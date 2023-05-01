मटर खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे

\u0920\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u091f\u0930 \u0939\u0930 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0932\u093e\u091c\u0935\u093e\u092c \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092d\u0940 \u0916\u091c\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948. \u092e\u091f\u0930 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092f\u0947 \u0938\u092c \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947.