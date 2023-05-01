विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर इस तरह मनाई दिवाली, आप भी देखें शानदार तस्वीरें

दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जवानों के बीच नजर आए. INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के जवानों और अधिकारियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया.

Share
  • पीएम मोदी 19 सितंबर को INS विक्रांत पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नौसेना के साथ दिवाली का जश्न मनाया.
    Share
    पीएम मोदी 19 सितंबर को INS विक्रांत पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नौसेना के साथ दिवाली का जश्न मनाया.
  • पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि वह पिछली रात जल्दी सो गए थे क्योंकि वह संतोष महसूस कर रहे थे.
    Share
    पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि वह पिछली रात जल्दी सो गए थे क्योंकि वह संतोष महसूस कर रहे थे.
  • पीएम मोदी ने INS विक्रांत से कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार नौसेना के जवानों के बीच दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं.
    Share
    पीएम मोदी ने INS विक्रांत से कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार नौसेना के जवानों के बीच दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं.
  • पीएम मोदी ने कहा, "दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना और समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया."
    Share
    पीएम मोदी ने कहा, "दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना और समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया."
  • उन्होंने कहा, "मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रहकर आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गया."
    Share
    उन्होंने कहा, "मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रहकर आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गया."
  • पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के बीच अपने संबोधन में कहा, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपन परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है.
    Share
    पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के बीच अपने संबोधन में कहा, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपन परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है.
  • उन्होंने कहा, " मुझे भी मेरे परिवार के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, इसीलिए मैं आपके बीच चला आता हूं. मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं, इसीलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है. "
    Share
    उन्होंने कहा, " मुझे भी मेरे परिवार के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, इसीलिए मैं आपके बीच चला आता हूं. मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं, इसीलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है. "
  • पीएम मोदी ने कहा कि जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विराट विशिष्ट है...
    Share
    पीएम मोदी ने कहा कि जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विराट विशिष्ट है...
  • पीएम मोदी ने कहा, "आपको याद होगा कि जिस दिन भारत को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारत ने गुलामी के प्रतीक का त्याग कर दिया था, हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था."
    Share
    पीएम मोदी ने कहा, "आपको याद होगा कि जिस दिन भारत को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारत ने गुलामी के प्रतीक का त्याग कर दिया था, हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था."
  • पीएम मोदी ने कहा कि INS विक्रांत मेड इन इंडिया का प्रतीक है. अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी.
    Share
    पीएम मोदी ने कहा कि INS विक्रांत मेड इन इंडिया का प्रतीक है. अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com