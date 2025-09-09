Amazon Ethnic Week: Nehru Jacket है फेस्टिव सीजन की जान, मिल रहा है इनपर 40% तक ऑफ

फेस्टिव सीजन जैसे-जैसे पास आता जा रहा है, लोगों में अपने फेस्टिव कलेक्‍शन को अपडेट करने की होड़ लगी हुई है. हर कोई लेटेस्‍ट और स्‍टाइलिश कलेक्‍शन से अपने वार्डरोब को रिफ्रेश करनी की तैयारी में जुट चुका है. ऐसे में पुरुष भी कहां पीछे रहने वाले हैं, वह भी अपने ऑफिस से लेकर फैमिली फंक्‍शन तक के लिए ऑलटाइम हिट नेहरू जैकेट की तलाश कर रहे हैं.

अगर आप भी अपने बोरिंग कलेक्‍शन को नया करना चाहते हैं, तो इस कड़ी में इन दिनों Amazon Ethnic Week धूम मचा रहा है. यहां पर पुरुषों के लिए नेहरू जैकेट पर 40 फीसदी तक डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है.

ये हैं टॉप नेहरू जैकेट

1. Amazon Brand - Symbol Men Lightweight Nehru Jacket

ये नेहरू जैकेट पुरुषों के लिए ज़रूरी ट्रेडिशनल आउटफिट कही जा सकती है. ये काफी सॉफ्ट है और आपको इस मौसम में ठंडक देने का काम करेगी और आपके व्यक्तित्व में चार-चांद लगा देगी.

2. Amazon Brand - Symbol Men Lightweight Nehru Jacket

100% पॉलिएस्टर मटीरियल से बनी ये जैकेट आपको एलिगेंस देने के लिए बनाई गई है. डोरी स्ट्राइप्स (जैक्वार्ड) पैटर्न वाली ये जैकेट सॉफ्ट पॉली लाइनिंग के साथ आती है.

3. Amazon Brand - Symbol Men Lightweight Nehru Jacket

3 रंगों में आने वाली नेहरू जैकेट फेस्टिव वाइब देने के लिए एकदम सही है.इसे आप किसी भी त्यौहार/पारंपरिक अवसर पर किसी भी कुर्ते के ऊपर पहनकर फंक्‍शन की जान बन सकते हैं.

4. Amazon Brand - Symbol Men Lightweight Nehru Jacket

रेड हमेशा से ही फंक्‍शन और फेस्टिव में सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है. इस जैकेट पर छोटे-छोटे, मिनिमल प्रिंट्स हैं जो इसे प्लेन कुर्तों के साथ बहुत अच्छा लुक देते हैं.

5. Amazon Brand - Symbol Men Lightweight Nehru Jacket

अगर आप ऐसी जैकेट तलाश रहे हैं, जिसे आप ऑफिस की फेस्टिव पार्टी में भी पहन सकें. तो ये एलिगेंट आपके काम आ सकती है. बैंड कॉलर वाली ये नेहरू जैकेट फ्रंट पर क्‍लोजर बटन के साथ आपको मिल जाएगी.

फेस्टिव के दौरान हम सभी चाहते हैं कि हम न केवल भीड़ से अलग नजर आएं बल्कि फेस्टिव वाइब भी दें. ऐसे में Amazon Ethnic Week हमेशा कस्‍टमर की इच्‍छा पूरी करता नजर आता है. यहां से किफायती दाम में एथनिक आउटफिट खरीदना काफी आरामदायक रहता है. अब आप भी देर न करें, अपने दोस्‍त से पहले Amazon से अपना फेवरेट नेहरू जैकेट ऑर्डर कर दें.