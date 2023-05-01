गजब...मुंबई में चमत्कार, देखिए समंदर में दौड़ रही कार!

\u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u0915\u0947 \u091c\u0941\u0939\u0942 \u092c\u0940\u091a \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0949\u091f\u0930 \u0938\u094d\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u094d\u0938 \u090f\u0915 \u091c\u092c\u0930\u0926\u0938\u094d\u0924 \u0905\u091f\u094d\u0930\u0948\u0915\u094d\u0936\u0928 \u092c\u0928\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902. \u0926\u0942\u0930-\u0926\u0942\u0930 \u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0935\u0949\u091f\u0930 \u0938\u094d\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u094d\u0938 \u0915\u093e \u092e\u091c\u093e \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0907\u0938 \u092c\u0940\u091a \u092a\u0930 \u0906 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094c\u0921\u093c\u0924\u0940 \u0915\u093e\u0930 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0916\u0942\u092c \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948.