राष्ट्रपति भवन से हटीं ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें, अब दिख रहे 21 परमवीर चक्र विजेता, देखें तस्वीरें

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति भवन में परम वीर दीर्घा का उद्घाटन किया. इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं. जिन गलियारों में अब परम वीर दीर्घा स्थापित की गई है, वहां पहले ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित थे.

  • भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर, 2025 को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परम वीर दीर्घा का उद्घाटन किया.
  • इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिन्होंने भारत राष्ट्र की रक्षा में निडर संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया. यह उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी.
