सर्दियों में धूप सेंकने का सबसे सही समय कौन सा है?

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092c \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0938\u0941\u0938\u094d\u0924 \u0914\u0930 \u091c\u0915\u0921\u093c\u0928 \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u092c \u0927\u0942\u092a \u0909\u0938\u0947 \u090f\u0915\u094d\u091f\u093f\u0935 \u0914\u0930 \u090f\u0928\u0930\u094d\u091c\u0947\u091f\u093f\u0915 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948.