दिमाग की बत्ती गुल कर देंगी Netflix की ये 7 डरावनी वेब सीरीज, वीकेंड पर मिलेगा सस्पेंस और खौफ का अल्टीमेट डोज

दिमाग की बत्ती गुल कर देंगी Netflix की ये 5 डरावनी वेब सीरीज, वीकेंड पर मिलेगा सस्पेंस और खौफ का अल्टीमेट डोज

'स्ट्रेंजर थिंग्स' नेटफ्लिक्स पर साइंस-फिक्शन हॉरर ड्रामा सीरीज है.यह सीरीज़ 1980 के दशक के इंडियाना (अमेरिका) के होकिंस शहर पर आधारित है, जहां एक बच्चे के गायब होने के बाद रहस्य, अलौकिक शक्तियों और डरावनी दुनिया का पर्दाफ़ाश होता है.नेटफ्लिक्स पर इसके सीजन 1 से 5 तक उपलब्ध हैं, जिन्हें आप हिंदी भाषा के विकल्प (ऑडियो) में आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं.