सुबह धुप में 20 मिनट बैठने के फायदे

सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यह नेचुरल रूप से विटामिन डी लेने का सबसे आसान तरीका है .

  • सुबह 15-20 मिनट की धूप लेने से आपको शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी मिल जाता है
  • सुबह की धूप लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में कैल्शियम बेहतर तरीके से अवशोषित होता है.
  • सुबह की धूप लेने से नींद की क्वालिटी में भी सुधर होता है.
  • धूप लेने के लिए सुबह 7 से 9 बजे तक का समय सबसे सही माना जाता है.
