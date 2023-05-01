पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर इस तरह मनाई दिवाली, आप भी देखें शानदार तस्वीरें

पीएम मोदी ने कहा, "दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना और समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया."
उन्होंने कहा, "मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रहकर आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गया."
पीएम मोदी ने कहा, "आपको याद होगा कि जिस दिन भारत को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारत ने गुलामी के प्रतीक का त्याग कर दिया था, हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था."