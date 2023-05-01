हरिद्वार के गंगा घाट पर मौजूद पंडित जी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है. भक्त गंगा जी में स्नान कर दीपदान कर रहे हैं, 365 बत्तियों का दान कर रहे हैं, जिसे पूरे साल के रूप में देखा जाता है. आज के दिन मात्र गंगा जी के दर्शन से पापों से मुक्ति मिलती है.