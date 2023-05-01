विज्ञापन
विशेष लिंक

सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे सितारे, सारा भाई वर्सेस साराभाई की टीम दिखी इमोशनल

एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे.

Share
  • कॉमेडी फिल्मों में अपने रोल से सबको गुदगुदाने वाले एक्टर सतीश शाह का बीते दिन निधन हो गया है. जबकि आज यानी 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है.
    Share
    कॉमेडी फिल्मों में अपने रोल से सबको गुदगुदाने वाले एक्टर सतीश शाह का बीते दिन निधन हो गया है. जबकि आज यानी 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है.
  • अंतिम संस्कार में साराभाई वर्सेस साराभाई के एक्टर्स शामिल होते हुए नजर आए, जिसमें राजेश कुमार, रुपा गांगुली, रत्ना पाठक शाह, सुमित राघवन देवेन भोजानी और जमनादास मजेठिया का नाम शामिल है.
    Share
    अंतिम संस्कार में साराभाई वर्सेस साराभाई के एक्टर्स शामिल होते हुए नजर आए, जिसमें राजेश कुमार, रुपा गांगुली, रत्ना पाठक शाह, सुमित राघवन देवेन भोजानी और जमनादास मजेठिया का नाम शामिल है.
  • इसके अलावा एक्टर जॉनी लीवर, दिलीप जोशी, अंजन श्रीवास्तव, अशोक पंडित, कुणाल कोहली और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे.
    Share
    इसके अलावा एक्टर जॉनी लीवर, दिलीप जोशी, अंजन श्रीवास्तव, अशोक पंडित, कुणाल कोहली और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे.
  • 'जाने भी दो यारों,' 'मैं हूं ना,' 'कहो ना प्यार है,' 'हम साथ साथ हैं,' और 'जुड़वा' जैसी फिल्में एवं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे धारावाहिक में अपने अभिनय और अपनी अद्भुत हास्य शैली से सतीश शाह ने दर्शकों के दिलों पर राज किया.
    Share
    'जाने भी दो यारों,' 'मैं हूं ना,' 'कहो ना प्यार है,' 'हम साथ साथ हैं,' और 'जुड़वा' जैसी फिल्में एवं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे धारावाहिक में अपने अभिनय और अपनी अद्भुत हास्य शैली से सतीश शाह ने दर्शकों के दिलों पर राज किया.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com