रश्मिका मंदाना की सबसे खूबसूरत फोटोज़

\u0930\u0936\u094d\u092e\u093f\u0915\u093e \u092e\u0902\u0926\u093e\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0928\u0948\u091a\u0941\u0930\u0932 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938\u0947\u091c\u093c \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0939\u0948\u0902. \u0906\u091c \u0906\u092a\u0915\u094b \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u092b\u094b\u091f\u094b\u091c\u093c.