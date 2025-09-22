Amazon Great Indian Festival 2025: 25,000 रुपये से कम कीमत के ये हैं 5 बेहतरीन स्मार्टफोन डील्स

फेस्टिव सीजन जब भी आता है तो अपने साथ खुशियों की चाबी लेकर आता है. यही कारण है कि इस दौरान खरीदारी हमेशा ही सरप्राइज से भरी होती है. शॉपिंग लवर्स की लिस्‍ट में इस साल स्मार्टफ़ोन सबसे आगे बने हुए हैं. खरीदार अब सिर्फ अट्रेक्टिव डिजाइन की ही नहीं बल्कि ऐसे पावरफुल डिवाइस खरीदना पसंद करने लगे हैं जो बिंज-वॉचिंग, मैराथन गेमिंग और फोटो सेशन के साथ तालमेल बिठा सकें. हज़ारों की छूट वाले एक्सक्लूसिव डील्स के साथ, अब समय आ गया है एक ऐसा डिवाइस खरीदने का जो बिना ज़्यादा खर्च किए, आपकी जरूरत को पूरा कर सके.

ऐसे में Amazon Great Indian Festival 2025 आपकी खुशियों की चाबी कहा जा सकता है. यहां से आप कम दाम में टॉप क्‍वालिटी के मोबाइल फोन अपने नाम कर सकते हैं. आज हम आपको 25,000 रुपये वाले फोन के बारे में बताने वाले हैं, जिनके दामदार फीचर इन्‍हें अपनी रेंज के दमदार फोन बना रहे हैं.

ये हैं 25,000 रुपये के दमदार फोन | Mobilephones under Rs 25,000

1. Redmi Note 14 Pro 5G Ivy Green 8GB RAM 128GB Storage

50 MP Sony Camera सेटअप के साथ दमदार फोटो का अनुभव लेने के लिए हो जाएं तैयार. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 दिया गया है, जो बेहतर पिक्‍चर क्‍वालिटी आपको देता है. इतना ही नहीं इसमें 1.5K 3D Curved AMOLED है, जो फोन को टूटने से बचाता है. इस फोन में 55005500 mAh की बैटरी दी गई है.

2. iQOO Z10R 5G (Moonstone, 8GB RAM, 256GB Storage)

750K+ AnTuTu स्कोर* के साथ इस फोन में आपको दमदार 7400 5G प्रोसेसर मिलेगा. ये फोन बेहतरीन हीट मैनेजमेंट के लिए बड़े ग्रेफाइट कूलिंग एरिया के साथ आता है. भारत का यह सबसे पतला क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है. इसमें सिर्फ़ 0.739 सेमी पतला और हर एंगल से शानदार फोटो ली जा सकती है. ये फोन आपको 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ क्लैरिटी और 1800 निट्स तक की ब्राइटनेस वाले 6.77" इमर्सिव डिस्प्ले का आनंद देगा.

3. Oppo F25 Pro 5G (Lava Red, 8GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers

डिजाइन और स्‍टाइल के मामले में ये फोन आपको कभी निराश नहीं करेगा. इसमें 2.5D स्‍ट्रेट फ्रंट स्क्रीन + 2D बैक कवर, फाइन लाइन्‍स दी गई हैं. 17.02 सेमी (6.7 इंच) AMOLED डिस्प्ले और अल्ट्रा-नैरो बेज़ल के साथ ये फोन आपको जबरदस्‍त क्‍लैरिटी देता है. इसमें 32MP IMX615 सोनी सेंसर का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है. वहीं इसमें ट्रिपल रियर 64MP मेन कैमरा + 8MP सोनी IMX355 अल्ट्रा वाइड एंगल + 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है.

4. Vivo Y300 5G Titanium Silver 8GB RAM 128GB Storage

अगर आप बेहतरीन पिक्‍चर क्‍वालिटी वाले फोन की तलाश में हैं, तो ये फोन आपके लिए ही बना है. इसमें 50MP + 2MP का रियर और 32 MP कासेल्फी कैमरा दिया गया है. इसका डिस्प्ले 16.94 सेमी (6.67 इंच) का है, जिसके चलते आप बिना किसी परेशानी के स्‍क्रीन देख पाते हैं. वहीं इसमें 256GB इंटरनल मेमोरी और 8GB रैम भी आपको मिलने वाला है.

5. Samsung Galaxy A55 5G (Awesome Navy, 8GB RAM

AI एन्हांसमेंट के चलते अब फोन में सर्च करना आसान हो चला है. अब आप इस फोन में म्‍यूजिक, फोटो आसानी से खोज सकते हैं. AI और इंटेलिजेंट विज़ुअल एडिटिंग द्वारा सपोर्टिव कैमरे से अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाएं. 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लंबे समय तक चलने वाली और विशाल 5000 mAh बैटरी के साथ आने वाला ये दमदार फोन है.

टॉप क्‍लास फीचर, स्‍टाइलिश डिजाइन और दमदार बैटरी फोन अब आपकी पहुंच से दूर नहीं है. Amazon Great Indian Festival 2025 ने साबित कर दिया है कि स्‍मार्टफोन लेना अब आपकी जेब पर एक्‍स्‍ट्रा बोझ डालने जैसा नहीं है. अब आप भी समय हाथ से न जाने दें, इन फोन को आज ही अपना बनाने की तैयारी Amazon से शुरू कर दें.