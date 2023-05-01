मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी और दान पुण्य का दौर, हरिद्वार और प्रयागराज में उमड़े लोग, देखें तस्वीरें
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को देशभर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित किया और दान-पुण्य का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा. प्रयागराज में माघ मेले के दौरान संगम तट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सूर्योदय से पहले ही हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ पड़े. वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही, जहां लोग गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना करते नजर आए. मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है और इस दिन स्नान व दान को शुभ माना जाता है. इसके साथ ही दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है. आइए देखते हैं देशभर के धार्मिक स्थलों पर उमड़े श्रद्धालुओं की झलकियां.