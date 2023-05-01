विज्ञापन
गजब...मुंबई में चमत्कार, देखिए समंदर में दौड़ रही कार!

मुंबई के जुहू बीच में वॉटर स्पोर्ट्स एक जबरदस्त अट्रैक्शन बने हुए हैं. दूर-दूर से लोग वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए इस बीच पर आ रहे हैं. समुद्र में दौड़ती कार लोगों को खूब पसंद आ रही है.

