होंठों की घर पर सही देखभाल करने के असरदार तरीके

अपने होंठों की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वे नर्म, हाइड्रेटेड और स्वस्थ रहें. होंठों की सही देखभाल करने के लिए आप घर पर ये घरेलु तरीके अपना सकते हैं.

  • हाइड्रेटेड रहें: रोज़ाना पर्याप्त पानी पिएं ताकि आपके होंठ अंदर से हाइड्रेटेड रहें. डिहाइड्रेशन के कारण होंठ सूख सकते हैं और फट सकते हैं.
  • नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें: एक सौम्य लिप स्क्रब या चीनी और शहद के मिश्रण से होंठों की मृत त्वचा को हटाएं. इसे हफ्ते में एक या दो बार करें ताकि होंठ मुलायम बने रहें.
  • बार-बार मॉइस्चराइज़ करें: शिया बटर, नारियल तेल या मधुमक्खी के मोम जैसे तत्वों वाले पोषण देने वाले लिप बाम का उपयोग करें. ऐसे लिप बाम चुनें जिनमें एसपीएफ हो ताकि सूरज की किरणों से सुरक्षा मिल सके.
  • होंठों को चाटने से बचें: होंठ चाटने से वे और ज्यादा सूख सकते हैं क्योंकि लार जल्दी सूख जाती है. इसके बजाय, होंठ सूखने पर लिप बाम लगाएं.
  • मौसम से बचाव करें: ठंडी हवा या तेज धूप जैसे कठोर मौसम से अपने होंठों को बचाने के लिए स्कार्फ या एसपीएफ युक्त मॉइस्चराइज़िंग लिप बाम का इस्तेमाल करें.
  • स्वस्थ आहार लें: विटामिन ए, सी, और ई से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं ताकि आपके होंठ स्वस्थ और पोषित रहें. अपने आहार में फल, सब्जियां, नट्स और बीज शामिल करें.
  • सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से बचें: ऐसे लिप प्रोडक्ट्स का उपयोग न करें जिनमें अल्कोहल या सिंथेटिक खुशबू हो, क्योंकि ये होंठों को सूखा सकते हैं. इसके बजाय, हाइपोएलर्जेनिक और नैचुरल उत्पादों का चयन करें.
