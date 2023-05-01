विज्ञापन
हल्दी ज्यादा खाने के नुकसान, WHO ने बताए

सब्जी में, गुनगुने पानी में या फिर दूध में...हम सभी जगह हल्दी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन WHO के मुताबिक ज्यादा हल्दी शरीर को नुकसान पहुंचाती है.

  • 1. पाचन समस्या - अधिक हल्दी से पेट खराब, एसिडिटी, अपच, गैस, पेट में जलन या लूज़ मोशन्स हो सकते हैं.
  • 2. लिवर पर असर - हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन से लिवर पर असर हो सकता है.
  • 3. ब्लड थिनिंग - हल्दी में खून पतला करने वाले गुण होते हैं, ब्लड थिनर दवाइयां वाले हल्दी का सेवन न करें.
  • 4. आयरन की कमी - बहुत ज़्यादा हल्दी खाने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है.
  • 5. किडनी स्टोन - हल्दी में ऑक्सालेट्स होते हैं, जिन्हें ये सूट नहीं करती, उन लोगों में हल्दी किडनी स्टोन के खतरे को बढ़ा सकती है.
  • बता दें कि खाना पकाने या सब्ज़ियों में हल्दी ½ / 1 छोटी चम्मच रोज़ाना आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है.
