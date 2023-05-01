विज्ञापन
विशेष लिंक

मलाइका अरोड़ा की नई सेल्फी की हर तरफ चर्चा

मलाइका अरोड़ा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनके यंग लुक्‍स को लेकर हो रही है.

Share
  • मलाइका अरोड़ा को फैशन आइकन कहा जाता है. वे न्‍यू लुक्‍स में दिखती हैं, जिसे लोग फॉलो करते हैं. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    मलाइका अरोड़ा को फैशन आइकन कहा जाता है. वे न्‍यू लुक्‍स में दिखती हैं, जिसे लोग फॉलो करते हैं. malaikaaroraofficial/Instagram
  • मलाइका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी जबरदस्‍त फैन फॉलोइंग है. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    मलाइका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी जबरदस्‍त फैन फॉलोइंग है. malaikaaroraofficial/Instagram
  • इस बार मलाइका ने जो तस्‍वीरें शेयर की हैं, उनमें एक सेल्‍फी भी है. इसमें उनकी स्किन बहुत अच्‍छी लग रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    इस बार मलाइका ने जो तस्‍वीरें शेयर की हैं, उनमें एक सेल्‍फी भी है. इसमें उनकी स्किन बहुत अच्‍छी लग रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
  • उनके फैंस तस्‍वीर देखकर कह रहे हैं कि वे खूबसूरती में यंग हसीनाओं को भी मात दे रही हैं. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    उनके फैंस तस्‍वीर देखकर कह रहे हैं कि वे खूबसूरती में यंग हसीनाओं को भी मात दे रही हैं. malaikaaroraofficial/Instagram
  • मलाइका ने जो फोटोज शेयर की हैं इसमें ये एक फोटो व्हाइट बाथरोब पहने मिरर सेल्फी है. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    मलाइका ने जो फोटोज शेयर की हैं इसमें ये एक फोटो व्हाइट बाथरोब पहने मिरर सेल्फी है. malaikaaroraofficial/Instagram
  • इस एक तस्‍वीर में मलाइका कूल अंदाज में दिख रही हैं बिल्‍कुल यंग जेनरेशन की तरह उनकी ये वाइब फैंस को पसंद आ रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    इस एक तस्‍वीर में मलाइका कूल अंदाज में दिख रही हैं बिल्‍कुल यंग जेनरेशन की तरह उनकी ये वाइब फैंस को पसंद आ रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
  • इस मिरर सेल्‍फी में मलाइका केजुअल लुक में दिख रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
    Share
    इस मिरर सेल्‍फी में मलाइका केजुअल लुक में दिख रही है. malaikaaroraofficial/Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com