विटामिन डी से भरपूर होते हैं ये 6 सुपरफूड्स

विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ता है. इन 6 फूड्स में कूट-कूटकर भरा होता है विटामिन डी.

  • अंडे में मौजूद योल्क विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है.
  • धूप में सुखाए गए मशरुम में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है.
  • ओटमील खाने से शरीर को विटामिन डी के साथ-साथ भरपूर फाइबर भी मिलता है.
  • अगर आप मांसाहारी हैं तो विटामिन डी के लिए अपने आहार में फैटी फिश, जैसे साल्मन, टूना और मेकेरल को जरूर शामिल करें.
  • फोर्टिफाइड किए गए संतरे का जूस पीने से भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है.
  • फोर्टिफाइड दही को फल या नट्स के साथ खा कर भी आप शरीर में विटामिन डी बढ़ा सकते हैं.
