मिलावटी काली मिर्च की कैसे करें पहचान

लगभग हर घर में काली मिर्च का प्रयोग होता है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि काली मिर्च असली है या नहीं.

  बाजार में मिलने वाली काली मिर्च में भी मिलावट की खबरें आ रही हैं. जानें कैसे कर सकते हैं मिलावट की पहचान.
  काली मिर्च में पपीते के सूखे बीज, आर्टिफिशियल कलर, छोटे काले पत्थर और मिट्टी तक मिलाई जाती है.
  पानी लें और उसमें कुछ दाने काली मिर्च के डालें. अगर काली मिर्च डूब जाती है तो वो असली है.
  दाने तैर रहे हैं तो उसमें पपीते के बीज की मिलावट हो सकती है.
  अगर काली मिर्च नाखून से दब जाती है तो वो नकली है या पपीते के बीज हो सकते हैं. लेकिन अगर काली मिर्च नहीं दबती है तो वो असली है.
  असली काली मिर्च में तेज खुशबू और तीखापन होता है. वहीं, मिलावटी में स्वाद हल्का या फीका हो सकता है.
  अगर काली मिर्च का रंग छूटे तो दाने नकली हैं.
