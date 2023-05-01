गुलाब की जड़ों में डाल दें ये एक चीज, नवंबर तक फूलों से लद्द जाएगा पौधा, चार गुना बढ़ जाएगी घर की खूबसूरती
Home Gardening: कई लोगों की शिकायत होती है कि लाख देखभाल करने के बाद भी उनका गुलाब का पौधा बार-बार सूख जाता है या पौधे पर उतने फूल नहीं आते है. इसी कड़ी में यहां हम आपको एक बेहद आसान और कमाल की ट्रिक बता रहे हैं, जो आपके पौधे को फूलों से भर सकती है.
गुलाब के पौधे के लिए सरसों की खली एक बेहतरीन जैविक खाद (Organic Fertilizer) मानी जाती है. इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे तत्व होते हैं, जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पौधे पर नए कली आने में मदद करते हैं.
सबसे पहले 100 ग्राम सरसों की खली लें और इसे एक लीटर पानी में दो दिन तक भिगोकर रख दें. दो दिन बाद यह एक तरह का तरल खाद (Liquid fertilizer) बन जाएगा. तब, इस घोल को छान लें और हर गुलाब के पौधे में 1 कप (लगभग 100 मि.ली.) डालें.
गुलाब के पौधे में खली का खाद डालने से इसकी जड़ों में मजबूती आती है, जिससे पौधे में नई शाखाएं और कलियां जल्दी बनने लगती हैं, साथ ही पत्तियां हरी और चमकदार हो जाती हैं. ये खाद आपके पौधे को कीटों और रोगों से भी सुरक्षित रहता है.