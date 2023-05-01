गुलाब की जड़ों में डाल दें ये एक चीज, नवंबर तक फूलों से लद्द जाएगा पौधा, चार गुना बढ़ जाएगी घर की खूबसूरती

सबसे पहले 100 ग्राम सरसों की खली लें और इसे एक लीटर पानी में दो दिन तक भिगोकर रख दें. दो दिन बाद यह एक तरह का तरल खाद (Liquid fertilizer) बन जाएगा. तब, इस घोल को छान लें और हर गुलाब के पौधे में 1 कप (लगभग 100 मि.ली.) डालें.