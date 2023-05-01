सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे सितारे, सारा भाई वर्सेस साराभाई की टीम दिखी इमोशनल

\u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0938\u0924\u0940\u0936 \u0936\u093e\u0939 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0938\u0902\u0938\u094d\u0915\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0930\u093e\u092d\u093e\u0908 \u0935\u0930\u094d\u0938\u0947\u0938 \u0938\u093e\u0930\u093e\u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u091f\u0940\u092e \u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e \u090f\u0902\u091f\u0930\u091f\u0947\u0928\u092e\u0947\u0902\u091f \u0907\u0902\u0921\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0938\u093f\u0924\u093e\u0930\u0947 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947.