\u092f\u0947 \u091a\u093e\u092f \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092e\u0938\u093e\u0932\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0917\u0930\u094d\u092e \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.