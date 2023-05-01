पाटन पटोला साड़ी में शिल्पा शेट्टी की इन ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटा लोगों का दिल

\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0936\u093f\u0932\u094d\u092a\u093e \u0936\u0947\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092b\u0948\u0936\u0928 \u0938\u0947\u0902\u0938 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0939\u093e\u0932 \u0939\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u090f\u0915 \u092b\u0902\u0915\u094d\u0936\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u091f\u0928 \u092a\u091f\u094b\u0932\u093e \u0938\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0932\u0941\u0915 \u0938\u0947 \u0938\u092c\u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0913\u0930 \u0916\u0940\u0902\u091a\u093e \u0939\u0948.