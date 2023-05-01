विज्ञापन
विशेष लिंक

इस लुक में अवॉर्ड लेने पहुंचे सैयारा फेम अहान पांडे

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सैयारा के लिए अहान पांडे को 'डेब्यटांट एक्टर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

Share
  • NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सैयारा के लिए एक्टर अहान पांडे को 'डेब्यटांट एक्टर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
    Share
    NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सैयारा के लिए एक्टर अहान पांडे को 'डेब्यटांट एक्टर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
  • 2025 में रिलीज हुई मोहित सूरी की सैयारा से अहान पांडे ने डेब्यू किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ पार की कमाई हासिल की थी
    Share
    2025 में रिलीज हुई मोहित सूरी की सैयारा से अहान पांडे ने डेब्यू किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ पार की कमाई हासिल की थी
  • अहान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, थैंक्यू एनडीटीवी मुझे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट एक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड देने के लिए.
    Share
    अहान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, थैंक्यू एनडीटीवी मुझे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट एक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड देने के लिए.
  • अवॉर्ड मिलने की अहान की पोस्ट पर सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने कमेंट करते हुए लिखा, पूरी दुनिया में बेस्ट मैन.
    Share
    अवॉर्ड मिलने की अहान की पोस्ट पर सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने कमेंट करते हुए लिखा, पूरी दुनिया में बेस्ट मैन.
  • इसके अलावा अहान पांडे की फैमिली ने भी उन्हें बधाई देते हुए हार्ट इमोजी शेयर की.
    Share
    इसके अलावा अहान पांडे की फैमिली ने भी उन्हें बधाई देते हुए हार्ट इमोजी शेयर की.
  • गौरतलब है कि अनीत पड्डा और अहान पांडे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. सैयारा में उनकी कैमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया
    Share
    गौरतलब है कि अनीत पड्डा और अहान पांडे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. सैयारा में उनकी कैमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया
  • इस यंग एक्टर ने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया है.
    Share
    इस यंग एक्टर ने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया है.
  • अहान पांडे, अनन्या पांडे के कजन और चंकी पांडे के भतीजे हैं. वह चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे के बेटे हैं.
    Share
    अहान पांडे, अनन्या पांडे के कजन और चंकी पांडे के भतीजे हैं. वह चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे के बेटे हैं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com