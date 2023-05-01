विज्ञापन
प्रियंका चोपड़ा से लेकर जेनिफर लोपेज तक, गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड 2026 में छाये सितारे

83वें गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड 2026 में प्रियंका चोपड़ा से लेकर से सेलेना गोमेज ने अपने लुक से फैंस के बीच सुर्खियां बटोरी हैं.

  • प्रियंका चोपड़ा, जो गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड 2026 में प्रेजेंटर थीं. वह रेड कार्पेट पर पति निक जोनस के साथ एंट्री करने के बाद स्टेज पर ब्लैक पिंक की लीसा के साथ नजर आ रही हैं.
  • जैनिफर लोपेज ने ग्लोबल रेड कार्पेट पर खूबसूरत अंदाज में एंट्री की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
  • सात बार नॉमेनेट हुईं जैनिफर लौरेंस ने रेड कार्पेट में फ्लोरल ड्रैस में एंट्री की, जिस पर फैंस की नजरें टिक गईं.
  • सेलेना गोमेज ऑफ शोल्डर ब्लैक शनैल गाउन में नजर आईं. जबकि बैनी ब्लांको ब्लैक सूट में हैंडसम लग रहे थे.
  • जॉर्ज क्लूनी ब्लैक टक्सीडो में गोल्डन ग्लोब्स 2026 के रेड कार्पेट पर पहुंचे. वहीं उनके साथ अमल अलमुद्दीन क्लूनी रेड बॉडी हगिंग गाउन में दिखीं.
  • एक्ट्रेस जूली रॉबर्ट्स ने 83वें ग्लोबल अवॉर्ड्स में ब्लैक ड्रैस में एंट्री की और फैंस का दिल जीता.
  • एक्ट्रेस मिला कुनीस ने रेड कार्टपेट पर स्ट्रैपलेस वाइट बॉल गाउन में दिल जीता.
  • अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर अरियाना ग्रांडे को विकेड फॉर गुड के लिए नॉमिनेशन मिला है, जिसके चलते वह खूबसूरत ब्लैक आउटफिट में पहुंचीं.
  • एक्टर लियोनार्डो डिकैपरियो ब्लैक टक्सीडो में पहुंचें, जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहे हैं.
