कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, देखें तस्‍वीरें

कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन बुधवार तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं. अयोध्या, प्रयागराज, रायबरेली, हरिद्वार, और पटना के घाट पर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. प्रयागराज में हजारों श्रद्धालु आस्‍था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं. वहीं, पटना में स्‍नान करने जा रहे हजारों लोग जब सड़ृकों पर उतरे तो ट्रैफिक जाम हो गया. हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं स्‍थान करने कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं. आज का स्नान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. कहा जाता है कि आज जो भी पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे सौ गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

  • हरिद्वार के गंगा घाट पर मौजूद पंडित जी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है. भक्त गंगा जी में स्नान कर दीपदान कर रहे हैं, 365 बत्तियों का दान कर रहे हैं, जिसे पूरे साल के रूप में देखा जाता है. आज के दिन मात्र गंगा जी के दर्शन से पापों से मुक्ति मिलती है.
  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन पटना में हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम नजर आ रहा है. गाडि़यों की लंबी कतार नजर आ रही है.
  • पटना के हाईवे पर लगा जाम कार्तिक पूर्णिमा के दिन निकले हजारों लोगों के कारण लगा, ऐसा माना जा रहा है.
  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन ट्रेनों में भी काफी भीड़ नजर आ रही है. लोग ट्रेन के गेट पर लटककर सफर करने को मजबूर हैं.
  • प्रयागराज में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि यह एक अद्भुत उत्सव है और इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है. सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित है.
  • कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन देवता खुद धरती पर आकर गंगा स्नान करके दीपकों को जलाकर देव दीपावली मनाते हैं.
  • माना जाता है कि कार्तिक का पूरा महीना ही भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने किया गया स्नान और दान सौ गुना ज्यादा फलदायी होता है.
