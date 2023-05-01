विज्ञापन
मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी और दान पुण्य का दौर, हरिद्वार और प्रयागराज में उमड़े लोग, देखें तस्वीरें

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को देशभर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित किया और दान-पुण्य का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा. प्रयागराज में माघ मेले के दौरान संगम तट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सूर्योदय से पहले ही हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ पड़े. वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही, जहां लोग गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना करते नजर आए. मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है और इस दिन स्नान व दान को शुभ माना जाता है. इसके साथ ही दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है. आइए देखते हैं देशभर के धार्मिक स्थलों पर उमड़े श्रद्धालुओं की झलकियां.

  • मकर संक्रांति पर बुधवार की सुबह हरिद्वार में भारी संख्‍या में श्रद्धालु उमड़े. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्‍नान किया.
  • भीषण ठंड के बावजूद हर की पौड़ी और अन्‍य घाटों पर लोग जुटे.
  • हरिद्वार में गंगा स्‍नान के बाद श्रद्धालुओं ने दानपुण्‍य किया.
  • महिलाएं भी बड़ी संख्‍या में हरिद्वार के घाटों पर स्‍नान के लिए पहुंची.
  • पवित्र स्‍नान के लिए कई लोग निर्धारित सीमा से आगे जाकर भी स्‍नान करते नजर आए.
  • हरिद्वार में बहुत से लोग सपरिवार पहुंचे और पुण्‍य लाभ कमाया.
  • प्रयागराज के माघ मेले के दौरान भी मकर संक्रांति और एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु संगम में स्‍नान के लिए पहुंचे.
  • संगम पर स्‍नान करने के लिए बड़ी संख्‍या में सुबह-सुबह लोग पहुंचे और भीषण ठंड के दौरान स्‍नान किया.
  • प्रयागराज में संगम पहुंचने के लिए लोगों को लंबी दूर तक पैदल चलना पड़ा.
  • श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए प्रशासन की ओर से प्रयागराज में विशेष व्‍यवस्‍थाएं की गई थी.
  • आम लोगों के साथ ही साधु-संन्‍यासी भी पवित्र स्‍नान के लिए पहुंचे.
  • पश्चिम बंगाल के गंगासागर में भी मकर संक्रांति पर बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु गंगा स्‍नान के लिए उमड़े.
  • पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के कोन-कोने से श्रद्धालु मकर संक्रांति पर स्‍नान के लिए गंगासागर पहुंचे और गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई.
  • महिलाओं ने भी मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना में बढ़-चढ़कर के भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना की.
  • गंगासागर में मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने खूब दान-पुण्‍य भी किया.
