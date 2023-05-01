हल्दी ज्यादा खाने के नुकसान, WHO ने बताए

\u0938\u092c\u094d\u091c\u0940 \u092e\u0947\u0902, \u0917\u0941\u0928\u0917\u0941\u0928\u0947 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u093e \u092b\u093f\u0930 \u0926\u0942\u0927 \u092e\u0947\u0902...\u0939\u092e \u0938\u092d\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u0939\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 WHO \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0939\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0928\u0941\u0915\u0938\u093e\u0928 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948.