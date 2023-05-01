विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में धूप सेंकने का सबसे सही समय कौन सा है?

सर्दियों में जब शरीर सुस्त और जकड़न महसूस करता है, तब धूप उसे एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है.

Share
  • हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रोज थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए खासकर सर्दियों के मौसम में.Pic Credit- Pexels
    Share
    हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रोज थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए खासकर सर्दियों के मौसम में.Pic Credit- Pexels
  • आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि सर्दियों में धूप सेंकना सेहत के लिए किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है.Pic Credit- Pexels
    Share
    आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि सर्दियों में धूप सेंकना सेहत के लिए किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है.Pic Credit- Pexels
  • जब ठंड के कारण शरीर सुस्त और जकड़ा हुआ महसूस करता है, तब धूप उसे फिर से एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है.Pic Credit- Pexels
    Share
    जब ठंड के कारण शरीर सुस्त और जकड़ा हुआ महसूस करता है, तब धूप उसे फिर से एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है.Pic Credit- Pexels
  • धूप हमारे शरीर के लिए विटामिन-डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है. Pic Credit- Pexels
    Share
    धूप हमारे शरीर के लिए विटामिन-डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है. Pic Credit- Pexels
  • जब सूरज की किरणें त्वचा पर पड़ती हैं, तो शरीर खुद विटामिन-डी बनाता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    जब सूरज की किरणें त्वचा पर पड़ती हैं, तो शरीर खुद विटामिन-डी बनाता है. Pic Credit- Pexels
  • सिर्फ 20-30 मिनट की सही धूप कई बार सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार साबित होती है. Pic Credit- Pexels
    Share
    सिर्फ 20-30 मिनट की सही धूप कई बार सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार साबित होती है. Pic Credit- Pexels
  • सुबह 9 से 11 बजे तक की धूप सबसे फायदेमंद मानी जाती है. इस दौरान हल्के कपड़े पहनें और कोशिश करें कि धूप पीठ या बाहों पर पड़े. Pic Credit- Pexels
    Share
    सुबह 9 से 11 बजे तक की धूप सबसे फायदेमंद मानी जाती है. इस दौरान हल्के कपड़े पहनें और कोशिश करें कि धूप पीठ या बाहों पर पड़े. Pic Credit- Pexels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com