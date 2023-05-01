विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों के लिए स्‍पेशल रजवाड़ी चाय

ये चाय सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं.

Share
  • सर्दि यों में एक कप गरमागरम चाय पीने का मजा ही अलग है. और चाय अगर रजवाड़ी हो तो कहने ही क्‍या. Pic Credit- Pexels
    Share
    सर्दि यों में एक कप गरमागरम चाय पीने का मजा ही अलग है. और चाय अगर रजवाड़ी हो तो कहने ही क्‍या. Pic Credit- Pexels
  • अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो एक बार रजवाड़ी चाय ट्राई करें. इसे बनाना आसान है. Pic Credit- Pexels
    Share
    अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो एक बार रजवाड़ी चाय ट्राई करें. इसे बनाना आसान है. Pic Credit- Pexels
  • रजवाड़ी चाय बनाने के लिए चाहिए- दूध - 2 कप , पानी - ½ कप, चाय पत्ती, चीनी/गुड़, अदरक (कुटी हुई), हरी इलायची - 2, दालचीनी का छोटा टुकड़ा , काली मिर्च के 3 दाने (कुटे हुए), सौंफ - ½ छोटी चम्मच, केसर - 3 धागे, जायफल - 1 चुटकी. Pic Credit- Pexels
    Share
    रजवाड़ी चाय बनाने के लिए चाहिए- दूध - 2 कप , पानी - ½ कप, चाय पत्ती, चीनी/गुड़, अदरक (कुटी हुई), हरी इलायची - 2, दालचीनी का छोटा टुकड़ा , काली मिर्च के 3 दाने (कुटे हुए), सौंफ - ½ छोटी चम्मच, केसर - 3 धागे, जायफल - 1 चुटकी. Pic Credit- Pexels
  • पैन में पानी डालें और उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ डालकर अच्‍छी तरह से उबालें. अब इसमें चाय पत्ती डालें और 1 मिनट पकने दें. Pic Credit- Pexels
    Share
    पैन में पानी डालें और उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ डालकर अच्‍छी तरह से उबालें. अब इसमें चाय पत्ती डालें और 1 मिनट पकने दें. Pic Credit- Pexels
  • इसके बाद दूध डालें, आंच धीमी करके खौलने दें ताकि मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए. अब डालें केसर, जायफल. Pic Credit- Pexels
    Share
    इसके बाद दूध डालें, आंच धीमी करके खौलने दें ताकि मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए. अब डालें केसर, जायफल. Pic Credit- Pexels
  • इसके बाद उबाल आने दें. चाय को छानकर कप में निकालें. चाय को मिट्टी के कुल्हड़ में परोसेंगे तो स्‍वाद और बेहतर आएगा. ऊपर से 1 केसर का धागा डालकर सर्व करें. Pic Credit- Pexels
    Share
    इसके बाद उबाल आने दें. चाय को छानकर कप में निकालें. चाय को मिट्टी के कुल्हड़ में परोसेंगे तो स्‍वाद और बेहतर आएगा. ऊपर से 1 केसर का धागा डालकर सर्व करें. Pic Credit- Pexels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com