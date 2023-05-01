विज्ञापन
Nepal Protest: फेसबुक-यूट्यूब बैन से नेपाल के 'Gen-Z' में उबाल , तस्वीरों में देखें बुरा बवाल

नेपाल में इस समय सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश के बाकी हिस्सों में भी फैल गया है

  • नेपाल सरकार ने कुछ दिन पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्‍हाट्सएप समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की थी.
  • इस वजह से नेपाल के जेन-जी यानी कि युवा काफी नारज हो गए और सोमवार को प्रदर्शन का ऐलान किया.
  • इस वजह से सुबह शुरू हुए प्रदर्शन के बाद से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई.
  • नेपाल में हो रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है.
  • सुनसरी के इटहरी उप-महानगर पालिका के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे.
  • राजधानी काठमांडू में उग्र प्रदर्शन के बीच जेन-जी नाम की प्रोफाइल से एक पोस्ट में युवाओं से घर वापस लौटने की अपील की गई
  • नेपाल सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो अगर सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस लेते हैं तो उनका सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा
  • वहीं, अगर वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो ये प्रदर्शन और ज्‍यादा ज़्यादा हिंसक हो सकता है.
