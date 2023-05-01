राष्ट्रपति भवन से हटीं ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें, अब दिख रहे 21 परमवीर चक्र विजेता, देखें तस्वीरें

इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिन्होंने भारत राष्ट्र की रक्षा में निडर संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया. यह उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी.