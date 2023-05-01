करिश्मा कपूर ने खोले 90 के दशक के 5 बड़े राज, झंझरिया गाने के लिए बदलने पड़े थे 20 कॉस्ट्यूम

गोविंदा और डेविड धवन के साथ अपनी ब्लॉकबस्टर तिगड़ी को याद करते हुए लोलो ने बताया कि फिल्म 'हसीना मान जाएगी' का सुपरहीट गाना 'व्हाट इज मोबाइल नंबर' मड आइलैंड के एक रिसॉर्ट में महज एक दिन में शूट हो गया था. मजेदार बात ये कि सेट पर डेविड धवन को एक चीज से बहुत डर लग रहा था, जिसे देखकर करिश्मा ने उनकी खूब टांग खींची, लेकिन दर्शकों ने आज तक उस बात पर ध्यान नहीं दिया.