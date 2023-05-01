विज्ञापन
सुबह खाली पेट अमरुद के पत्ते खाने के फायदे

जिस तरह अमरुद खाना सेहत के लिए लाभकारी होता है ठीक उसी तरह उसके पत्ते खाने से भी सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

  • अमरुद के पत्तों में मौजूद विटामिन सी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है.
  • अमरुद के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं.
  • अमरुद के पत्ते में फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखते हैं.
  • अमरुद के पत्तों में मौजूद फाइबर वजन कम करने में भी मदद करता है.
