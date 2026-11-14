लुधियाना में नाबालिग की ‘ड्राइविंग’ का खौफनाक नजारा! बेकाबू कार दुकान में घुसी, VIDEO वायरल

लुधियाना के जवाहर नगर कैंप इलाके में एक नाबालिग की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जानकारी के अनुसार, नाबालिग ने एक स्विफ्ट कार स्टार्ट की. लेकिन कुछ ही देर बाद वाहन पर से उसका नियंत्रण हट गया. बेकाबू हुई कार तेज रफ्तार में सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी. इस दौरान दुकान के बाहर खड़े कई दोपहिया वाहन भी कार की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा.

हादसे के वक्त इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार के दुकान में घुसते ही जोरदार आवाज हुई और धूल का गुबार उठ गया. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए वहां से हटकर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति कार की सीधी चपेट में नहीं आया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वायरल हो रही फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए सीधे दुकान में घुस जाती है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर चिंता जता रहे हैं. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नाबालिगों को वाहन सौंपने के गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अभिभावकों को इस मामले में अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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