS आपके लिए एक अट्रैक्टिव वैनिटी बैग लेकर आया है जो फैशन के प्रति जागरूक ट्रेवलर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इस ब्लैक और ब्राउन कलर के लोगो-प्रिंटेड बैग में डिवाइडर और एक ज़िप बंद होने वाला एक विशाल मुख्य कम्पार्टमेंट है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सुंदरता के लिए आवश्यक चीजें ऑर्गनाइज्ड और सुरक्षित हैं. कॉम्पैक्ट आकार और ब्रांड लोगो प्रिंट इसे एक स्टेटमेंट पीस बनाता है जो आपकी ट्रेवल स्टाइल को उन्नत करेगा.

खासियतें:

स्टाइलिश लुक के लिए ब्रांड लोगो प्रिंट

डिवाइडर के साथ विशाल कम्पार्टमेंट

सुरक्षित ज़िप बंद

कॉम्पैक्ट और ट्रेवल-फ्रेंडली डिज़ाइन

11. Victoria's Secret Set Of 2 Printed Vanity Bag Travel Accessory

Discount: 61% | Price: ₹1,949 | M.R.P.: ₹4,999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Victoria's Secre के दो प्रिंटेड वैनिटी बैग का यह सेट उन लोगों के लिए एक शानदार डील है जो स्टाइल में यात्रा करना पसंद करते हैं. बैग 100% पीवीसी से बने होते हैं, जो हल्के होने के साथ-साथ ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं. आपकी सभी आवश्यक वस्तुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह के साथ, ये बैग छोटी यात्राओं और लंबी यात्राओं दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं.

खासियतें:

दो वैनिटी बैग का सेट

ड्यूरेबल 100% पीवीसी मटेरियल

छोटी यात्राओं और डेली यूज़ के लिए आदर्श

स्टाइलिश प्रिंटेड डिजाइन

12. Nestasia Textured Vanity Bag Travel Accessory

Discount: ₹800 Off | Price: ₹1,850 | M.R.P.: ₹2,650 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Nestasia Textured Vanity Bag फंक्शनलिटी और स्टाइल का एक आदर्श मिश्रण है. अपने स्लीक डिजाइन और बनावटी फिनिश के साथ, यह बैग प्रक्टिकेलिटी और फैशनेबल दोनों है. विशाल इंटीरियर आपकी सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए आदर्श है, जबकि ड्यूरेबल निर्माण लंबे समय तक उपयोग सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

स्टाइलिश लुक के लिए टेक्सचर्ड फिनिश

आसान संगठन के लिए विशाल इंटीरियर

ड्यूरेबल और हल्का निर्माण

छोटी और लंबी दोनों यात्राओं के लिए आदर्श

13. Guess Brand Logo Print Vanity Bag

Discount: 20% | Price: ₹3,999 | M.R.P.: ₹4,999

गेस के इस Charcoal grey vanity bag में ब्रांड का प्रतिष्ठित लोगो प्रिंट है, जो इसे एक स्टाइलिश लेकिन फंक्शनलिटी ऑप्शन बनाता है. बैग को ज़िप बंद करने के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी आवश्यक चीज़ें सुरक्षित हैं. चार कम्पार्टमेंट और चार जेबों के साथ, यह आपकी यात्रा की आवश्यक वस्तुओं को कुशलतापूर्वक ऑर्गनाइज्ड करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है. स्लीक हैंडल इसे ले जाना आसान बनाता है, चाहे आप हवाई अड्डों से होकर जा रहे हों या वीकेंड हॉलीडेज के लिए बाहर जा रहे हों.

खासियतें:

स्टाइलिश लुक के लिए ब्रांड लोगो प्रिंट

स्टोरेज के लिए चार कम्पार्टमेंट और जेबें

ड्यूरेबल PU मटेरियल

सुरक्षित ज़िप बंद

ले जाने में आसान हैंडल

Myntra शुभ शॉपिंग फेस्टिवल आपके लिए सही यात्रा साथी ढूंढने का सुनहरा अवसर है जो स्टाइल, फंक्शनलिटी और असाधारण कीमतों को जोड़ता है. DKNY, Guess और Victoria's Secret जैसे फेमस ब्रांड्स के टॉप स्तरीय वैनिटी बैग के क्यूरेटेड कलेक्शन के साथ, यह डील्स ट्रेवलिंग के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है. चाहे आप एक कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश ऑप्शन या एक विशाल आयोजक की तलाश में हों, ये प्रोडक्ट्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने और आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इन अविश्वसनीय डील्स को न चूकें—आज ही अपनी यात्रा संबंधी आवश्यक वस्तुओं को अपग्रेड करें और अपनी अगली यात्रा को स्टाइल से शुरू करें. अभी Myntra पर खरीदारी करें.