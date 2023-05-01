होंठों की घर पर सही देखभाल करने के असरदार तरीके

\u0905\u092a\u0928\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0920\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0926\u0947\u0916\u092d\u093e\u0932 \u0915\u0930\u0928\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948 \u0924\u093e\u0915\u093f \u0935\u0947 \u0928\u0930\u094d\u092e, \u0939\u093e\u0907\u0921\u094d\u0930\u0947\u091f\u0947\u0921 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0939\u0947\u0902. \u0939\u094b\u0902\u0920\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0939\u0940 \u0926\u0947\u0916\u092d\u093e\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u092a \u0918\u0930 \u092a\u0930 \u092f\u0947 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0941 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0905\u092a\u0928\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.